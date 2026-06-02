GENFIT : Assemblée Générale Mixte du 15 juin 2026 - Lettre aux actionnaires

Chers Actionnaires,

Nous avons le plaisir de vous adresser, en pièce jointe, la Lettre aux actionnaires de GENFIT publiée à l’approche de notre Assemblée Générale Mixte du 15 juin 2026.

Cette lettre revient sur les éléments clés structurant actuellement la trajectoire de la Société, et présente les principaux jalons et perspectives associés à ses activités.

Nous vous rappelons que vous êtes invités à participer à cette Assemblée Générale, qui se tiendra le 15 juin 2026 à Lille, et lors de laquelle vous pourrez exprimer votre vote sur les résolutions proposées.

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Nous vous remercions de votre attention et de votre engagement.

La Direction Générale de GENFIT

Pièce jointe