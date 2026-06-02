Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (25 au 29 mai 2026)

 | Source: IPSOS IPSOS

Le 2 juin 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 25 au 29 mai 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8725-May-26FR00000732989 57037,2555XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8725-May-26FR00000732983 85037,2489DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8726-May-26FR000007329810 47437,2700XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8726-May-26FR00000732982 94237,2554DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8727-May-26FR00000732989 30637,5895XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8727-May-26FR00000732984 00037,5462DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8728-May-26FR000007329810 61037,9478XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8728-May-26FR00000732982 50037,9215DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8729-May-26FR000007329810 62738,8495XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8729-May-26FR00000732982 24838,7708DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe


Attachments

2026 06 02_Communiqué_Rachat d'actions propres_vf
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