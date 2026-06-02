Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (25 au 29 mai 2026)

Le 2 juin 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 25 au 29 mai 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 25-May-26 FR0000073298 9 570 37,2555 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 25-May-26 FR0000073298 3 850 37,2489 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 26-May-26 FR0000073298 10 474 37,2700 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 26-May-26 FR0000073298 2 942 37,2554 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 27-May-26 FR0000073298 9 306 37,5895 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 27-May-26 FR0000073298 4 000 37,5462 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 28-May-26 FR0000073298 10 610 37,9478 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 28-May-26 FR0000073298 2 500 37,9215 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 29-May-26 FR0000073298 10 627 38,8495 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 29-May-26 FR0000073298 2 248 38,7708 DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe