Movement obtient l’accès à des infrastructures de paiement agréées aux États-Unis, au Canada et dans l’Union européenne, et renforce son engagement en faveur d’une infrastructure de règlement et de rendement en stablecoins pour les marchés émergents

SAN FRANCISCO, 02 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Movement, plateforme de règlement et de rendement en stablecoins destinée aux marchés émergents, a obtenu l’accès à des réseaux de paiement agréés aux États-Unis, au Canada et dans l’Union européenne. La Société concentre désormais pleinement ses efforts sur les paiements transfrontaliers, les transferts de fonds et les produits d’épargne libellés en dollars destinés aux marchés historiquement négligés par le système financier traditionnel.

Selon la Banque mondiale, les flux de transferts de fonds vers les pays à revenu faible et intermédiaire ont atteint environ 685 milliards de dollars en 2024. Pourtant, les paiements transfrontaliers demeurent lents, complexes et tributaires d’infrastructures bancaires vieillissantes. À l’échelle mondiale, les expéditeurs supportent encore des frais moyens de 6,36 % par transaction, tandis que les retards de règlement et l’accès limité aux services bancaires continuent de pénaliser les particuliers et les entreprises sur les principaux corridors de transferts de fonds.

« Des milliards de personnes à travers le monde restent exclues du système financier ou insuffisamment servies par celui-ci », a déclaré Torab Torabi, PDG de Movement. « Sur de nombreux marchés, les transferts d’argent internationaux demeurent trop lents, trop coûteux et trop difficiles d’accès. Notre mission consiste à associer des systèmes de paiement agréés au règlement sur blockchain afin de moderniser les services financiers à l’échelle mondiale, en particulier dans les marchés émergents. »

Dans le cadre de cette évolution stratégique, la Movement Network Foundation a racheté environ 19 % des tokens précédemment alloués aux investisseurs, représentant 4,2 % de l’offre totale. Cette initiative illustre son engagement envers les détenteurs de tokens ainsi que sa vision à long terme.

Movement a mis en place un cadre technique conçu pour réduire les délais de règlement et abaisser le coût des transferts d’argent transfrontaliers. Grâce à l’infrastructure de Movement et à son réseau de partenaires agréés, les développeurs peuvent déployer des solutions de paiements transfrontaliers, des comptes d’épargne libellés en dollars ainsi que des produits de rendement adossés à des actifs réels, sans dépendre des systèmes de correspondance bancaire ni de comptes de règlement préfinancés. Cette infrastructure a été conçue pour permettre aux partenaires fintech et aux néobanques opérant sur les marchés émergents de lancer, à grande échelle, des produits financiers conformes aux exigences réglementaires.

Plusieurs partenaires s’appuient d’ores et déjà sur le Movement Network :

KAST : plus de 18 000 utilisateurs vérifiés ont rejoint la plateforme grâce à des produits alimentés par Movement, dans plus de 160 pays.

plus de 18 000 utilisateurs vérifiés ont rejoint la plateforme grâce à des produits alimentés par Movement, dans plus de 160 pays. Circle / USDCx : USDCx a été lancé en tant que stablecoin émis nativement sur le Movement Network. Adossé à 1:1 à l’USDC natif, il est conçu pour prendre en charge les produits de paiement, de trésorerie et d’épargne développés par les partenaires.

USDCx a été lancé en tant que stablecoin émis nativement sur le Movement Network. Adossé à 1:1 à l’USDC natif, il est conçu pour prendre en charge les produits de paiement, de trésorerie et d’épargne développés par les partenaires. Avant Protocol : Avant a choisi le Movement Network pour soutenir ses produits de rendement et de trésorerie, y compris lors des périodes de forte activité de rachat observées en début d’année.

Avant a choisi le Movement Network pour soutenir ses produits de rendement et de trésorerie, y compris lors des périodes de forte activité de rachat observées en début d’année. Sorted Wallet : la Movement Network Foundation a participé au tour d’amorçage de 4,4 millions de dollars de Sorted Wallet, aux côtés de Tether et Gnosis. Cette initiative soutient le développement d’un portefeuille crypto non dépositaire conçu pour les téléphones basiques, qui compte déjà plus de 500 000 téléchargements dans 160 pays et des utilisateurs actifs au Kenya, au Nigeria, en Tanzanie et au Pakistan.

la Movement Network Foundation a participé au tour d’amorçage de 4,4 millions de dollars de Sorted Wallet, aux côtés de Tether et Gnosis. Cette initiative soutient le développement d’un portefeuille crypto non dépositaire conçu pour les téléphones basiques, qui compte déjà plus de 500 000 téléchargements dans 160 pays et des utilisateurs actifs au Kenya, au Nigeria, en Tanzanie et au Pakistan. Yuzu Money : Yuzu Money agira en tant que gestionnaire sur Canopy, la plateforme d’épargne de Movement Network, afin de proposer aux partenaires néobanques et fintech des solutions de rendement prudentes en dollars américains, adossées à des bons du Trésor et à des CLO notés AAA.

