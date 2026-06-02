CREDIT AGRICOLE SA : Augmentation de capital 2026 réservée aux salariés du groupe Crédit Agricole

Communiqué de presse

Montrouge, le 2 juin 2026

Augmentation de capital 2026

réservée aux salariés du groupe Crédit Agricole

Crédit Agricole S.A. annonce ce jour le lancement de son opération annuelle d’augmentation de capital réservée aux salariés du groupe Crédit Agricole dans le monde.

Crédit Agricole S.A. va proposer à plus de 190 000 salariés et anciens salariés retraités éligiblesi du groupe Crédit Agricole, une souscription à des actions nouvelles de Crédit Agricole S.A. Dans le cadre de cette augmentation de capital réservée (ACR 2026), le prix de souscription de l’action sera égal à la moyenne arithmétique des cours d’ouverture de l’action du 26 mai au 22 juin 2026 inclus, assortie d’une décote de 20%.

La période de souscription ouvrira le 24 juin et prendra fin le 8 juillet 2026ii

Les nouvelles actions seront émises le 27 août 2026 et seront éligibles au dividende versé au titre de l’exercice 2026 dont un premier acompte sera versé en octobre 2026.

Le nombre maximal d’actions à émettre est de 32 millions, soit un nominal de 96 millions d’euros.

L’ACR 2026 sera associée à une opération de rachat d’actions visant à compenser son effet dilutif, sous réserve de l’autorisation de la BCE.

L’augmentation de capital réservée 2026 s’inscrit dans la politique de participation des salariés à la performance financière du Groupe.

Contacts Presse

Alexandre Barat

Olivier Tassain +33 6 19 73 60 28

+33 6 75 90 26 66 alexandre.barat@credit-agricole-sa.fr

olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr



Tous les communiqués de presse sur : www.credit-agricole.com





i À l’opération ACR 2026

ii Toutes les dates indiquées dans ce communiqué restent soumises à la décision du Conseil d’administration de Crédit Agricole S.A. ou de son délégué.

Pièce jointe