Nanobiotix fait le point sur sa tresorerie et son activite operationnelle pour le premier trimestre 2026

Réalisation d’une augmentation de capital en mai 2026 pour un montant total d'environ 86,1 million d'euros bruts, incluant l'émission de bons de souscription préfinancés, pour accélérer le développement des autres plateformes de la Société

Nouvelles données issues de la Partie 1 de l'étude de phase 2 CONVERGE sponsorisé par J&J, évaluant JNJ-1900 (NBTXR3) chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) inopérable de stade 3, présentée lors de la Société européenne annuelle de radiothérapie et d'oncologie (ESTRO) 2026

Annonce de l'acceptation par la FDA d'un amendement au protocole à l'étude pivot NANORAY-312 en cours, sponsorisée par J&J, supprimant l’analyse intermédiaire précédemment prévue et modifiant l’analyse finale afin d’y inclure moins d’évènements qu’initialement prévu et permettre sa lecture plus tôt

Présentation de nouvelles données précliniques évaluant le prétraitement avec nanoprimer suivi de l'administration d'ADN recombinant lors de la réunion annuelle 2026 de l'American Association for Cancer Research (AACR)

42,1 millions d'euros en trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 mars 2026





PARIS et CAMBRIDGE, Mass., 02 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NANOBIOTIX (Euronext : NANO – NASDAQ : NBTX – la « Société »), société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur les nanoparticules pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer ou d’autres maladies, a annoncé aujourd'hui une mise à jour de ses progrès opérationnel et sa position de trésorerie pour le premier trimestre 2026.

« Nanobiotix poursuit son développement avec rigueur, discipline et ambition, dans le but de libérer tout le potentiel des nanothérapies fondées sur la physique », a déclaré Laurent Levy, cofondateur et président du directoire de Nanobiotix. « Au cours du premier trimestre 2026, nous avons renforcé nos fondations en soutenant le développement de JNJ-1900 (NBTXR3), en faisant progresser notre plateforme Nanoprimer et en consolidant notre situation financière. Nous demeurons profondément reconnaissants envers nos collaborateurs, les patients, les investigateurs, nos partenaires et nos actionnaires qui nous accordent leur confiance et nous apportent leur engagement ainsi que leur soutien dans la poursuite de notre mission : révolutionner les résultats des traitements pour des millions de personnes.

Faits opérationnels marquants

Présentation des données de la partie 1 de l'étude de phase 2 JNJ-1900 (NBTXR3) sur le CPNPC de stade 3 non résécable (CONVERGE) à l'ELCC 2026 et mises à jour de ces dernières à ESTRO 2026 Les réponses initiales d'efficacité rapportées par les investigateurs, observées chez 7 patients ayant suivi le traitement complet de chimioradiothérapie concomitante, JNJ-1900 (NBTXR3) et consolidation avec durvalumab ont montré : Un taux de réponse global (« ORR ») = 85,7 % (6/7 patients), rapportés à l’ESTRO 2026 Dans cette même cohorte de 7 patients, l'ORR observés à un moment plus précoce et rapportés à l'ELCC 2026 était de 71,4 % (5/7 patients) Un taux de réponse complète (« CRR ») = 57,1 % (4/7 patients) rapportés à ESTRO 2026 Avec le standard de soins actuel, la chimioradiothérapie concomitante ± durvalumab, l’ampleur de la réponse reste limitée dans le CPNPC inopérable de stade 3, avec des taux de réponse complète très faibles (<5 %) 1 . L'absence de progression de la maladie et l’amélioration progressive de la réponse au fil du temps suggèrent un potentiel de durabilité à long terme. La procédure a démontré un profil de sécurité acceptable sans événements indésirables graves liés au traitement (TEAE) Les premiers résultats suggèrent que l'injection intra-tumorale/intra-nodale de JNJ-1900 (NBTXR3) est réalisable et peut être effectuée en toute sécurité chez les patients atteints d'un CPNPC non résécable de stade III.

Modification du protocole de l'étude mondiale de phase 3 avec JNJ-1900 (NBTXR3) dans le cancer de la tête et du cou chez les patients non éligibles au cisplatine (NANORAY-312) Suppression de l’analyse intermédiaire précédemment prévue et modification de l’analyse finale afin d’y inclure moins d’évènements qu’initialement prévu et permettre sa lecture plus tôt.

Nouvelles données précliniques présentées lors de la réunion AACR 2026 : Le prétraitement avec nanoprimer suivi de l'administration d'ADN recombinant délivré par LNP (« ADN-LNP »), conçu pour de l'immunothérapie anti-tumorale, a montré une biodisponibilité systémique accrue, ainsi qu’une toxicité hépatique et une inflammation liée au cGAS-STING réduites par rapport à l'ADN-LNP administré sans le nanoprimer.







Résultats du premier trimestre 2026

Trésorerie et équivalents de trésorerie : la société estime que le produit net de la récente augmentation de capital, ainsi que ses équivalents de trésorerie et de trésorerie de 42,1 millions d’euros au 31 mars 2026, seront suffisants pour répondre à ses besoins en fonds de roulement jusqu’en 2029, conformément au niveau de consommation de trésorerie actuellement prévu par la Société.

