Air Canada lance une voie de certification pour les chiens d’assistance grâce à un partenariat avec K-9 Country Inn

Le programme Bon voyageur canin du transporteur offre aux clients ayant un chien d’assistance dressé par un organisme non reconnu une nouvelle voie de certification pour les voyages

K-9 Country Inn, dont les services sont actuellement offerts en Ontario et au Québec, procède à une évaluation indépendante des chiens d’assistance qui n’ont pas la certification délivrée par un organisme reconnu requise pour voyager

MONTRÉAL, 02 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada a lancé aujourd’hui, en partenariat avec K-9 Country Inn, le programme Bon voyageur canin, une nouvelle initiative à la pointe de l’industrie visant à permettre aux clients ayant un chien d’assistance dressé par son maître de voyager en toute confiance à bord des vols d’Air Canada.





À l’heure actuelle, de nombreux clients ayant un chien d’assistance qui a été dressé par son maître ou un organisme non reconnu ne disposent d’aucun moyen officiel de prouver que leur chien a reçu le dressage requis pour voyager avec Air Canada. Il n’existe pas de norme unique de certification des chiens d’assistance à l’échelle nationale, et les programmes de certification ne sont pas offerts dans toutes les provinces.

Le partenariat conclu entre Air Canada et K-9 Country Inn, un organisme canadien sans but lucratif reconnu qui possède plus de 40 ans d’expertise en dressage canin et une expérience dans la formation et l’évaluation des chiens d’assistance depuis 2013, offre une solution aux clients qui ont besoin de la certification requise pour les voyages en avion grâce à une évaluation indépendante.

« Les chiens d’assistance jouent un rôle essentiel dans l’autonomie des clients, et nous sommes ravis de lancer ce partenariat avec K-9 Country Inn, a déclaré Kerianne Wilson, directrice – Accessibilité clientèle d’Air Canada. En nous appuyant sur la rétroaction fournie par la communauté des personnes handicapées, nous avons travaillé en étroite collaboration avec K-9 Country Inn et ses dresseurs experts, des personnes handicapées elles aussi, pour affirmer notre leadership en élaborant une solution concrète à un défi complexe en matière d’accessibilité. Grâce à notre programme Bon voyageur canin, nous espérons montrer que des solutions viables existent, permettant à plus de clients ayant un chien d’assistance de voyager dans la dignité et en toute confiance. »

« Les chiens d’assistance dressés par leur maître aident d’innombrables Canadiens à mener une vie autonome, mais il n’existait jusqu’à présent aucun processus cohérent permettant de démontrer que ces chiens répondent aux normes requises pour garantir un accès sécuritaire aux lieux publics, a indiqué Laura MacKenzie, fondatrice et chef de la direction de K-9 Country Inn. Grâce au programme Bon voyageur canin Air Canada, nous sommes fiers de proposer une évaluation indépendante et fiable qui protège à la fois le public et les équipes légitimes composées d’un chien d’assistance et de son maître. Notre organisation est profondément déterminée à assurer des voyages sécuritaires, accessibles et sans obstacle pour toutes les équipes. Ce partenariat témoigne de notre engagement commun à leur offrir la confiance dont elles ont besoin pour voyager aux quatre coins du monde sans obstacle. »

« En tant que dresseuse et personne handicapée, je peux constater par moi-même l’incidence considérable qu’un chien d’assistance bien dressé peut avoir, ainsi que le stress que peut créer l’absence de possibilités de certification, a déclaré Brit Williams, maîtresse de chien d’assistance depuis 13 ans, et instructrice principale et dresseuse à K-9 Country Inn. Ce programme comble une véritable lacune. En évaluant les chiens dressés par leur maître selon les mêmes critères que ceux utilisés dans l’ensemble de la communauté des chiens d’assistance, nous aidons les voyageurs à démontrer que leur chien est prêt, tout en garantissant la sécurité de tous les occupants de l’appareil. C’est extrêmement gratifiant d’aider plus d’équipes à se déplacer dans le monde avec l’autonomie qu’elles méritent. »

Fonctionnement du programme Bon voyageur canin Air Canada :

L’équipe des Services d’accessibilité d’Air Canada invitera les clients admissibles à s’adresser à K-9 Country Inn pour une évaluation indépendante. Air Canada ne participe pas à l’évaluation comme telle. Des frais seront facturés pour cette évaluation, gérée par K-9 Country Inn.





Une fois que le chien a réussi l’évaluation, le client reçoit un certificat officiel de K-9 Country Inn ainsi qu’une carte d’identité avec photo, que les agents d’Air Canada peuvent vérifier dans la base de données de K-9 Country Inn.





Ce document certifié, valide pendant deux ans, devient la preuve de l’admissibilité au transport et permet au client de suivre le processus de réservation normal d’Air Canada.





Le programme change la donne grâce à un processus accéléré et à une base de données sécurisée, offrant la tranquillité d’esprit aux clients admissibles.





Il est important de noter que le programme est valable pour les voyages nationaux et internationaux, ce qui souligne son ampleur et sa portée. Les voyages à destination et au départ des États-Unis ne sont pas concernés, car les exigences en matière de documentation sont régies par la législation américaine applicable.





À l’heure actuelle, K-9 Country Inn propose des évaluations en français et en anglais dans les régions de Toronto et de Montréal. L’organisme surveillera la demande sur des marchés où des programmes gouvernementaux de certification des chiens d’assistance dressés par leur maître ne sont pas encore offerts.





Le programme s’aligne sur des processus similaires utilisés en Colombie-Britannique, en Alberta et en Nouvelle-Écosse. Tous les chiens titulaires d’une certification provinciale, ainsi que ceux dressés par l’ADI, l’IGDF ou d’autres organismes agréés, sont dispensés de cette évaluation.





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À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui en compte plus de 50, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre une sélection de forfaits vacances et de forfaits Vols et Hôtel, de circuits, de croisières, de locations de véhicules et d’excursions, ainsi qu’un éventail d’activités et d’expériences. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC ».



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