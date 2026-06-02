Orano renforce sa participation dans la mine de Cigar Lake au Canada

SASKATOON, Saskatchewan, 02 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Orano Canada Inc. et Cameco Corporation, respectivement désignées ci-après comme « Orano Canada » et « Cameco » ont conclu un accord visant l’acquisition conjointe de la participation de 5 % détenue par TEPCO Resources Inc. (ou « TEPCO » dans la coentreprise de Cigar Lake. Orano se réjouit d’annoncer qu’à l’issue de cette opération, sa participation augmentera de 2,129 points pour représenter 42,582 % du capital de la coentreprise. La participation de Cameco sera également portée à 57,418 %.

« Cet accord témoigne de l’ancrage durable de notre relationnel avec Cameco, mais aussi de notre engagement commun en faveur de la sécurité énergétique obtenue grâce à une énergie nucléaire fiable et bas carbone. Chez Orano, nous poursuivons nos efforts d’investissement et en matière d’excellence opérationnelle afin d’accompagner nos clients partout dans le monde », précise Xavier Saint Martin Tillet, directeur général adjoint d’Orano en charge des activités minières.

« Nous sommes enchanter d’accentuer la participation d’Orano dans la mine de Cigar Lake », ajoute Pascal Bastien, président-directeur général d’Orano Canada. « Cet investissement illustre la confiance durable que nous portons à la province de la Saskatchewan et à son rôle stratégique dans la croissance future d’Orano au sein de la filière nucléaire mondiale. Nous remercions notre partenaire de longue date, TEPCO, pour sa contribution à cette exploitation au fil des années. Aux côtés de Cameco, nous restons pleinement engagés en faveur d’une exploitation sûre et fiable de la mine de Cigar Lake et de l’usine de traitement de McClean Lake, et continuerons à accompagner nos employés ainsi que les collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités. »

L’opération demeure soumise aux autorisations réglementaires requises ainsi qu’aux conditions de clôture habituelles. Elle devrait se conclure au troisième trimestre 2026.

À propos d’Orano Canada

Domiciliée à Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan, Orano Canada Inc. se distingue parmi les principaux producteurs d’uranium du monde. En 2025, l’entreprise a assuré le traitement de 19,8 millions de livres de concentré d’uranium produit au Canada. Forte de son empreinte sur le territoire depuis plus de 60 ans, Orano Canada se spécalise dans les activités d’exploration, d’extraction et de traitement de l’uranium. Orano Canada exploite notamment l’usine de traitement d’uranium de McClean Lake et détient des participations majeures dans les exploitations de Cigar Lake (actuellement 40,453 %, ce qui sera porté à 42,582 % à l’issue de l’opération), McArthur River (30,2 %) et Key Lake (16,7 %). La coentreprise McClean Lake est détenue à 77,5 % par Orano Canada et à 22,5 % par Denison Mines. Le minerai extrait de la mine de Cigar Lake est traité à façon par Orano dans l’usine de McClean Lake.

La société emploie quelque 500 personnes dans la province de la Saskatchewan, dont près de 400 sur le site de McClean Lake, où plus de 44 % des effectifs se déclarent d’origine autochtone. En tant que producteur responsable d’uranium, Orano Canada place la sécurité, la protection de l’environnement et la contribution à la prospérité et au bien-être des communautés voisines au cœur de ses valeurs.

Orano Canada Inc. est une filiale en propriété exclusive d’Orano Mining, société elle-même intégrée au groupe international Orano. Acteur de référence dans le nucléaire, Orano développe des solutions visant à répondre aux enjeux énergétiques et sanitaires mondiaux d’aujourd’hui comme de demain. À l’appui de son expertise et de sa maîtrise de technologies de pointe, Orano propose à ses clients des produits et services à forte valeur ajoutée regroupant l’ensemble du cycle du combustible nucléaire. Chaque jour, les 18 500 collaborateurs du groupe Orano mettent leurs compétences, leur engagement permanent en faveur de la sûreté et leurs facultés d’innovation au service du développement de savoir-faire dans la transformation et la maîtrise des matières nucléaires, en vue de contribuer à la lutte contre le changement climatique et à la construction d’un monde plus sain et plus économe en ressources, aujourd’hui et demain.

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