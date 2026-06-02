Communiqué Financier

Maison Pommery & Associés entre en négociation exclusive avec Henkell International en vue d’un partenariat stratégique



Reims, le 2 juin 2026

Maison Pommery & Associés (Euronext Paris, ISIN FR0000062796, Euronext Bruxelles, ISIN NSCBE0002798) annonce entrer en négociation exclusive avec Henkell International pour une période de deux mois concernant un projet de rapprochement stratégique qui inclurait l’entrée de Henkell International en qualité d’actionnaire majoritaire de Maison Pommery & Associés.

Ce projet de partenariat entre deux groupes familiaux donnerait naissance à un acteur mondial des vins effervescents, bénéficiant d’un portefeuille de marques fortes et complémentaires, ainsi que d’une présence commerciale internationale. À ce stade, les discussions demeurent soumises aux travaux de due diligence, à l’accord des parties sur la conclusion des accords contractuels, ainsi que, le cas échéant à l’obtention des autorisations et consultations requises. Il n’existe à ce stade aucune garantie que les négociations en cours aboutissent à une opération.

Maison Pommery & Associés a constitué au sein de son conseil d’administration un comité ad hoc composé d’une majorité d’administrateurs indépendants afin de suivre ces discussions dans le meilleur intérêt de la société et des parties prenantes. La société informera le marché en temps utile de l’évolution et de l’aboutissement de ces discussions. Dans ce contexte, Maison Pommery & Associés précise que l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025, initialement prévue le 4 juin 2026, sera reportée après le 30 juin.

Dans l’attente, Maison Pommery & Associés poursuivra ses activités dans le cours normal de ses affaires, avec pour priorité la continuité opérationnelle, l’accompagnement de ses équipes, la préservation de la qualité de ses marques et le maintien de relations solides avec ses partenaires.

Maison Pommery & Associés est un acteur majeur du secteur du Champagne. Le Groupe maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur de la culture de la vigne, à l’élaboration des vins et leur commercialisation. Le Groupe est également présent sur 3 autres vignobles (Provence, Camargue, Douro). Il est fortement engagé en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.​

Maison Pommery & Associés est une société cotée sur Euronext Paris et Bruxelles. ​

(Code "POMRY" (Paris et Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

Le présent communiqué de presse contient des informations privilégiées au sens du règlement (UE) 596/2014 (Règlement MAR).

Contacts :

Maison Pommery & Associés : Presse : Franck Delval, Directeur Financier

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