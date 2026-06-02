AB Science : Stonegate Capital Partners actualise sa couverture de l'action AB Science avec un objectif de cours de 4,25 EUR par action

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

STONEGATE CAPITAL PARTNERS ACTUALISE SA COUVERTURE DE L'ACTION AB SCIENCE AVEC UN OBJECTIF DE COURS DE 4,25 EUR PAR ACTION EN VALEUR MÉDIANE, SUR LA BASE DES FLUX DE TRÉSORERIE ACTUALISÉS

Paris, 2 juin 2026, 18h

AB Science SA (Euronext - FR0010557264 - AB) annonce que son titre continue d’être couvert par Stonegate Capital Partners, une société indépendante de premier plan basée aux États-Unis spécialisée dans la recherche et la relation avec les investisseurs, qui a mis à jour sa couverture du titre à la suite de la publication des résultats de l’année 2025 d’AB Science, en s’appuyant sur une évaluation par flux de trésorerie actualisés dont la valeur médiane s’établit à 4,25 € par action (fourchette comprise entre 3,20 € et 5,77 € par action).

Stonegate Capital Partners a publié cette mise à jour dans une note de recherche intitulée “Stonegate Capital Partners Updates Coverage on AB Science S.A. (ENXTPA: AB) 1Q26”, publiée le 26 mai 2026.

Dans cette mise à jour, Stonegate a maintenu sa couverture du titre, en s'appuyant sur un modèle d'actualisation des flux de trésorerie qui aboutit à une fourchette de valorisation comprise entre 3,20 € et 5,77 € par action, avec un point médian de 4,25 € par action.

La mise à jour souligne que :

La stratégie d’AB Science s’articule désormais autour de deux priorités, le masitinib dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et AB8939 dans la leucémie myéloïde aiguë (LMA), reflétant une allocation des capitaux plus claire. La sclérose en plaques (SEP) progressive et la maladie d’Alzheimer (MA) restent des sources significatives de potentiel de hausse, mais sont désormais positionnées comme des opportunités reposant sur des partenariats, compte tenu de l’ampleur et de l’infrastructure commerciale qu’elles requièrent.

Le masitinib reste le principal actif clinique d’AB Science dans le domaine de la SLA. L’essai confirmatoire de phase 3 AB23005 a été autorisé par la FDA. Cette étude de 48 semaines, portant sur 408 patients, évalue le masitinib à 4,5 mg/kg/jour associé au riluzole par rapport à un placebo associé au riluzole, en ciblant de manière prospective des patients atteints de SLA à progression normale et ne souffrant pas d'une perte totale de fonction. Au sein de cette population de patients ciblée, AB Science a rapporté un bénéfice de 4,04 points sur l'échelle ALSFRS-R, un bénéfice relatif de +20,2 % sur l'échelle CAFS, un bénéfice en termes de survie médiane sans progression de 9 mois et un bénéfice en termes de survie globale médiane de 12 mois, parallèlement à l'identification d'un biomarqueur plasmatique potentiel lié à l'activité des microglies et des mastocytes.

AB8939 s'impose comme un deuxième pilier important, après avoir terminé l’étape 3 du programme de traitement combiné de la LMA (14 jours d'AB8939 plus venetoclax), l’étape 4 à venir devant ajouter l'azacitidine sous réserve d'une autorisation réglementaire. Les premières données ont montré des réponses chez les quatre patients traités, dont une rémission complète, une réponse quasi complète et deux réponses partielles, chez des patients ayant déjà subi de nombreux traitements et présentant un profil cytogénétique difficile. Bien qu’encore préliminaires, ces données soutiennent la poursuite du développement chez les populations atteintes de LMA, où la resistance aux médicaments et les profils génétiques défavorables restent des besoins non satisfaits majeurs.

Sur le plan financier, AB Science a clôturé l'exercice 2025 avec 10,2 millions d'euros de trésorerie et a levé 3,2 millions d'euros supplémentaires via un placement privé en avril 2026, tandis que sa perte d'exploitation hors éléments non récurrents a diminué de 38 % pour s'établir à 3,8 millions d'euros, les reports de paiement accordés par les créanciers ayant permis de préserver la trésorerie pour la R&D. La société a reçu une offre d'assurance financière pour les essais cliniques (CTFI) concernant l'AB23005, avec une couverture sans franchise de 25 millions d'euros, extensible à 39 millions d'euros, destinée à couvrir les coûts d'échec clinique et à fournir une validation par un tiers de la conception de la phase 3, sous réserve du financement de l'étude et du paiement de la prime.

Stonegate évalue AB Science à l'aide d'un modèle d'actualisation des flux de trésorerie, ce qui donne une fourchette de valorisation comprise entre 3,20 € et 5,77 € par action, avec un point médian de 4,25 € par action. Stonegate note que ce cadre est actuellement prudent et qu'une réduction du taux d'actualisation à environ 15 %, qui pourrait se justifier à la suite d'une réduction réussie des risques réglementaires et opérationnels, impliquerait une valeur médiane d'environ 8,50 € par action.





Cette mise à jour confirme la couverture de l'action AB Science par Stonegate Capital Partners, qui vient s'ajouter au consensus des analystes financiers aux côtés de Maxim Group, Chardan, In Extenso Finance et DNA Finance.

À propos d'AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation d’inhibiteurs de protéines kinases (PKI), une classe de protéines ciblées dont l’action est essentielle dans les voies de signalisation au sein des cellules. Nos programmes ciblent uniquement des maladies présentant des besoins médicaux non satisfaits importants, qui sont souvent mortelles avec une survie à court terme, ou rares, ou encore réfractaires aux traitements antérieurs.

AB Science a développé un portefeuille exclusif de molécules, et le composé phare de la société, le masitinib, a déjà été homologué en médecine vétérinaire et est en cours de développement pour la médecine humaine. La société a son siège social à Paris, en France, et est cotée sur Euronext Paris (symbole boursier : AB).

De plus amples informations sont disponibles sur le site web d’AB Science : www.ab-science.com.

Déclarations prospectives - AB Science

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques. Elles comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles elles reposent, des déclarations fondées sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant les résultats financiers, les événements, les opérations, les services futurs, le développement de produits et leurs performances potentielles ou futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « prévoir », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien qu’AB Science estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont avertis que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle d’AB Science, ce qui peut impliquer que les résultats et les événements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés, suggérés ou anticipés dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent les incertitudes liées au développement des produits de la Société, qui pourrait ne pas aboutir, ou aux autorisations de mise sur le marché accordées par les autorités compétentes, ou, plus généralement, à tout facteur susceptible d’affecter la capacité de commercialisation des produits développés par AB Science, ainsi qu’à ceux développés ou identifiés dans les documents publics publiés par AB Science. AB Science décline toute obligation ou engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives, sous réserve des réglementations applicables, en particulier les articles 223-1 et suivants du Règlement général de l’AMF.

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