Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (25 au 29 mai 2026)

Le 2 juin 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 25 au 29 mai 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|LEI de l’émetteur
|Code ISIN (ISO 6166)
|MIC code (ISO 10383)
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|25-May-26
|FR0000073298
|9 570
|37,2555
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|25-May-26
|FR0000073298
|3 850
|37,2489
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|26-May-26
|FR0000073298
|10 474
|37,2700
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|26-May-26
|FR0000073298
|2 942
|37,2554
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|27-May-26
|FR0000073298
|9 306
|37,5895
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|27-May-26
|FR0000073298
|4 000
|37,5462
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|28-May-26
|FR0000073298
|10 610
|37,9478
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|28-May-26
|FR0000073298
|2 500
|37,9215
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|29-May-26
|FR0000073298
|10 627
|38,8495
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|29-May-26
|FR0000073298
|2 248
|38,7708
|DXE
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe