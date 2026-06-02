GetYourGuide unveils summer 2026's three defining travel trends

From iconic landmarks to sunset tours and activities, GetYourGuide reveals how global travelers are really spending their summer via market data.

BERLIN – June 2, 2026 – GetYourGuide , a leading global online marketplace to discover and book experiences worth traveling for, today reveals three defining trends shaping summer travel in 2026 — drawn from booking and search data across its platform alongside tips from its GetYourGuide expert insiders.

Building on the platform's Hidden Trends 2026 report , this summer's patterns point to a fundamental shift in how people think about going somewhere: not farther, but deeper.

Must do’s, done right: local landmarks the insider’s way

The era of the multi-country sprint is giving way to something uniquely 2026: travelers visiting their own capital and its iconic landmarks. GetYourGuide data shows a 35% increase in UK travelers searching for London experiences year-over-year, while French travelers booking activities in Paris are up 17% year-to-date. In Paris alone, interest in iconic must-dos — from guided Louvre tours and Catacombs entry to Seine river cruises — has grown triple digits.

"The Eiffel Tower is a global treasure for a reason — but we're seeing more people want to experience it with a real insider's view," said Lucas Glowinski, GetYourGuide's France Travel Expert. "My tip: try an immersive VR tour that goes deep into the tower's history and context, without the queues. Go with an open mind, and engage with the expert guide. You’ll learn something new and finally experience top sights in an engaging way."

‘Gran Turismo’: the rise of wisdom-led travel

Travelers are no longer just seeking to learn skills while on holiday; they want to learn from people who've spent a lifetime mastering them. Workshops and hands-on classes on GetYourGuide have grown more than 250% between 2023 and 2025, and they’re often led by “grandma” guides .

"People come to Italy for the food and sights, but one tip to really make memories is to learn about traditions from those handing traditions to the next generation: nonnas," said Francesca De Falco, GetYourGuide's Regional Manager for Italy. "One of our guides, Nonna Rosella grew up in a village outside Rome, moved to the city, and turned a lifetime of cooking into a way of meeting the world. Her guests leave with a local connection to give them advice about both pasta and life."

Dusking: the art of the evening out

Early risers now have a counterpart. As summer heat peaks, a growing share of travelers are shifting their experiences to the cooler, quieter, and often more beautiful hours after 5pm, a practice GetYourGuide is calling "dusking." The platform has recorded a nearly 40% year-over-year increase in activity bookings after 5pm.

"Dusk is genuinely one of the best times to explore, especially with older kids," said Chris Hohorst, GetYourGuide's US Travel Expert. "The heat drops, the light turns golden, and you discover a completely different version of a city. One tour that I’d recommend is this sunset bat-watching kayak tour . It’s the perfect thing to do on a summer roadtrip: something active and nature-focused after a day of relaxation or driving. Doing activities at dusk is a great way to ensure balance between relaxation and being active."

What's next

These trends are part of what GetYourGuide has been tracking across 17 years of traveler bookings and behavior. Other examples include the rise of archaeology tourism and the economic impact of experience-led travel in France .

In the fall, look for GetYourGuide’s Hidden Trends 2027 report. Check out expert recommendations and booking inspiration on getyourguide.press and getyourguide.com/explorer .

Frequently Asked Questions

Q: What is GetYourGuide?

A: GetYourGuide is a leading global online marketplace to discover and book experiences worth traveling for. Travelers can use GetYourGuide to find tours, activities and experiences in more than 18,000 cities worldwide — from guided museum tours and skip-the-line tickets to once-in-a-lifetime adventures and hands-on local workshops.

Q: How does GetYourGuide identify travel trends?

A: GetYourGuide tracks search, booking and browsing behavior across its global platform, which covers more than 200,000 experiences in 18,000 cities worldwide. The trends in this release are drawn from data across key markets including the UK, Germany, France and the United States and reflect real shifts in how travelers are discovering and booking experiences.

Q: What makes GetYourGuide a good indicator of global travel trends?

A: GetYourGuide tracks booking and search behavior across 200,000 experiences in 18,000 cities worldwide, giving the platform a longitudinal view of how traveler behavior shifts over time. Recent partnerships with TikTok Go and the European Travel Commission further extend GetYourGuide's data footprint and reach — making its trend signals increasingly representative of how the world travels.

Q: What is capitalmaxxing, and what does GetYourGuide's data show?

A: Capitalmaxxing is the trend of travelers returning to a major city they've visited before and going deeper into it — rather than racing across multiple destinations. GetYourGuide data shows a 35% increase in UK travelers searching for London experiences year-over-year, and a 17% year-to-date rise in French travelers booking activities in Paris, with triple-digit growth in experiences like guided Louvre tours, Catacombs entry and Seine river cruises.

Q: What is "Gran Turismo" as a travel trend?

A: Gran Turismo refers to wisdom-led travel. Rather than just acquiring a new skill, travelers are increasingly seeking experiences led by elder experts, what we refer to as Grandma Tourism: lifelong locals, traditional craftspeople, and multigenerational knowledge-holders. GetYourGuide has seen workshops, hands-on classes and intergenerational experiences grow more than 250% between 2023 and 2025.

Q: What is dusking?

A: Dusking is the practice of timing travel experiences to the late afternoon and evening — to beat summer heat, experience a destination in a different light, and often discover a quieter, more atmospheric side of a city. GetYourGuide data shows a nearly 40% year-over-year increase in bookings for activities after 5pm, particularly in warmer climates and during peak summer months.

FRANÇAIS

GetYourGuide dévoile les trois grandes tendances voyage de l'été 2026

Des sites emblématiques aux visites et activités au coucher du soleil, les données de GetYourGuide révèlent comment les voyageurs du monde entier profiteront réellement de leur été.

BERLIN, 2 juin 2026 – GetYourGuide , plateforme mondiale de réservations d'activités et d'expériences de voyage, dévoile aujourd'hui trois tendances qui façonneront les voyages de l'été 2026. Ces enseignements reposent sur les données de recherche et de réservation de la plateforme, ainsi que sur les recommandations des experts voyage de GetYourGuide. Dans la continuité du rapport « Hidden Trends 2026 » de la plateforme, ces tendances estivales mettent en lumière une évolution profonde des comportements : il ne s'agit plus de voyager toujours plus loin, mais de vivre les destinations de manière plus riche et plus immersive.

Les incontournables revisités : redécouvrir les sites emblématiques comme un initié

L'époque des itinéraires express à travers plusieurs pays laisse progressivement place à une approche plus approfondie du voyage. En 2026, de plus en plus de personnes choisissent de (re)découvrir leur propre capitale et ses lieux emblématiques. Les données de GetYourGuide montrent une hausse de 35 % des recherches d'activités à Londres par les voyageurs britanniques par rapport à l'an dernier. En France, les réservations d'activités à Paris progressent de 17 % depuis le début de l'année. Dans la capitale, l'intérêt pour les grands classiques (visites guidées du Louvre, découverte des Catacombes ou croisières sur la Seine) affiche même une croissance à trois chiffres.

« Ce n'est pas sans raison que la Tour Eiffel est considérée comme un trésor mondial ; toutefois, nous constatons que de plus en plus de visiteurs souhaitent la découvrir avec le regard d'un véritable initié », déclare Lucas Glowinski, expert voyage France chez GetYourGuide. « Je recommande notamment une visite en réalité virtuelle qui permet de plonger dans son histoire et son contexte, sans les files d'attente. En restant curieux et en échangeant avec les guides, on découvre toujours un nouveau regard sur les sites les plus connus. »

