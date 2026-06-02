Vaultinum eröffnet Niederlassung in New York angesichts steigender Nachfrage nach AI- und Technologie-Due-Diligence

New York, USA — Vaultinum, ein international führender Anbieter von Technologie- und AI Due-Diligence, hat sein erstes US-Büro in New York eröffnet, um sein schnell wachsendes Portfolio an nordamerikanischen Kunden zu betreuen. Das Unternehmen, das bereits führende Private-Equity-Firmen und institutionelle Investoren auf dem US-Markt betreut, schafft mit dieser neuen Präsenz einen eigenen lokalen Knotenpunkt, um die enge Zusammenarbeit und die schnellen Reaktionszeiten zu gewährleisten, die bei aktiven M&A-Transaktionen erforderlich sind.

Vaultinum verzeichnete in den letzten Jahren ein anhaltendes Wachstum, das durch die steigende Nachfrage nach Technologie-Due-Diligence in den Bereichen künstliche Intelligenz (AI), Datenintegrität, Cybersicherheit und Software-Skalierbarkeit angetrieben wurde. Nordamerikanische Kunden machen mittlerweile etwa 25 % der Geschäftstätigkeit des Unternehmens aus.

Das Büro in New York wird als Drehscheibe für die Geschäftsentwicklung und den Kundenservice in den Vereinigten Staaten und Kanada dienen und sowohl bestehende Kunden als auch neue Partnerschaften unterstützen.

„Die Eröffnung eines Büros in New York ist ein logischer Schritt in unserer Entwicklung“, sagte Philippe Thomas, CEO von Vaultinum. „Unsere Kunden sind zunehmend in mehreren Märkten tätig und erwarten Berater, die fundiertes technisches Fachwissen mit einem Verständnis für das lokale Geschäftsumfeld verbinden können. Durch unsere Präsenz in den USA können wir enger mit Investoren und Managementteams zusammenarbeiten – gerade in einer Zeit, in der KI die Art und Weise, wie Softwareunternehmen aufgebaut und bewertet werden, rasant verändert.“

Die Methodik von Vaultinum ist darauf ausgelegt, Investoren dabei zu unterstützen, technologische Risiken frühzeitig zu erkennen, sicherzustellen, dass Technologie-Roadmaps weiterhin mit den langfristigen Geschäftszielen im Einklang stehen, und die langfristige Tragfähigkeit von Softwareplattformen in Märkten zu bewerten, die von KI-bedingten Umbrüchen betroffen sind.

Xavier Joly, Managing Director North America, wird die Entwicklung von Vaultinum in der Region leiten. Er bringt umfangreiche Erfahrung mit grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen und technologieorientierten Transaktionen auf dem US-Markt mit.

„KI beschleunigt zwar die Softwareentwicklung, bringt für Investoren aber auch eine beispiellose Komplexität mit sich“, sagte Xavier Joly. „Auf dem heutigen Markt müssen Investoren in der Lage sein, die tatsächliche KI-Reife zu überprüfen und gleichzeitig zu bewerten, wie anfällig ein Zielunternehmen für rasante Umwälzungen auf dem KI-Markt ist. Vaultinum schließt diese Lücke und liefert die zukunftsorientierten KI- und Technologie-Erkenntnisse, die nordamerikanische Dealmaker benötigen, um Bewertungen zu validieren und ihr Kapital zu schützen.“

Über Vaultinum

Vaultinum ist ein vertrauenswürdiger Anbieter von Technologie-Due-Diligence-Dienstleistungen mit anerkannter Expertise im Bereich KI-Due-Diligence. Das Unternehmen unterstützt Investoren und Organisationen bei der Bewertung von Technologierisiken, Skalierbarkeit und Innovationspotenzial in einer Vielzahl von Branchen.





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Marine YBORRA, CMO bei Vaultinum

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