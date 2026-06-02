Neue Studie zeigt: KI wird schneller eingeführt, als die Kunden damit Schritt halten können

AMSTERDAM, June 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Instruqt, die praxisorientierte Implementierungsplattform, die von Softwareunternehmen zur Einarbeitung von Entwicklern, Kunden und Interessenten genutzt wird, hat heute ihren Jahresbericht The State of Developer Adoption veröffentlicht – den ersten unabhängigen Vergleich, der aufzeigt, wie Marketing-, Vertriebs- und Schulungsteams auf die wachsende Kluft zwischen dem Tempo der Veröffentlichung von KI-Funktionen und der Geschwindigkeit reagieren, mit der Kunden diese tatsächlich nutzen können.

Der von SlashData 2026 unter 424 Fachkräften aus den Bereichen Marketing, Vertrieb und Entwicklerausbildung bei nordamerikanischen Softwareunternehmen durchgeführte Bericht ergab, dass 92 % der Befragten mit mindestens einer erheblichen Herausforderung bei der Einbindung von Entwicklern konfrontiert sind. Die am häufigsten genannten Ursachen deuten auf ein operatives Problem hin, nicht auf ein Produktproblem: mangelnde Abstimmung zwischen den Teams (27 %), die Komplexität der Technologie (26 %) und die Schwierigkeit, die Richtigkeit der Inhalte zu gewährleisten, da die Produkte wöchentlich ausgeliefert werden (25 %).

Die Daten deuten auf einen signifikanten Unterschied bei den Ergebnissen zwischen Organisationen hin, die praxisorientierte Lernerfahrungen einsetzen. Unternehmen, die praxisorientierte Schulungen nutzten, gaben mit einer um etwa 50 % höheren Wahrscheinlichkeit an, dass ihre Entwickler innerhalb von zwei Monaten ihre volle Produktivität erreichten, als Unternehmen, die darauf verzichteten.

„Das Tempo der KI-Innovationen hat die Sichtweise von Softwareunternehmen auf die Einführung dieser Technologien grundlegend verändert“, so Adriaan Knapen, CEO von Instruqt. „Unternehmen haben weniger Zeit denn je, um ihren Kunden dabei zu helfen, neue Funktionen zu verstehen, zu bewerten und zu nutzen, bevor die nächste Innovationswelle einsetzt. Die Unternehmen, die sich einen Vorsprung verschaffen, sind nicht diejenigen, die mehr Funktionen auf den Markt bringen. Es sind diejenigen, die es geschafft haben, Marketing, Vertrieb und Schulung auf ein einziges praktisches Erlebnis auszurichten, das der Kunde tatsächlich hautnah erleben kann.“

Die Lücke bei der Implementierung ist nun zu einer operativen Lücke geworden

Der Bericht beschreibt einen strukturellen Wandel in der Art und Weise, wie B2B-Softwareunternehmen arbeiten müssen. Die Marketingabteilung erstellt eine Demo. Der Vertrieb erstellt für die POCs eine eigene Version. Die Abteilung für Personalentwicklung richtet dies für die Einarbeitung erneut ein. Bei jeder Übergabe geht der Kontext verloren, bei jeder Neuveröffentlichung wird der Inhalt zersplittert, und jeder Kunde muss von vorne beginnen. Die Teams, denen es gelingt, diesen Prozess in eine einzige, wiederverwendbare und praxisorientierte Erfahrung zu verwandeln, sind diejenigen, die Investitionen in KI in eine tatsächliche Nutzung von KI umsetzen.

Weitere wichtige Ergebnisse des Berichts:

Die Community ist nach wie vor das am wenigsten genutzte Instrument zur Förderung der Akzeptanz. Die Entwickler-Community-Plattformen erhielten in der Umfrage die höchste Bewertung hinsichtlich der wahrgenommenen Wirksamkeit aller in der Umfrage erfassten Implementierungsmaßnahmen, wobei jeder dritte Befragte sie unter seinen drei wichtigsten Maßnahmen nannte. Dennoch liegt die Akzeptanz in etwa auf dem gleichen Niveau wie bei statischen Video-Tutorials, was darauf hindeutet, dass in das Format, das am besten funktioniert, zu wenig investiert wird.

Die Entwickler-Community-Plattformen erhielten in der Umfrage die höchste Bewertung hinsichtlich der wahrgenommenen Wirksamkeit aller in der Umfrage erfassten Implementierungsmaßnahmen, wobei jeder dritte Befragte sie unter seinen drei wichtigsten Maßnahmen nannte. Dennoch liegt die Akzeptanz in etwa auf dem gleichen Niveau wie bei statischen Video-Tutorials, was darauf hindeutet, dass in das Format, das am besten funktioniert, zu wenig investiert wird. Wirkungsvolle Pre-Sales-Erfahrungen werden nach wie vor zu wenig genutzt. Proofs of Concept werden als effektiver eingeschätzt, als es ihr Verbreitungsgrad vermuten lässt, was auf eine unzureichende Nutzung im Rahmen von Pre-Sales-Aktivitäten hindeutet.

