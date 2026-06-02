Vaultinum ouvre un bureau à New York pour répondre à une demande croissante des investisseurs pour de la Due Diligence Tech et IA

New York, USA — Vaultinum, leader international de services de due diligence technologique et IA, annonce l’ouverture de son bureau à New York. Déjà partenaire de fonds de Private Equity et d'investisseurs institutionnels sur le marché américain, Vaultinum renforce ainsi sa présence locale afin d’offrir la réactivité et la proximité attendues dans le cadre des opérations de fusion-acquisition (M&A).

Vaultinum enregistre une croissance soutenue ces dernières années, portée par une demande grandissante des investisseurs en matière de due diligence technologique, pour évaluer les risques liés à l'IA, à la cybersécurité, à la gouvernance des données et à la scalabilité logicielle.

Le marché nord-américain représente désormais 25 % du chiffre d’affaires global de l’entreprise. Le bureau de New York constituera le centre de pilotage du développement commercial et de l’accompagnement client aux États-Unis et au Canada.

« L'ouverture de ce bureau à New York est une étape naturelle de notre développement », déclare Philippe Thomas, PDG de Vaultinum. « Nos clients opèrent à l'échelle internationale et attendent de leurs partenaires qu'ils allient une expertise technique forte à une fine compréhension des enjeux business locaux. Cette présence stratégique aux États-Unis nous permet de collaborer au plus près avec les investisseurs et les équipes dirigeantes, à un moment où l’IA redéfinit en profondeur les mécanismes de création de valeur et les modèles de valorisation des entreprises technologiques.»

La méthodologie dévelopée par Vaultinum permet aux investisseurs d'identifier les risques technologiques dès les premières phases d'une transaction, de s’assurer que la feuille de route technique est alignée sur les objectifs business, et de mesurer la résilience des plateformes logicielles face aux disruptions du marché.

La direction de cette expansion nord-américaine est confiée à Xavier Joly, Directeur Général pour l'Amérique du Nord. Fort d’une solide expérience dans les transactions technologiques et les fusions-acquisitions transfrontalières sur le marché américain, il pilotera la croissance de la structure locale.

« Si l’IA accélère le développement logiciel, elle introduit également une complexité inédite pour les investisseurs », explique Xavier Joly. « Aujourd'hui, l'enjeu est double : il faut valider le niveau de maturité réel de l’IA d’une cible tout en évaluant sa vulnérabilité face à une disruption potentielle et rapide du marché. Vaultinum comble ce fossé en proposant une approche à la fois prospective et stratégique, qui permettra aux décideurs nord-américains de sécuriser leurs valorisations et de protéger leur capital. »

À propos de Vaultinum

Vaultinum est un acteur spécialisé dans la due diligence technologique et IA. L’entreprise accompagne les investisseurs technologiques tout au long du cycle de vie de leurs acquisitions en évaluant les risques techniques, la scalabilité et le potentiel de création de valeur de leurs actifs logiciels.

Contact presse

Marine YBORRA, directrice marketing de Vaultinum

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