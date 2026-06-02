Renault Group émet avec succès des obligations pour 750 millions d'euros

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

2 juin 2026

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RENAULT GROUP EMET AVEC SUCCÈS DES OBLIGATIONS POUR 750 MILLIONS D’EUROS



Boulogne-Billancourt, le 2 juin 2026 – Renault Group annonce le succès d’un placement obligataire pour un montant de 750 millions d’euros venant à échéance le 9 juin 2031 et portant un coupon de 4,125%.

Cette émission a été largement sursouscrite, démontrant la forte confiance des investisseurs crédit dans la solidité financière de Renault Group, mise en évidence par l’amélioration de sa notation de crédit, et dans son nouveau plan stratégique, futuREady.

Cette émission permet à Renault Group de profiter de conditions de marché attractives et sera utilisée pour ses besoins généraux et notamment pour anticiper le refinancement de certaines de ses échéances futures.

RENAULT GROUP

RELATIONS MEDIAS François Rouget

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francois.rouget@renault.com













RENAULT GROUP

RELATIONS INVESTISSEURS Florent Chaix

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florent.chaix@renault.com





À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Le Groupe s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques – Renault, Dacia, Alpine, Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans 114 pays, Renault Group a vendu 2,265 millions de véhicules en 2024. Il réunit plus de 98 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur centrée sur le développement de technologies et de services inédits, et d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

Davantage d’information : https://www.renaultgroup.com/fr/

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