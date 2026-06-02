Otherwander ouvre ses portes au cœur de Soho, à Londres

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LONDRES, 02 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Otherwander redéfinit le séjour urbain moderne à partir de 70 £ la nuit, avec l’ouverture de son établissement à Soho, à Londres.

Un nouveau chapitre de l’hôtellerie moderne s’ouvre au cœur de ce quartier effervescent.

Situé au 92 Dean Street, Otherwander Soho propose une expérience de séjour design et fluide dans l’un des quartiers les plus dynamiques au monde, à partir de 70 £ la nuit. Conçu pour les voyageurs d’aujourd’hui, il réinvente le rôle de l’hôtel dans le voyage moderne : non pas comme une destination, mais comme un point de départ permettant aux clients de rester connectés au cœur battant de la ville.

Au centre de ce concept : les capsules, appelées « nids ». Disponibles en version simple ou double, elles sont conçues pour optimiser le confort, la sécurité et l’efficacité. La literie haut de gamme, les commandes d’éclairage et de température, les fenêtres occultantes, les murs insonorisés et les rangements intégrés créent un espace calme et intime qui contraste avec l’effervescence extérieure.

De la réservation à l’arrivée, l’expérience est entièrement numérique. Les clients s’enregistrent en ligne et accèdent à la fois à l’établissement et à leur capsule privée grâce à un Wanderpass au format QR code stocké dans leur portefeuille mobile. Le résultat : un parcours fluide qui abolit les barrières traditionnelles et permet aux clients de découvrir la ville à leur guise.

Conçu pour une vie en mouvement

Situé à deux pas de la ligne Elizabeth, à la station Tottenham Court Road, Otherwander Soho place ses clients au centre de Londres. Entouré de théâtres, de cafés, de boutiques, de restaurants et de lieux de vie nocturne, il offre une manière simple d’arriver, de se ressourcer et de replonger directement dans la ville. Il vous invite à prolonger le plaisir et à profiter pleinement de votre séjour.

Né de la conviction que voyager doit être un jeu d’enfant, Otherwander Soho propose 566 capsules et réduit l’expérience hôtelière à l’essentiel.

Design convivial

Outre les capsules, Otherwander Soho dispose d’un espace où les clients peuvent se détendre, déguster du café frais, des pâtisseries, des en-cas, et profiter d’un bar en libre-service proposant bières, vins et cocktails.

Pensées avec le même souci du détail, les parties communes sont dotées de salles de bains dignes d’un spa, avec douches à effet pluie et espaces coiffeuse, permettant de se ressourcer facilement avant de repartir à la découverte de la ville.

Fredrik Korallus, PDG d’Otherwander Soho, explique : « Otherwander Soho est la quintessence de ce dont les clients ont vraiment besoin et ce pour quoi ils devraient payer. Pas de superflu, pas d’espace perdu, pas de complications. Nous proposons un parcours client fluide et entièrement numérisé, un design soigné, une expérience de sommeil confortable et un excellent rapport qualité-prix au cœur de l’une des plus grandes villes du monde. »

Et Soho n’est qu’un début.

Conçu dans une optique d’expansion mondiale, Otherwander Soho ambitionne de se développer au-delà du Royaume-Uni, dans les grandes villes du monde entier, pour y insuffler le même esprit de liberté, de découverte et de simplicité.

Otherwander Soho ouvre ses portes le 1er juin 2026.

Pour en savoir plus et réserver votre séjour, rendez-vous ici.

Pour plus d’informations ou pour réserver un séjour de presse, contactez : otherwander@wcommunications.co.uk

À propos d’Otherwander Soho

Otherwander Soho est une marque d’hôtels capsules nouvelle génération destinée aux explorateurs modernes. Elle réinvente les séjours urbains grâce à un design intelligent, une technologie fluide et une immersion culturelle. Situé au cœur de Soho, à Londres, Otherwander Soho propose des hébergements fonctionnels et design aux voyageurs privilégiant l’expérience au superflu. Des capsules privatives aux équipements en libre-service intuitifs, chaque détail est pensé pour faciliter le voyage et favoriser la découverte.

Notes aux rédacteurs

Otherwander Soho est situé sur Dean Street, à proximité de l’entrée de la ligne Elizabeth à la station Tottenham Court Road

L’hébergement comprend des capsules individuelles pour les voyageurs solos et des capsules doubles pour les couples ou les amis

Les capsules sont équipées de literie haut de gamme, d’une fenêtre occultante, de murs insonorisés, d’un espace de rangement pour les bagages, de ports de recharge USB et d’une connexion Wi-Fi ultra-rapide

Les parties communes sont composées de salles de bains dignes d’un spa, avec douches à effet pluie, robinets sans contact et produits de toilette sans danger pour la santé, ainsi que d’espaces coiffeuse avec sèche-cheveux

Des distributeurs automatiques (café, pâtisseries, en-cas) et un bar en libre-service proposant bières, vins et cocktails sont également à disposition

Le développement durable est intégré à l’ensemble du bâtiment, notamment grâce à des systèmes de filtration d’eau en plusieurs étapes permettant de réduire l’utilisation de plastique à usage unique, et à des capteurs intelligents qui optimisent la consommation d’énergie en éteignant les espaces inoccupés

Les prix commencent à 70 £ la nuit





Contact presse : otherwander@wcommunications.co.uk

Les photos accompagnant le présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

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