« Gran Turismo » : le voyage placé sous le signe de la transmission

Les voyageurs ne cherchent plus seulement à acquérir de nouvelles compétences : ils souhaitent apprendre auprès de celles et ceux qui ont consacré leur vie à un savoir-faire ou à une tradition. Aussi, entre 2023 et 2025, les ateliers participatifs et les expériences pratiques proposés sur GetYourGuide ont progressé de plus de 250 %. Beaucoup sont animés par des guides « grand-mère » qui perpétuent des savoir-faire transmis de génération en génération, à l'image des célèbres « nonnas » italiennes. « On vient en Italie pour sa gastronomie et son patrimoine, mais les souvenirs les plus marquants naissent souvent des rencontres humaines », souligne Francesca De Falco, Regional Manager Italie chez GetYourGuide. « L'une de nos guides, Nonna Rosella , a grandi dans un village près de Rome avant de s'installer dans la capitale. Elle a transformé toute une vie consacrée à la cuisine en une formidable occasion de partager sa culture avec des visiteurs du monde entier. Ses invités repartent avec bien plus qu'une recette : ils emportent avec eux une véritable connexion avec l'Italie et son art de vivre. »

Le « Dusking » : l'art de voyager à l'heure dorée

Aux adeptes des réveils matinaux répond désormais une nouvelle génération de voyageurs qui privilégie les fins de journée. Lorsque les températures estivales atteignent leur pic, de plus en plus de personnes choisissent de programmer leurs activités après 17 heures, lorsque l'air se rafraîchit, que les sites se vident et que la lumière sublime les paysages. GetYourGuide a enregistré une hausse de près de 40 % des réservations d'activités après 17 heures par rapport à l'année précédente. La plateforme a baptisé cette tendance « Dusking ».

« Le crépuscule est sans doute l'un des meilleurs moments pour découvrir une destination, notamment avec des enfants plus âgés », explique Chris Hohorst, expert voyage États-Unis chez GetYourGuide. « La chaleur retombe, la lumière devient dorée et la ville révèle une atmosphère totalement différente. Parmi les expériences que je recommande figure une excursion en kayak au coucher du soleil pour observer les chauves-souris . C'est l'activité idéale lors d'un road trip estival : active, proche de la nature et parfaite après une journée de détente ou de route. Les activités en soirée permettent de trouver un excellent équilibre entre découverte, bien-être et mouvement. »

Et après ?

Ces tendances s'inscrivent dans l'analyse continue que mène GetYourGuide depuis 17 ans à partir des comportements de recherche et de réservation de millions de voyageurs. Parmi les autres évolutions observées figurent notamment l'essor du tourisme archéologique ainsi que l'impact économique croissant du tourisme expérientiel en France .

Rendez-vous cet automne pour découvrir le prochain rapport « Hidden Trends 2027 » de GetYourGuide. Retrouvez davantage de recommandations d'experts et d'inspirations voyage sur getyourguide.press et getyourguide.com/explorer .





Questions fréquentes (FAQ)

Q : Qu'est-ce que GetYourGuide ?

R : GetYourGuide est l'une des principales plateformes mondiales de réservation d'activités et d'expériences de voyage. Elle permet de découvrir et de réserver des activités dans plus de 18 000 villes à travers le monde, des visites guidées de musées et billets coupe-file aux aventures uniques et ateliers immersifs animés par des experts et passionnés locaux.

Q : Comment GetYourGuide identifie-t-il les tendances de voyage ?

R : GetYourGuide analyse les comportements de recherche, de navigation et de réservation observés sur sa plateforme mondiale, qui propose plus de 200 000 activités dans 18 000 villes. Les tendances présentées dans cette étude s'appuient sur des données issues de marchés clés tels que la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Elles reflètent les évolutions concrètes des attentes et des habitudes de réservation des voyageurs.

Q : Pourquoi GetYourGuide est-il un bon indicateur des tendances mondiales du voyage ?

R : Avec plus de 200 000 activités disponibles dans 18 000 villes, GetYourGuide dispose d'une vision privilégiée de l'évolution des comportements touristiques à l'échelle mondiale. L'analyse continue des recherches et des réservations permet à la plateforme d'identifier des tendances de fond et d'observer la manière dont les envies de voyage évoluent au fil du temps. Les partenariats noués récemment avec TikTok Go et la Commission européenne du tourisme enrichissent encore la portée et la profondeur des données analysées. Les tendances observées par GetYourGuide sont ainsi de plus en plus représentatives des nouvelles façons de voyager à travers le monde.

Q : Qu'est-ce que le « Capitalmaxxing » et que révèlent les données de GetYourGuide ?

R : Le « Capitalmaxxing » désigne la tendance consistant à revenir dans une grande ville déjà visitée afin de l'explorer plus en profondeur, plutôt que d'enchaîner plusieurs destinations au cours d'un même séjour. Les données de GetYourGuide montrent une hausse de 35 % des recherches d'activités à Londres par les voyageurs britanniques par rapport à l'année précédente. Dans le même temps, les réservations d'activités à Paris par les Français progressent de 17 % depuis le début de l'année. Les expériences emblématiques, comme les visites guidées du Louvre, la découverte des Catacombes ou les croisières sur la Seine, enregistrent même une croissance à trois chiffres.

Q : Que signifie la tendance « Gran Turismo » ?

R : « Gran Turismo » désigne une nouvelle manière de voyager, centrée sur la transmission, le savoir-faire et l'expérience humaine. Plus que l'apprentissage d'une compétence, les voyageurs recherchent aujourd'hui des rencontres avec celles et ceux qui consacrent leur vie à préserver et transmettre une tradition, un métier ou une culture locale. GetYourGuide qualifie également cette tendance de « Grandma Tourism » ou « Tourisme grand-mère » : des expériences animées par des habitants seniors, des artisans ou des gardiens de savoirs transmis de génération en génération. Entre 2023 et 2025, les réservations d'ateliers, de cours pratiques et d'expériences intergénérationnelles ont progressé de plus de 250 % sur la plateforme.

Q : Qu'est-ce que le « Dusking » ?

R : Le « Dusking » consiste à privilégier les activités et découvertes en fin d'après-midi ou en soirée. Cette pratique permet d'éviter les fortes chaleurs estivales, de découvrir une destination sous une lumière différente et de profiter d'une atmosphère souvent plus calme et plus agréable. Les données de GetYourGuide montrent une augmentation de près de 40 % des réservations d'activités après 17 heures par rapport à l'année précédente. Cette tendance est particulièrement marquée dans les destinations au climat chaud et pendant les mois les plus fréquentés de la saison estivale.

DEUTSCH

GetYourGuide identifiziert die drei wichtigsten Reisetrends für den Sommer 2026

Von ikonischen Sehenswürdigkeiten bis hin zu Sonnenuntergangstouren: GetYourGuide zeigt anhand aktueller Marktdaten, wie Reisende weltweit ihren Sommer wirklich verbringen werden.

BERLIN, 2. Juni 2026 – GetYourGuide , der führende Online-Marktplatz für außergewöhnliche Reiseerlebnisse, stellt heute drei prägende Reisetrends des Sommers 2026 vor. Diese Erkenntnisse basieren auf Such- und Buchungsdaten der Plattform sowie auf Empfehlungen der GetYourGuide-Reiseexperten.

Aufbauend auf dem „Hidden Trends 2026"-Report zeichnet sich ein grundlegender Wandel im Reiseverhalten ab: Statt immer weiter zu reisen, möchten Urlauber heute tiefer in die Kultur, Geschichten und Besonderheiten eines Reiseziels eintauchen.

Klassiker neu entdecken: Sehenswürdigkeiten mit Insider-Perspektive erleben

Der Trend zu hektischen Rundreisen durch mehrere Länder verliert an Bedeutung. Stattdessen entdecken immer mehr Menschen die Wahrzeichen ihrer eigenen Hauptstadt oder ihres Heimatlandes neu. So verzeichnet GetYourGuide bei Reisenden aus Großbritannien einen Anstieg der Suchanfragen nach Erlebnissen in London um 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Zahl der von Franzosen gebuchten Aktivitäten in Paris liegt seit Jahresbeginn um 17 Prozent höher. Besonders gefragt sind klassische Highlights wie Führungen durch den Louvre, Besuche der Katakomben oder Bootsfahrten auf der Seine. Hier verzeichnet die Plattform teils dreistellige Wachstumsraten.