À propos de JNJ-1900 (NBTXR3)

JNJ-1900 (NBTXR3) est un nouveau produit en oncologie, potentiellement le premier de sa catégorie, composé de nanoparticules d’oxyde d’hafnium fonctionnalisé. JNJ-1900 (NBTXR3) est administré par injection intra-tumorale unique et activé par radiothérapie. La preuve de concept a été réalisée dans les sarcomes des tissus mous avec une Phase 2/3 randomisée positive terminée en 2018. Le mécanisme d’action physique du produit candidat est conçu pour induire la mort des cellules tumorales dans la tumeur injectée lorsqu’il est activé par radiothérapie, déclenchant ensuite une réponse immunitaire adaptative et une mémoire anticancéreuse à long terme. Compte tenu du mécanisme d’action physique, Nanobiotix pense que JNJ-1900 (NBTXR3) pourrait être adapté à toutes les tumeurs solides pouvant être traitées par radiothérapies et à toutes les combinaisons thérapeutiques, en particulier les checkpoints inhibiteurs.

JNJ-1900 (NBTXR3) activé par radiothérapie est évalué dans de multiples tumeurs solides seul ou en association. Le programme le plus avancé, NANORAY-312, est une étude globale de Phase 3 randomisée dans les cancers épidermoïdes de la tête et du cou localement avancés. En février 2020, la Food and Drug Administration des États-Unis a accordé la désignation réglementaire Fast Track pour l’étude de JNJ-1900 (NBTXR3) activé par radiothérapie, avec ou sans cetuximab, pour le traitement des patients atteints de carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou qui ne sont pas éligibles à une chimiothérapie à base de platine - la même population que celle évaluée dans l’étude de Phase 3.

Compte tenu des domaines d’intérêt de la Société, et du potentiel évolutif de JNJ-1900 (NBTXR3), Nanobiotix s’est engagée dans une stratégie de collaboration avec des partenaires de classe globale pour étendre le développement du produit candidat parallèlement à ses voies de développement prioritaires. Conformément à cette stratégie, en 2019, Nanobiotix a conclu une collaboration de recherche clinique large et complète avec le MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas pour parrainer plusieurs études de Phase 1 et de Phase 2 afin d’évaluer JNJ-1900 (NBTXR3) dans différents types de tumeurs et en combinaisons avec différents agents anti-cancéreux. En 2023, Nanobiotix a annoncé un accord de licence globale pour le co-développement et la commercialisation de JNJ-1900 (NBTXR3) avec Janssen Pharmaceutica NV, une société de Johnson & Johnson.

À propos de NANOBIOTIX

Nanobiotix est une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients ; elle est soutenue par des personnes qui s’engagent à faire une différence pour l’humanité. La philosophie de Nanobiotix est ancrée dans le concept de repousser les limites de ce qui est connu pour élargir les possibilités de la vie humaine.

Constituée en 2003, Nanobiotix a son siège social à Paris, en France et est cotée sur Euronext Paris depuis 2012 et sur le Nasdaq Global Select Market à New York depuis décembre 2020. La Société détient une filiale à Cambridge, Massachusetts (États-Unis).

Nanobiotix est propriétaire de plus de 30 familles de brevets associés à trois (3) plateformes nanotechnologiques ayant des applications dans 1) l’oncologie ; 2) la biodisponibilité et la biodistribution ; et 3) les troubles du système nerveux central.

Pour plus d’informations sur Nanobiotix, consultez le site www.nanobiotix.com ou suivez-nous sur LinkedIn et X.

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions « safe habor » du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995 incluant notamment des déclarations concernant le potentiel bénéfice thérapeutique de l’approche Nanobiotix nanothérapeutique, la faisabilité et l’innocuité de JnJ-1900, et la potentielle efficacité et la durabilité long-terme. Les mots tels que « peut », « s’attend », « a l’intention », « planifie », « potentiel », « devrait » et « sera » ou la négative de ces expressions et des expressions similaires visent à indiquer des déclarations ou énoncés prospectifs. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles du management de la Société et sur les informations actuellement à sa disposition. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient entraîner des différences significatives avec les énoncés prospectifs de Nanobiotix y compris les risques liés aux risques inhérents à l’activité de recherche et développement de produits candidats, tels que le risque que les données préliminaires ne permettent pas de prédire des résultats positifs lors d'essais cliniques ultérieurs. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la Société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport annuel de Nanobiotix en anglais, intitulé « Form 20-F », déposé auprès de la SEC le 31 mars 2026 à la rubrique « Item 3.D. Risk Factors », et dans le document d’enregistrement universel 2025 déposé auprès de l’AMF le 31 mars 2026 à la rubrique « Chapitre 1.5. Facteurs de Risques », et dans tout autre document que déposera Nanobiotix auprès de la SEC et de l’AMF, ces documents étant disponibles sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. et sur le site de l’AMF à l’adresse www.amf.org. Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse et, sauf si la législation le requière, Nanobiotix ne sera pas tenue d’actualiser ces énoncés prospectifs.

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1 Antonia SJ, et al. N Engl J Med. 2017.

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