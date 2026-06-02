VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 25 mai au 29 mai 2026

Nanterre, le 02 juin 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 25 mai au 29 mai 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 25 mai au 29 mai 2026 :

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 25/05/2026 FR0000125486 1 200 125,4958 AQEU VINCI 25/05/2026 FR0000125486 9 223 125,2835 CEUX VINCI 25/05/2026 FR0000125486 500 125,6500 TQEX VINCI 25/05/2026 FR0000125486 75 177 125,3851 XPAR VINCI 26/05/2026 FR0000125486 3 600 124,7333 AQEU VINCI 26/05/2026 FR0000125486 42 838 124,9236 CEUX VINCI 26/05/2026 FR0000125486 3 700 124,7338 TQEX VINCI 26/05/2026 FR0000125486 36 262 125,0247 XPAR VINCI 27/05/2026 FR0000125486 300 124,1000 AQEU VINCI 27/05/2026 FR0000125486 3 950 124,6389 CEUX VINCI 27/05/2026 FR0000125486 400 124,7875 TQEX VINCI 27/05/2026 FR0000125486 81 080 125,2729 XPAR VINCI 28/05/2026 FR0000125486 3 475 124,1414 AQEU VINCI 28/05/2026 FR0000125486 22 275 124,1090 CEUX VINCI 28/05/2026 FR0000125486 5 450 124,0991 TQEX VINCI 28/05/2026 FR0000125486 55 600 124,2772 XPAR VINCI 29/05/2026 FR0000125486 2 200 124,8705 AQEU VINCI 29/05/2026 FR0000125486 13 750 124,7556 CEUX VINCI 29/05/2026 FR0000125486 2 450 124,9306 TQEX VINCI 29/05/2026 FR0000125486 67 685 125,3383 XPAR TOTAL 431 115 124,9992

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe