Stella-Jones participera à la conférence annuelle québécoise 2026 de la Banque Nationale

MONTRÉAL, 02 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’Éric Vachon, président et chef de la direction, et Silvana Travaglini, première vice-présidente et chef des finances, participeront à la conférence annuelle québécoise 2026 de la Banque Nationale à Toronto, en Ontario, le mercredi 3 juin 2026.

Il est prévu que Stella-Jones tienne une causerie lors de l’événement à 11 h 00 (HAE). La direction tiendra des réunions avec des investisseurs institutionnels lors de la conférence, lesquelles peuvent être organisées en communiquant avec votre représentant de la Banque Nationale ou à l’adresse dgalison@stella-jones.com.

À propos de Stella-Jones

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file nord-américain dans la fabrication de produits axés sur le soutien aux infrastructures essentielles aux réseaux de distribution et de transport d'électricité, ainsi que l'exploitation et l'entretien des systèmes de transport ferroviaire. La Société fournit aux grandes sociétés de services publics d'électricité du continent des poteaux et des traverses pour poteaux en bois traité, des pylônes en treillis d’acier et des poteaux de transport en acier, ainsi que des traverses de chemin de fer en bois traité aux exploitants nord-américains de chemins de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. La Société soutient aussi les infrastructures avec des produits industriels, notamment du bois d’œuvre pour les ponts ferroviaires, les passages à niveau et la construction, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité de première qualité et d’accessoires à usage résidentiel qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur d'activité consiste à desservir une clientèle canadienne par l’entremise de son réseau national de fabrication et de distribution.

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