VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 25 mai au 29 mai 2026

 | Source: VINCI VINCI

Nanterre, le 02 juin 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 25 mai au 29 mai 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 25 mai au 29 mai 2026 :

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI25/05/2026FR00001254861 200125,4958AQEU 
VINCI25/05/2026FR00001254869 223125,2835CEUX 
VINCI25/05/2026FR0000125486500125,6500TQEX 
VINCI25/05/2026FR000012548675 177125,3851XPAR 
VINCI26/05/2026FR00001254863 600124,7333AQEU 
VINCI26/05/2026FR000012548642 838124,9236CEUX 
VINCI26/05/2026FR00001254863 700124,7338TQEX 
VINCI26/05/2026FR000012548636 262125,0247XPAR 
VINCI27/05/2026FR0000125486300124,1000AQEU 
VINCI27/05/2026FR00001254863 950124,6389CEUX 
VINCI27/05/2026FR0000125486400124,7875TQEX 
VINCI27/05/2026FR000012548681 080125,2729XPAR 
VINCI28/05/2026FR00001254863 475124,1414AQEU 
VINCI28/05/2026FR000012548622 275124,1090CEUX 
VINCI28/05/2026FR00001254865 450124,0991TQEX 
VINCI28/05/2026FR000012548655 600124,2772XPAR 
VINCI29/05/2026FR00001254862 200124,8705AQEU 
VINCI29/05/2026FR000012548613 750124,7556CEUX 
VINCI29/05/2026FR00001254862 450124,9306TQEX 
VINCI29/05/2026FR000012548667 685125,3383XPAR 
       
  TOTAL431 115124,9992  

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe


Attachments

declaration hebdo- rachat d'actions du 25-05-26 au 29-05-26
GlobeNewswire

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