„Der Eiffelturm zählt aus gutem Grund zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Welt. Gleichzeitig beobachten wir, dass viele Besucher heute nach neuen Perspektiven suchen und die Geschichte hinter den Wahrzeichen besser verstehen möchten", erklärt Lucas Glowinski, Frankreich-Experte bei GetYourGuide. „Mein Tipp ist eine immersive VR-Tour , die spannende Einblicke in die Entstehung und Bedeutung des Eiffelturms bietet, ganz ohne lange Warteschlangen. Wer sich auf das Wissen der Guides einlässt, entdeckt selbst bekannte Orte noch einmal völlig neu."

„Gran Turismo": Reisen, die von Erfahrung und Lebensweisheit geprägt sind

Reisende möchten im Urlaub längst nicht mehr nur neue Fähigkeiten erlernen. Immer häufiger suchen sie den Austausch mit Menschen, die ihr Handwerk über Jahrzehnte hinweg perfektioniert haben. Entsprechend ist die Nachfrage nach Workshops und praxisnahen Kursen auf GetYourGuide zwischen 2023 und 2025 um mehr als 250 Prozent gestiegen. Besonders beliebt sind Angebote, die von den sogenannten „Großmütter-Guides" geleitet werden. „Viele Menschen kommen wegen des Essens und der Sehenswürdigkeiten nach Italien. Wirklich unvergesslich wird eine Reise aber oft dann, wenn man die Traditionen des Landes direkt von den Menschen kennenlernt, die sie seit Generationen weitergeben", sagt Francesca De Falco, Regional Manager Italy bei GetYourGuide. „Eine unserer Guides, Nonna Rosella , ist in einem Dorf vor den Toren Roms aufgewachsen und hat ihre Leidenschaft fürs Kochen zu einer Möglichkeit gemacht, Menschen aus aller Welt zusammenzubringen. Ihre Gäste nehmen nicht nur neue Rezepte mit nach Hause, sondern auch persönliche Geschichten und echte Einblicke in das italienische Leben."

Dusking: Wenn die schönsten Reiseerlebnisse erst am Abend beginnen

Während lange Zeit vor allem Aktivitäten am frühen Morgen gefragt waren, verlagern immer mehr Reisende ihre Unternehmungen in die Abendstunden. Wenn die Temperaturen sinken und Städte in warmes Licht getaucht werden, entstehen neue Möglichkeiten für besondere Erlebnisse. GetYourGuide verzeichnet bei Aktivitäten nach 17 Uhr einen Anstieg der Buchungen um nahezu 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Diesen Trend bezeichnet das Unternehmen als „Dusking".

„Die Abenddämmerung gehört zu den schönsten Tageszeiten, um eine Stadt oder Region zu erkunden, besonders für Familien mit älteren Kindern", sagt Chris Hohorst, USA-Reiseexperte bei GetYourGuide. „Die Hitze lässt nach, das Licht wird weicher und viele Orte entfalten eine ganz besondere Atmosphäre. Eine meiner Empfehlungen ist beispielsweise eine Kajaktour zum Sonnenuntergang mit Fledermaus-Beobachtung . Solche Erlebnisse eignen sich perfekt für einen sommerlichen Roadtrip und bieten nach einem entspannten Tag die ideale Mischung aus Bewegung, Natur und Erholung."

Ausblick

Die aktuellen Sommertrends sind Teil einer langfristigen Analyse des Reiseverhaltens, die GetYourGuide seit mittlerweile 17 Jahren auf Basis von Buchungsdaten und Nutzerinteressen durchführt. Zu den weiteren Entwicklungen, die das Unternehmen beobachtet, zählen unter anderem der wachsende Archäologie-Tourismus sowie die zunehmende wirtschaftliche Bedeutung von erlebnisorientierten Reisen in Frankreich .

Im Herbst veröffentlicht GetYourGuide den nächsten Trendreport „Hidden Trends 2027". Weitere Inspirationen, Expertentipps und Informationen zu aktuellen Reiseerlebnissen finden Interessierte auf getyourguide.press sowie auf getyourguide.com/explorer .





Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist GetYourGuide?

