Virtune AB (Publ) („Virtune“) hat die monatliche Neugewichtung für Mai 2026 des Virtune Crypto Altcoin Index ETPs durchgeführt

Stockholm, 2. Juni 2026 - Virtune gab heute bekannt, dass die monatliche Neugewichtung des Virtune Crypto Altcoin Index ETPs abgeschlossen wurde. Das Produkt ist an der Deutschen Börse Xetra, Nasdaq Stockholm und Nasdaq Helsinki gelisted (ISIN: SE0023260716).
Neben dem Virtune Crypto Altcoin Index ETP umfasst das Produktportfolio von Virtune folgende Produkte:
Virtune Bitcoin ETP
Virtune Staked Ethereum ETP
Virtune Stellar ETP
Virtune Staked Solana ETP
Virtune Staked Polkadot ETP
Virtune XRP ETP
Virtune Avalanche ETP
Virtune Litecoin ETP
Virtune Chainlink ETP
Virtune Arbitrum ETP
Virtune Polygon ETP
Virtune Staked Cardano ETP
Virtune Crypto Top 10 Index ETP SEK
Virtune Crypto Top 10 Index ETP EUR
Virtune Crypto Altcoin Index ETP
Virtune Bitcoin Prime ETP
Virtune Coinbase 50 Index ETP
Virtune Staked Near ETP
Virtune Sui ETP
Virtune Stablecoin Index ETP
Virtune Bittensor ETP
Virtune BNB ETP
Virtune Hyperliquid ETP
Indexzusammensetzung per 29. Mai:
Hyperliquid: 15,79%
Stellar: 11,60%
BNB: 10,03%
Solana: 9,45%
Chainlink: 9,45%
Cardano: 9,34%
Litecoin: 9,27%
Avalanche: 9,27%
XRP: 9,10%
Bitcoin Cash: 6,71%
Indexzusammensetzung per 29. Mai (nach der Neugewichtung):
Toncoin: 10,00%
Hyperliquid: 10,00%
Cardano: 10,00%
Stellar: 10,00%
Litecoin: 10,00%
Solana: 10,00%
XRP: 10,00%
Bitcoin Cash: 10,00%
Chainlink: 10,00%
BNB: 10,00%
Im Zuge der monatlichen Neugewichtung wird Avalanche ausgeschlossen und durch Toncoin ersetzt.
Das Ergebnis des Virtune Crypto Altcoin Index ETPs für den Monat Mai betrug +1,11%.
Die Neugewichtung wird gemäß dem dem ETP zugrunde liegenden Index, dem Virtune Crypto Altcoin Index, durchgeführt. Ziel der monatlichen Neugewichtung ist es, die Gewichtung jeder Kryptoanlage wiederherzustellen, um eine gleichgewichtete Exponierung gegenüber Altcoins zu gewährleisten.
Der Virtune Crypto Altcoin Index ETP ist der erste seiner Art in den nordischen Ländern. Das ETP umfasst bis zu zehn führende alternative Kryptoanlagen (Altcoins), mit Ausnahme von Bitcoin und Ethereum. Jeder Altcoin wird gleichgewichtet, um Diversifikation zu fördern. Diese Struktur ermöglicht es Anlegern, ein breites Engagement in Kryptoanlagen außerhalb von Bitcoin und Ethereum zu erhalten, ohne eine starke Konzentration auf eine einzelne Kryptoanlage.
Wenn Sie als (institutioneller) Investor daran interessiert sind, Virtune zu treffen, um zu besprechen, wie unsere ETPs in Ihr Portfoliomanagement passen könnten, oder wenn Sie mehr über Virtune und unsere Produkte erfahren möchten, kontaktieren Sie uns gerne unter hello@virtune.com.
Besuchen Sie auch www.virtune.com für weitere Informationen und melden Sie sich für unseren Newsletter an, um Updates zu neuen Produktlancierungen und Neuigkeiten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten zu erhalten.
Pressekontakt:
Christopher Kock, CEO Virtune AB (Publ)
christopher@virtune.com
+46 70 073 45 64
Virtune mit Hauptsitz in Stockholm ist ein regulierter schwedischer Vermögensverwalter für digitale Anlagen und Emittent von Krypto-ETPs an regulierten europäischen Börsen. Mit regulatorischer Konformität, strategischen Kooperationen mit Branchenführern und einem kompetenten Team ermöglicht Virtune Investoren weltweit den Zugang zu innovativen und anspruchsvollen Anlageprodukten, die mit der sich entwickelnden Landschaft des globalen Kryptomarkts im Einklang stehen.
Krypto-Investitionen sind mit hohen Risiken verbunden. Virtune erteilt keine Anlageberatung. Investitionen erfolgen auf eigenes Risiko. Wertpapiere können im Wert steigen oder fallen; es gibt keine Garantie für den Erhalt des investierten Kapitals. Lesen Sie den Prospekt, das KID und die Bedingungen auf www.virtune.com.