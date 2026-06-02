King Living ouvre sa première boutique au Québec au Quartier DIX30

MONTREAL, 02 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Living ouvre sa première salle d’exposition au Québec au Quartier DIX30 à Brossard, situé sur la Rive-Sud de Montréal et accessible par le réseau rapide du REM.

Cette nouvelle salle d’exposition représente la quatrième adresse canadienne de cette entreprise australienne familiale et marque l’arrivée des collections de mobilier modulaire de King Living sur le marché québécois. Fondée à Sydney en 1977, King Living conçoit, fabrique et commercialise ses propres meubles, avec des collections conçues pour durer grâce à leur design modulaire, leurs composantes remplaçables et leurs configurations personnalisables.

Reconnue pour sa philosophie « L’avenir du mobilier », l’entreprise exploite aujourd’hui plus de 40 salles d’exposition à travers huit pays et a constaté une demande croissante de la part des consommateurs québécois grâce à sa salle d’exposition de Toronto et à ses plateformes en ligne.

« Lorsque j’ai conçu mon premier canapé en 1977, je voulais créer des meubles que les familles pourraient conserver, adapter et apprécier pendant des décennies », explique David King, fondateur de King Living. « Cette philosophie continue de guider chacune des collections que nous créons aujourd’hui. Montréal possède une véritable appréciation pour le design réfléchi et le savoir-faire, ce qui en fait une destination naturelle pour King Living. »

Une nouvelle destination design sur la Rive-Sud de Montréal

Située au Quartier DIX30 à Brossard, la boutique prend place dans l’une des principales destinations commerciales et lifestyle à ciel ouvert du Canada. Situé sur la Rive-Sud de Montréal, le Quartier DIX30 est l’une des plus importantes destinations commerciales à ciel ouvert au pays, regroupant plus de 270 commerces, 65 restaurants ainsi qu’un important secteur de divertissement desservant le Grand Montréal.

L’emplacement de Brossard offre un vaste stationnement gratuit ainsi qu’un accès pratique grâce au réseau REM pour les visiteurs provenant de Montréal et des banlieues environnantes à travers le Québec.

« Les consommateurs québécois accordent une grande importance à la qualité, à la fonctionnalité et à la valeur à long terme lorsqu’il est question de leur environnement de vie », souligne David Woollcott, chef de la direction de King Living. « Notre mobilier est conçu pour évoluer avec les besoins des gens, que ce soit grâce aux configurations modulaires, aux housses remplaçables ou aux aménagements adaptables, et nous sommes heureux de présenter cette approche aux consommateurs montréalais. »

À l’intérieur de la boutique

La salle d’exposition de Brossard présente l’ensemble des collections King Living dans les catégories salon, salle à manger, chambre à coucher et mobilier extérieur, incluant des modèles primés comme Jasper, Delta et le canapé 1977, avec des prix débutant à 1 990 $ pour un canapé trois places.

Chaque pièce est fabriquée sur commande grâce au modèle intégré de l’entreprise, permettant aux consommateurs de personnaliser les configurations, les aménagements et les finis parmi plus de 200 tissus exclusifs et cuirs haut de gamme.

Plusieurs collections intègrent également des fonctionnalités comme la recharge sans fil, des espaces de rangement dissimulés et des systèmes de tablettes ajustables conçus pour répondre aux besoins de la vie contemporaine.

Contrairement aux détaillants traditionnels, King Living assure la conception, la fabrication et la commercialisation de ses propres collections, lui permettant de superviser chaque étape du développement de ses produits, de l’ingénierie jusqu’à l’expérience client.

Les canapés à structure d’acier de King Living sont également couverts par une garantie de 25 ans, reflétant l’engagement de l’entreprise envers la durabilité, la longévité et la valeur à long terme. Les composantes modulaires et les housses remplaçables sont conçues pour prolonger la durée de vie de chaque pièce, offrant une alternative aux cycles d’achat fréquents associés au mobilier à courte durée de vie.

L’emplacement de Brossard offrira un service bilingue, avec des conseillers francophones et anglophones sur place.

King Living au Canada

King Living a ouvert sa première salle d’exposition nord-américaine à Vancouver en 2019, suivie de Calgary et Toronto. L’emplacement de Brossard représente la quatrième adresse canadienne de l’entreprise et poursuit son expansion nord-américaine aux côtés de ses salles d’exposition américaines situées à Chicago, Portland et Orange County.

Des offres spéciales de lancement seront proposées pour une durée limitée à la suite de l’ouverture.

Adresse

Unité F19B

8240 boulevard Leduc, bureau 30

Quartier DIX30, Brossard (Québec)

Dimanche au mardi : 10 h à 19 h

Mercredi au samedi : 10 h à 21 h

Site web : kingliving.ca

Canada français : kingliving.ca/fr-ca

Questions et réponses

Qu’est-ce qui distingue King Living des autres marques de mobilier?

King Living est une marque de mobilier intégrée verticalement qui conçoit, fabrique et commercialise ses propres collections. Son mobilier est reconnu pour sa modularité, sa conception adaptable et sa durabilité à long terme. Les produits sont conçus pour évoluer avec les besoins changeants des foyers et des styles de vie.

Quelle est la durée de vie d’un canapé King Living?

Les canapés King Living sont conçus pour une utilisation à long terme et sont couverts par une garantie de 25 ans sur leur structure d’acier. Les composantes modulaires et les housses remplaçables permettent également d’en prolonger la durée de vie.

Puis-je personnaliser un canapé King Living?

Les consommateurs peuvent personnaliser les configurations, les aménagements et les finis parmi plus de 200 tissus exclusifs et cuirs haut de gamme. Plusieurs collections comprennent également des fonctionnalités intégrées comme la recharge sans fil et des solutions de rangement.

King Living est-elle disponible au Québec?

King Living exploite maintenant une salle d’exposition au Quartier DIX30 à Brossard, sur la Rive-Sud de Montréal, avec des conseillers francophones et anglophones sur place.

Comment puis-je visiter la salle d’exposition King Living?

La salle d’exposition est située au Quartier DIX30 à Brossard et est facilement accessible depuis le Grand Montréal grâce au réseau REM. Un stationnement gratuit est également offert sur place.

À propos de King Living

Fondée à Sydney en 1977, King Living est une entreprise primée spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de mobilier contemporain. Entreprise familiale intégrée verticalement, elle conçoit l’ensemble de ses produits à l’interne et assure leur fabrication dans ses propres installations, garantissant ainsi un contrôle rigoureux de chaque étape, de la conception à la production.

Reconnue pour ses canapés modulaires et ses systèmes de mobilier adaptables, King Living s’est forgé une réputation internationale grâce à son approche axée sur l’innovation, le savoir-faire et un design intemporel. Aujourd’hui, l’entreprise exploite plus de 40 salles d’exposition à travers l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, Singapour, la Malaisie et la Chine.

Media Contact

Ruby Gillett, Talk Shop Media

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