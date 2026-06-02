Amundi : Assemblée Générale

Assemblée Générale d’Amundi

Adoption de l’ensemble des résolutions avec un taux d’approbation moyen de 98,29%

L’Assemblée Générale des actionnaires d’Amundi s’est tenue le mardi 2 juin 2026.

Avec un quorum de 93,47 %, l’Assemblée a adopté l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’Administration, avec un taux moyen d’approbation de 98,29%.

Après approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025, l’Assemblée générale d’Amundi a notamment approuvé la distribution d’un dividende de 4,25 € par action. Ce dividende sera détaché le 9 juin 2026 et mis en paiement à partir du 11 juin 2026.

Les résultats détaillés des votes de l’Assemblée Générale seront disponibles sur le site https://legroupe.amundi.com dans le délai réglementaire.

A propos d’Amundi

Premier gestionnaire d’actifs européen parmi les dix plus grands acteurs mondiaux1, Amundi propose à plus de 200 millions d’investisseurs une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs cotés ou privés. Développée pour divers distributeurs (banques, gérants de fortune, conseillers en gestion de patrimoine…), pour les entreprises et pour les institutionnels, cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole et cotée en Bourse, Amundi gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes internationales de gestion3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date en faveur de l’investissement responsable font d’Amundi un acteur de référence dans le paysage international de la gestion d’actifs.

Grâce à une présence locale forte, notamment en Europe et en Asie, les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels répartis dans 34 pays.

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1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024

2 Données Amundi au 31/03/2026

3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

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