A: GetYourGuide ist ein weltweit führender Online-Marktplatz, auf dem man Erlebnisse entdecken und buchen kann, für die sich eine Reise lohnt. Reisende können GetYourGuide nutzen, um Touren, Aktivitäten und Erlebnisse in mehr als 18.000 Städten weltweit zu finden – von geführten Museumsbesuchen und Tickets mit bevorzugtem Einlass bis hin zu einmaligen Abenteuern und authentischen Workshops mit lokalen Experten.

F: Wie identifiziert GetYourGuide Reisetrends?

A: GetYourGuide analysiert das Such-, Buchungs- und Nutzungsverhalten auf seiner globalen Plattform, die mehr als 200.000 Erlebnisse in über 18.000 Städten weltweit umfasst. Die in dieser Pressemitteilung vorgestellten Trends basieren auf Daten aus wichtigen Märkten wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA. Sie spiegeln wider, wie sich Interessen, Vorlieben und Buchungsgewohnheiten von Reisenden verändern.

F: Was macht GetYourGuide zu einem zuverlässigen Indikator für globale Reisetrends?

A: Mit Daten aus mehr als 200.000 Erlebnissen in 18.000 Städten verfügt GetYourGuide über einen einzigartigen Einblick in die Entwicklung des Reiseverhaltens. Die Plattform kann nachvollziehen, wie sich Interessen und Buchungsmuster über Jahre hinweg verändern. Kooperationen mit TikTok Go und der European Travel Commission erweitern zusätzlich die Datenbasis und Reichweite von GetYourGuide. Dadurch lassen sich Trends identifizieren, die zunehmend repräsentativ für das globale Reiseverhalten sind.

F: Was bedeutet „Capitalmaxxing" und was zeigen die Daten von GetYourGuide?

A: „Capitalmaxxing" beschreibt den Trend, bekannte Metropolen und Hauptstädte intensiver zu erleben, statt möglichst viele Reiseziele in kurzer Zeit abzuhaken. Die Daten von GetYourGuide zeigen, dass die Suchanfragen britischer Reisender nach Erlebnissen in London im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent gestiegen sind. Gleichzeitig buchen Franzosen seit Jahresbeginn 17 Prozent mehr Aktivitäten in Paris. Besonders stark wächst die Nachfrage nach klassischen Highlights wie Führungen durch den Louvre, Besuchen der Katakomben oder Bootsfahrten auf der Seine, die teils dreistellige Wachstumsraten verzeichnen.

F: Was versteht GetYourGuide unter dem Reisetrend „Gran Turismo"?

A: „Gran Turismo" steht für Reisen, die von Erfahrung, Wissen und persönlichem Austausch geprägt sind. Statt im Urlaub lediglich neue Fähigkeiten zu erlernen, suchen Reisende zunehmend den Kontakt zu Menschen, die ihr Handwerk, ihre Kultur oder ihre Traditionen über Jahrzehnte hinweg weitergegeben haben. GetYourGuide bezeichnet dieses Phänomen auch als „Grandma Tourism" oder „Großmütter-Tourismus": Erlebnisse mit älteren Einheimischen, traditionellen Handwerkern oder Bewahrern regionaler Kultur. Zwischen 2023 und 2025 ist die Nachfrage nach Workshops, praxisnahen Kursen und generationenübergreifenden Erlebnissen auf der Plattform um mehr als 250 Prozent gestiegen.

F: Was ist „Dusking"?

A: „Dusking" beschreibt den Trend, Reiseerlebnisse gezielt in die späten Nachmittags- und Abendstunden zu verlegen. Reisende nutzen die kühleren Temperaturen, das besondere Licht und die entspanntere Atmosphäre, um ein Reiseziel aus einer neuen Perspektive zu erleben. Die Daten von GetYourGuide zeigen, dass die Buchungen für Aktivitäten nach 17 Uhr im Vergleich zum Vorjahr um nahezu 40 Prozent gestiegen sind. Besonders ausgeprägt ist dieser Trend in wärmeren Regionen und während der Sommermonate.



