CROSSJECT met à disposition les réponses aux questions de ses actionnaires préalablement à son Assemblée Générale

Dijon, France 02 juin 2026 (17h45 CET) -- CROSSJECT (ISIN: FR0011716265; Euronext: ALCJ), la société pharmaceutique de spécialités qui développe des produits dédiés aux situations d’urgence fondés sur sa technologie propriétaire d’auto-injecteurs sans aiguille ZENEO®, annonce la publication des réponses aux questions posées par ses actionnaires en amont de son Assemblée Générale.

Elles sont disponibles dans la rubrique « ASSEMBLÉE GÉNÉRALE » du site internet de l’entreprise.

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