Acceptabilité sociale envers le MET plus forte que jamais : Le niveau d’appui atteint désormais 80 % selon le plus récent sondage Léger

LONGUEUIL, Québec, 02 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À quelques semaines de l’ouverture de sa nouvelle aérogare, le MET – Aéroport métropolitain de Montréal accueille avec enthousiasme les résultats d’un sondage réalisé par Léger Marketing du 28 avril au 5 mai 2026 auprès de 701 résidents de la Rive-Sud de Montréal. Les résultats confirment la forte acceptabilité sociale du projet et son importance pour le développement économique et la mobilité de la région.

La donnée centrale du sondage révèle un niveau d’appui de 80 % envers le projet du MET, appui qui est donc en augmentation de 3 % par rapport à la première étude menée en 2024, au tout début du projet. Parmi les principales raisons évoquées par les répondants pour justifier cet appui, 28 % mentionnent la contribution du MET au désengorgement de l’Aéroport Montréal-Trudeau, 21 % sa proximité avec leur domicile et 15 % la facilité d’accès au nouvel aéroport. Les retombées économiques anticipées du projet sont également largement reconnues. Ainsi, 90 % des répondants estiment que le MET contribuera à dynamiser l’économie de la Rive-Sud, tandis que 89 % considèrent qu’il soutiendra le développement économique des régions du Québec.

Le sondage révèle également que les efforts de concertation avec la communauté ont porté fruit. Ainsi, 80 % des répondants ont confiance que le projet se réalise en impliquant les élus locaux et 89 % considèrent le MET comme un atout pour les gens de la Rive-Sud. « Nous sommes très rassurés de constater que le travail constant de concertation et de co-construction mené avec les élus et les parties prenantes de la région est reconnu et apprécié par la population. Cette approche demeurera centrale alors que nous entamons une nouvelle étape du développement du MET », a déclaré M. Simon-Pierre Diamond, vice-président, Affaires corporatives et légales du MET.

Complémentaire et non concurrent

Interrogés sur la relation entre le MET et l’Aéroport international Montréal-Trudeau, les répondants rejettent largement l’idée que ces deux aéroports soient en concurrence. En effet, 81 % considèrent que le MET jouera un rôle complémentaire à celui de YUL.

Une vision partagée par la direction du MET. « En développant un aéroport destiné aux avions monocouloirs et aux vols directs, nous répondons à un segment de marché différent de celui de YUL, dont la mission première est d'agir comme principale plateforme de correspondances et d’accueillir les vols opérés par des gros-porteurs. Nous croyons fermement que nous sommes complémentaires et partenaires pour la desserte aérienne du Grand Montréal », a déclaré M. Diamond.

Climat sonore : une priorité pour le MET

À travers ce sondage, le MET prend également note des préoccupations des citoyens, la principale demeurant la question de l’impact sur le climat sonore. En ce sens, le MET continue d’appliquer des mesures concrètes dans le cadre de son plan de gestion du bruit en maintenant, entre autres, l’interdiction des vols de nuit. Rappelons qu’une étude indépendante réalisée par des experts a démontré qu’en raison des nouvelles procédures de gestion du bruit et de l’utilisation d’aéronefs monocouloirs de dernière génération par Porter Airlines, l’empreinte acoustique globale de l’aéroport devrait être réduite d’environ 20 % par rapport à la situation qui prévalait auparavant.

Également, et tel qu’il s’y était engagé, le MET a mis en place ce printemps des capteurs de particules fines dans le cadre de sa stratégie de gestion et de surveillance de la qualité de l’air autour de l’aéroport. Cette mesure, déployée en collaboration avec la Direction de la Santé publique de la Montérégie et la firme d’experts-conseils Atkins-Realis, s’inscrit comme une première étape dans les efforts de suivi de la qualité de l’air.

Rappelons que les premiers vols commerciaux en partance du MET – Aéroport métropolitain de Montréal sont prévus à compter du lundi 15 juin prochain.

Pour consulter le sondage :

https://metmtl.com/fr/actualites/acceptabilite-sociale-envers-le-met-plus-forte-que-jamais-le-niveau-dappui-attein

Source :

MET – Aéroport métropolitain de Montréal