Proofs of Concept werden als effektiver eingeschätzt, als es ihr Verbreitungsgrad vermuten lässt, was auf eine unzureichende Nutzung im Rahmen von Pre-Sales-Aktivitäten hindeutet. Verschiedene Teams haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was erfolgreiche praktische Erfahrungen ausmacht. Vertriebsteams legen bei anwendungsorientierten Workshops besonderen Wert auf realitätsnahe Umgebungen (39 % nennen produktionsnahe Setups als wichtigsten Faktor), während Bildungsteams Echtzeit-Anleitungen und direktes Feedback priorisieren.

Vertriebsteams legen bei anwendungsorientierten Workshops besonderen Wert auf realitätsnahe Umgebungen (39 % nennen produktionsnahe Setups als wichtigsten Faktor), während Bildungsteams Echtzeit-Anleitungen und direktes Feedback priorisieren. Der Einsatz von KI nimmt zu, das Vertrauen jedoch nicht. Die Hälfte der Anwender bezeichnet ihren KI-Einsatz als umfangreich, doch mehr als ein Drittel plant, diesen zu reduzieren, und führt dabei Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit und der Aktualität der Inhalte an.

Warum dies für den Bereich der künstlichen Intelligenz von Bedeutung ist

Für Softwareunternehmen, die sich an Entwickler richten, geht aus dem Bericht hervor, dass die Akzeptanz durch die Kunden angesichts immer kürzerer Innovationszyklen zu einem immer wichtigeren Wachstumsfaktor wird. Viele der am schnellsten wachsenden Softwareunternehmen der Branche haben im Rahmen umfassenderer Einführungsstrategien massiv in praxisorientierte Schulungen, selbstgesteuerte Übungen, interaktive Produkterlebnisse und Programme zur Entwicklerförderung investiert. Dem Bericht zufolge ist dieses Modell nicht mehr nur eine „nützliche“ Maßnahme zur Förderung der Geschäftsentwicklung. Es ist der Motor für das Wachstum.

Anfang dieses Monats wählte Google Cloud Security Instruqt aus, um sein „Agentic SOC“-Erlebnis auf der Google Cloud Next 2026 vorzustellen und 50 Fachleute in einem einzigen Workshop zu schulen, wobei jedem Teilnehmer eine eigene Vertex AI-Umgebung zur Verfügung stand.

„Im Bereich der KI ist Instruqt fantastisch, da es uns ermöglicht, für jeden Teilnehmer eine eigene Vertex-Umgebung einzurichten“, so Keith Manville, Kundenbetreuer bei Google Cloud Security. „Das verändert die Möglichkeiten, die ein Workshop bietet.“

Der Bericht „The State of Developer Adoption“, einschließlich der Methodik und der demografischen Daten der Befragten, ist ab heute verfügbar unter instruqt.com/ai-adoption. Die vollständige Methodik, einschließlich des SlashData-Fragebogens und der Aufschlüsselung der Befragten, wird zusammen mit dem Bericht veröffentlicht.

Über Instruqt

Instruqt ist die anwendungsorientierte Einführungsplattform, mit der B2B-Softwareunternehmen komplexe Produkte in Erfahrungen verwandeln, die Kunden tatsächlich nutzen können. Marketingteams nutzen Instruqt, um durch interaktive Produkterlebnisse qualifizierte Leads zu generieren. Vertriebsteams nutzen es, um hochwertigere Demos und POCs ohne aufwendige Einrichtungsarbeiten durchzuführen. Schulungsteams nutzen es, um die Einarbeitung und Zertifizierung anhand realer Umgebungen statt anhand von Präsentationen zu optimieren. Zu den Kunden zählen Google Cloud, MongoDB, Elastic, HashiCorp, Red Hat und Puppet. Erfahren Sie mehr unter instruqt.com.

Über SlashData

SlashData ist das führende Analyseunternehmen im Bereich der Entwicklerwirtschaft und verfolgt Entwicklertrends in den Bereichen Mobilgeräte, Desktop, IoT, Cloud, Web, AR/VR, maschinelles Lernen und Spiele. Die Untersuchungen des Unternehmens basieren auf jährlichen Umfragen unter mehr als 40.000 Entwicklern in über 165 Ländern.

Tyler Crumpler

VP Marketing

Instruqt

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