Yuzu Money agira en tant que gestionnaire sur Canopy, la plateforme d’épargne de Movement Network, afin de proposer aux partenaires néobanques et fintech des solutions de rendement prudentes en dollars américains, adossées à des bons du Trésor et à des CLO notés AAA. Oro : Oro, plateforme de tokenisation de l’or sur blockchain, s’intègre à Movement Network en tant que premier coffre-fort inter-chaînes. Cette intégration permet d’offrir aux partenaires de Movement sur les marchés émergents des coffres-forts en or générateurs de rendement, ainsi qu’une infrastructure de rachat physique.

Oro, plateforme de tokenisation de l’or sur blockchain, s’intègre à Movement Network en tant que premier coffre-fort inter-chaînes. Cette intégration permet d’offrir aux partenaires de Movement sur les marchés émergents des coffres-forts en or générateurs de rendement, ainsi qu’une infrastructure de rachat physique. Zoth : Movement a investi dans Zoth et intègre nativement son infrastructure de rendement adossée à des actifs réels au sein du Movement Network. Cette collaboration vise à offrir aux partenaires un accès à des produits de rendement de qualité institutionnelle, libellés en dollars et adossés à des actifs de qualité investissement.





La pile d’infrastructure de Movement, combinée au Movement Network, regroupe des solutions de paiement, de trésorerie, d’épargne et de liquidité conçues pour offrir aux partenaires une couche d’intégration unique dédiée aux services financiers sur les marchés émergents. En collaboration avec la Movement Network Foundation, la Société évalue également plusieurs initiatives de gestion de trésorerie et d’allocation de capital, notamment d’éventuels programmes supplémentaires de rachat de tokens, dans le cadre de sa stratégie de croissance à long terme.

Pour en savoir plus sur Movement, consultez le site : MovementNetwork.xyz

À propos de Movement et du Movement Network

Dans le présent communiqué, la référence à Movement désigne Move Ind. Inc., principal contributeur au Movement Network. Le Movement Network est une infrastructure mondiale de règlement et de rendement dédiée aux stablecoins. Elle s’appuie sur Move, le langage de programmation développé par Meta pour concevoir des applications financières. Conçu dès l’origine pour sécuriser les actifs financiers, Move constitue une solution particulièrement adaptée au transfert d’argent réel à grande échelle au-delà des frontières.

Les néobanques, les fintechs et les plateformes de paiement s’appuient sur Movement pour régler instantanément les transactions transfrontalières. Les circuits de transfert traditionnels nécessitent quant à eux des milliards de dollars de fonds préfinancés et requièrent généralement deux à cinq jours pour être compensés. Movement vise à réduire ces besoins en capital ainsi que les goulots d’étranglement liés aux réseaux bancaires correspondants traditionnels. Cette approche permet de diminuer les coûts et d’offrir aux institutions financières une infrastructure fiable.

Movement : là où l’argent vit. (Movement: Where Money Lives.) Pour en savoir plus, consultez le site MovementNetwork.xyz, suivez @Movement_xyz sur X et retrouvez Movement sur LinkedIn.

Déclarations prospectives et mentions légales

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à la stratégie commerciale, aux partenariats, aux autorisations réglementaires, aux mesures liées aux tokens et aux activités futures de Movement. Ces déclarations reposent sur les attentes actuelles de la direction et sont soumises à des risques et incertitudes susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux anticipés. Ces risques incluent notamment les délais d’obtention des autorisations réglementaires, la performance des partenaires, les conditions de marché, la dynamique du marché des tokens, ainsi que d’autres facteurs indépendants de la volonté de Movement. Movement ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, sauf obligation légale applicable. Les références aux partenaires de l’écosystème reflètent des informations accessibles au public et ne constituent pas une recommandation de la part de ces partenaires, sauf mention expresse contraire. Aux fins du présent communiqué, l’expression « réseaux de paiement agréés » fait référence à l’accès fourni dans le cadre de partenariats commerciaux conclus avec des opérateurs de transfert de fonds et des établissements de monnaie électronique agréés dans leurs juridictions respectives, sous réserve des conditions générales applicables et des critères d’éligibilité propres à chacun de ces partenaires. Ni Movement ni la Movement Network Foundation ne sont elles-mêmes agréées en tant qu’opérateurs de transfert de fonds, établissements de monnaie électronique, établissements de dépôt, banques, courtiers-négociants, conseillers en investissement ou sociétés d’investissement. Les produits et services mentionnés dans le présent communiqué sont fournis par des tiers indépendants et sont soumis aux conditions, critères d’éligibilité et restrictions de disponibilité juridictionnelle propres à ces tiers. Le présent communiqué est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat portant sur des actifs numériques, des titres, des instruments financiers, des produits d’investissement, des produits générateurs de rendement ou des stablecoins. Il ne constitue pas non plus un conseil financier, d’investissement, juridique ou fiscal. Le présent communiqué n’est pas destiné aux personnes situées dans des juridictions où sa publication serait illégale, et ne doit pas être diffusé auprès de telles personnes.

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