McCain Foods et ISN® célèbrent leurs dix ans de partenariat dans la supervision des entrepreneurs et de la vérification des travailleurs

DALLAS, 02 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ISN, leader mondial des services de gestion des informations sur les entrepreneurs et les fournisseurs, a annoncé le 10e anniversaire de son partenariat avec McCain Foods, l'un des principaux fabricants de plats préparés. Depuis son adhésion à ISN en 2016, McCain a étendu son utilisation des outils et services d'ISNetworld afin d'améliorer la manière dont les entrepreneurs et les travailleurs individuels sont qualifiés avant leur arrivée sur site.

Comment McCain a-t-il tiré parti d’ISNetworld au cours de la dernière décennie ?

Avec son siège régional à Florenceville, au Nouveau-Brunswick, McCain a mis en place ISNetworld afin de soutenir une approche plus structurée de la gestion des informations relatives aux entrepreneurs.

Au fil du temps, McCain a élargi son utilisation d'ISNetworld pour renforcer l'intégration des entrepreneurs, le contrôle de la main-d'œuvre et la gestion sur site. Ces outils comprennent :

L'intégration de API avec les systèmes d'achat , permettant aux acheteurs de consulter les niveaux de qualification des entrepreneurs directement dans leurs processus d'achat

, permettant aux acheteurs de consulter les niveaux de qualification des entrepreneurs directement dans leurs processus d'achat Des contrôles des bons de commande liés aux notes des entrepreneurs , permettant à McCain de suspendre les bons de commande pour les entrepreneurs ne répondant pas aux exigences de qualification de l’entreprise

, permettant à McCain de suspendre les bons de commande pour les entrepreneurs ne répondant pas aux exigences de qualification de l’entreprise Une visibilité accrue au niveau des travailleurs pour aider davantage les équipes de chantier à vérifier les exigences en matière de formation et de conformité avant le début des travaux, grâce à des outils tels que Rapport d’Arrivée/Départ (Check-In/Check-Out) pour scanner les badges des entrepreneurs à l’entrée ou à la sortie d’un chantier, QuickCheck® pour vérifier le statut de qualification de chaque employé sous-traitant, l’outil de formation en ligne pour organiser l’orientation sur le chantier des travailleurs entrepreneurs, et Empower® , l’application mobile d’ISN destinée aux travailleurs, pour que ceux-ci soient prêts à travailler sur le chantier





« McCain illustre parfaitement comment des partenariats à long terme fondés sur des valeurs communes, telles que la sécurité et la transparence, peuvent contribuer à générer des résultats concrets et mesurables », a déclaré Kim Ritchie, vice-présidente exécutive des opérations canadiennes chez ISN. « Nous sommes fiers de célébrer cette étape importante et de soutenir le leadership continu de McCain dans l’amélioration de la performance des entrepreneurs. »

Pour plus d’informations sur les logiciels et services de pointe d’ISN, rendez-vous sur isn.com.

À propos d’ISN

ISN est le leader mondial de la gestion des informations sur les entrepreneurs et les fournisseurs. Fort de 25 ans d'expérience, ISN met en relation 900 clients dans des secteurs à forte intensité de capital avec 90 000 entrepreneurs et fournisseurs actifs afin de promouvoir la sécurité, la santé et la durabilité sur le lieu de travail. Les marques d'ISN comprennent ISNetworld®, une plateforme mondiale de gestion en ligne des entrepreneurs et des fournisseurs, Transparency-One®, une plateforme d'approvisionnement responsable conçue pour apporter de la transparence à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, et Empower®, une application destinée aux travailleurs et conçue pour les aider à aller de l'avant.

ISN dispose de 12 bureaux à travers le monde qui fournissent un soutien et des formations primés à ses clients dans plus de 85 pays. ISN est fière de mener des efforts mondiaux visant à améliorer l'efficacité et l'efficience des systèmes de gestion des entrepreneurs et des fournisseurs, et de servir de forum de classe mondiale pour le partage des meilleures pratiques du secteur, l'analyse comparative des performances, la mise à disposition d'informations issues des données parmi ses membres, et l'aide aux décideurs, y compris les membres de conseils d'administration, pour garantir que les risques liés aux entrepreneurs et aux fournisseurs soient évalués et surveillés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur isn.com .