WORLDLINE : Worldline et ING réalisent un paiement agentique européen de bout en bout avec une solution prête à l’usage - Communiqué

Worldline et ING réalisent un paiement agentique européen de bout en bout avec une solution prête à l’usage

Une démonstration menée avec Mastercard qui prouve que le paiement agentique sécurisé et conforme est une réalité déployable dès aujourd’hui

Paris-La Défense et Amsterdam, le 2 juin 2026 – À l’occasion de Money20/20, Worldline [Euronext : WLN], un leader européen des services de paiement, et ING, institution financière internationale disposant d’une solide assise européenne, annoncent la réalisation réussie de la première transaction de paiement agentique de bout en bout en environnement de production en Europe avec Mastercard.

Effectuée entre un porteur de carte ING et un commerçant aux Pays-Bas, la solution repose sur une infrastructure commune également déployée en Belgique et s’appuie sur le réseau Mastercard, en utilisant les mécanismes sécurisés d’authentification et d’autorisation de chacun des partenaires. Cette avancée démontre que des paiements initiés et authentifiés par un agent IA de commerçant peuvent fonctionner de bout en bout sur plusieurs marchés européens.

« Le commerce agentique n’est plus théorique : il est prêt pour la production dès aujourd’hui. Grâce à la plateforme Worldline, cette transaction démontre que nous sommes opérationnels à l’échelle européenne sur l’acceptation, l’acquisition, l’authentification et les émetteurs de cartes. Avec ING et Mastercard, nous faisons des paiements agentiques une réalité fluide et sécurisée. » Madalena Cascais Tomé, membre du Comité exécutif de Worldline.

Alors que le commerce agentique s’accélère - les grands réseaux internationaux de cartes et les institutions financières développant activement leurs propres cadres et standards d’orchestration - la question essentielle n’est plus de savoir si cette technologie peut fonctionner, mais si elle peut être déployée à grande échelle dans un cadre de confiance. La transaction réalisée par Worldline et ING apporte une réponse concrète et vérifiable.

Dans le cas d’usage démontré, un porteur de carte ING recherche en ligne un cadeau pour un anniversaire de mariage. Un agent IA du commerçant identifie des billets de concert correspondant au budget défini, propose une sélection personnalisée et finalise l’achat uniquement après validation explicite du consommateur. L’authentification est assurée par les mécanismes de sécurité d’ING qui, en tant que banque émettrice, joue un rôle central dans l’autorisation de la transaction. Worldline assure le traitement du paiement de bout en bout via ses plateformes d’émission et d’acquisition.

Au cœur du modèle se trouve l’approbation du consommateur, seul impliqué dans la décision finale d’achat. La transaction contient des identifiants explicites indiquant sa nature agentique, garantissant la transparence à la banque émettrice, laquelle conserve le contrôle grâce aux processus d’authentification et d’autorisation habituels. Cette approche garantit sécurité et confiance tout en permettant un traitement fluide et traçable sur l’ensemble de la chaîne de transaction.

« Nous sommes enthousiastes à l’idée de franchir cette étape concrète, pour construire un avenir où des interactions fluides et intelligentes redéfinissent notre manière d’interagir avec les services bancaires et le commerce en ligne. Pour ING, cette collaboration constitue une opportunité parfaite de poser les bases solides de notre rôle de partenaire de confiance dans un futur bancaire de plus en plus agentique. Nous voulons faire du commerce agentique une expérience accessible et efficace pour tous nos clients, particuliers comme entreprises. » Hans Overeem, Head of Payments, ING Netherlands.

« Nous assistons à la prochaine évolution du commerce numérique, où des agents de confiance peuvent agir au nom des consommateurs de manière sécurisée et transparente. Cette avancée démontre comment Mastercard Agent Pay peut permettre des paiements agentiques évolutifs et interopérables, encadrés par des garde-fous à l’échelle du réseau et renforcés par une authentification forte ainsi que des protections au niveau du réseau. Plus important encore, Mastercard établit les bases permettant à cet écosystème de fonctionner à grande échelle : les agents sont intégrés selon des standards et des contrôles définis, les commerçants bénéficient de cadres d’intégration cohérents et les émetteurs conservent une visibilité et un contrôle complets sur chaque transaction. Avec Agent Pay, nous nous assurons que l’innovation se déploie de manière sûre, fondée sur la confiance, alignée sur l’écosystème et prête pour une mise en œuvre en conditions réelles. » Brice van de Walle, Executive Vice President, Core Payments Europe, Mastercard.

Les processus technologiques et opérationnels nécessaires aux paiements agentiques sont prêts pour un déploiement en production sur une infrastructure européenne, orchestrée à travers différents réseaux de cartes, marchés et cas d’usage. Cette transaction réelle ouvre la voie à l’exploration de futurs scénarios, tels que les paiements récurrents ou les achats délégués dans le cadre de paramètres prédéfinis.

A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] est le principal opérateur européen d’infrastructures critiques et de services de paiement. Présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, le Groupe offre à ses clients une expertise unique dans le traitement et la sécurisation de leurs paiements, contribuant ainsi à leur croissance. Worldline s’appuie sur son plan stratégique 2030 et sur ses capacités d’innovation technologique pour devenir le partenaire de paiement de référence en Europe pour les commerçants et les institutions financières. Avec plus de 1,2 million de clients, Worldline a réalisé un chiffre d’affaires de 4 Mds € en 2025.

La raison d'être de Worldline est de concevoir et d'exploiter des solutions de paiement et de transactions numériques de pointe qui permettent une croissance économique durable et renforcent la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline veille à ce que ces solutions soient respectueuses de l'environnement, largement accessibles et soutiennent la transformation sociale.

À PROPOS D’ING

ING is a global financial institution with a strong European base, offering banking services through its operating company ING bank. The purpose of ING Bank is: empowering people to stay a step ahead in life and in business. ING Bank’s more than 60,000 employees offer retail and wholesale banking services to customers in over 100 countries.

ING Group shares are listed on the exchanges of Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussels and on the New York Stock Exchange (ADRs: ING US, ING.N).

ING aims to put sustainability at the heart of what we do. Our policies and actions are assessed by independent research and ratings providers, which give updates on them annually. ING's ESG rating by MSCI has been upgraded from 'AA' to 'AAA' in October 2025. As of June 2025, in Sustainalytics’ view, ING’s management of ESG material risk is ‘Strong’ with an ESG risk rating of 18.0 (low risk). ING Group shares are also included in major sustainability and ESG index products of leading providers. Here are some examples: Euronext, STOXX, Morningstar and FTSE Russell.

À PROPOS DE MASTERCARD

Mastercard dynamise les économies et donne du pouvoir aux gens dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. Avec nos clients, nous construisons une économie résiliente où chacun peut prospérer. Nous prenons en charge un large éventail de paiements numériques, rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Notre technologie et notre innovation, nos partenariats et nos réseaux se combinent pour offrir un ensemble unique de produits et de services qui aident les personnes, les entreprises et les gouvernements à réaliser leur meilleur potentiel. https://www.mastercard.com/

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