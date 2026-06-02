L’IA évolue plus vite que la capacité d’adoption des clients, selon une nouvelle étude

AMSTERDAM, 02 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Instruqt, la plateforme d’adoption pratique utilisée par les sociétés de logiciels pour intégrer les développeurs, les clients et les prospects, a publié aujourd’hui son rapport annuel, L’état de l’adoption par les développeurs (The State of Developer Adoption) – le premier point de référence indépendant sur la façon dont les équipes marketing, commerciales et éducatives réagissent à l’écart croissant entre le rythme des lancements de fonctionnalités d’IA et le rythme auquel les clients peuvent réellement les adopter.

Le rapport, réalisé par SlashData 2026 auprès de 424 professionnels du marketing, des ventes et de la formation des développeurs dans des entreprises de logiciels nord-américaines, a révélé que 92 % des répondants sont confrontés à au moins un défi important en matière d’adoption par les développeurs. Les causes les plus citées pointent vers un problème opérationnel, et non vers un problème lié au produit : manque d’alignement entre les équipes (27 %), complexité technologique (26 %) et difficulté à maintenir l’exactitude du contenu lors de la livraison hebdomadaire des produits (25 %).

Les données mettent en évidence une différence significative dans les résultats obtenus par les organisations qui utilisent des expériences d’apprentissage pratiques. Les organisations qui utilisent des laboratoires pratiques ont environ 50 % de chances en plus de voir leurs développeurs devenir productifs en moins de deux mois, par rapport à celles qui ne les utilisent pas.

« Le rythme de l’innovation en IA a fondamentalement changé la façon dont les entreprises de logiciels envisagent l’adoption », a déclaré Adriaan Knapen, PDG d’Instruqt. « Les entreprises disposent de moins de temps que jamais pour aider leurs clients à comprendre, évaluer et adopter les nouvelles fonctionnalités avant l’arrivée de la prochaine vague d’innovation. Celles qui prennent de l’avance ne sont pas celles qui proposent le plus de fonctionnalités, mais celles qui ont su aligner le marketing, les ventes et la formation autour d’une expérience pratique et concrète que le client peut réellement expérimenter. »

Le fossé d’adoption est désormais un fossé opérationnel

Le rapport met en évidence un changement structurel dans le mode de fonctionnement des entreprises de logiciels B2B. Le marketing permet de constituer une démo. L’équipe commerciale en crée une différente pour les preuves de concept. L’équipe pédagogique la reconstruit pour l’intégration. Chaque transmission d’informations entraîne une perte de contexte, chaque mise à jour perturbe le contenu et chaque client doit tout recommencer. Ce sont les équipes qui parviennent à simplifier ce processus en une expérience unique, réutilisable et pratique qui transforment les investissements en IA en adoption de l’IA.

Autres conclusions notables du rapport :

La communauté reste le levier d’adoption le plus sous-utilisé. Les espaces communautaires pour développeurs ont obtenu la meilleure note d’efficacité perçue parmi toutes les pratiques d’adoption étudiées, un tiers des praticiens les classant parmi leurs trois meilleures pratiques. Pourtant, leur taux d’adoption reste sensiblement le même que celui des tutoriels vidéo statiques, ce qui suggère un sous-investissement dans le format le plus performant.

Les espaces communautaires pour développeurs ont obtenu la meilleure note d’efficacité perçue parmi toutes les pratiques d’adoption étudiées, un tiers des praticiens les classant parmi leurs trois meilleures pratiques. Pourtant, leur taux d’adoption reste sensiblement le même que celui des tutoriels vidéo statiques, ce qui suggère un sous-investissement dans le format le plus performant. Les expériences de prévente à fort impact restent sous-utilisées. Les preuves de concept sont jugées plus efficaces que ne le suggèrent leurs taux d’adoption, ce qui indique une sous-utilisation dans les démarches de prévente.

Les preuves de concept sont jugées plus efficaces que ne le suggèrent leurs taux d’adoption, ce qui indique une sous-utilisation dans les démarches de prévente. Les différentes équipes définissent différemment ce que sont des expériences pratiques réussies. Les équipes commerciales privilégient le réalisme des expériences pratiques (39 % considèrent les environnements de production comme la caractéristique la plus importante), tandis que les équipes pédagogiques privilégient les conseils et les retours d’information en temps réel.

Les équipes commerciales privilégient le réalisme des expériences pratiques (39 % considèrent les environnements de production comme la caractéristique la plus importante), tandis que les équipes pédagogiques privilégient les conseils et les retours d’information en temps réel. L’adoption de l’IA progresse, mais la confiance ne suit pas. La moitié des professionnels qualifient leur utilisation de l’IA d’importante, mais plus d’un tiers envisagent de la réduire, invoquant des problèmes de précision et de fraîcheur du contenu.

Pourquoi cela est important pour la catégorie IA

Pour les entreprises de logiciels axées sur les développeurs, le rapport suggère que l’adoption par les clients devient un facteur de croissance de plus en plus important à mesure que les cycles d’innovation s’accélèrent. De nombreuses sociétés de logiciels à la croissance la plus rapide du secteur ont investi massivement dans la formation pratique, les laboratoires d’autoformation, les expériences de produits interactives et les programmes de formation des développeurs dans le cadre de stratégies d’adoption plus larges. Le rapport soutient que ce modèle n’est plus une simple mesure de soutien, mais bien un moteur de croissance.

Plus tôt ce mois-ci, Google Cloud Security a sélectionné Instruqt pour lancer son expérience Agentic SOC lors de Google Cloud Next 2026, en formant 50 praticiens dans un seul atelier avec un environnement Vertex AI dédié par participant.

« Côté IA, Instruqt est fantastique car il nous permet de déployer un environnement Vertex dédié pour chaque participant », a déclaré Keith Manville, ingénieur client chez Google Cloud Security. « Cela change la donne dans un atelier. »

Le rapport sur l’état de l’adoption par les développeurs, comprenant la méthodologie et les données démographiques des répondants, est disponible dès aujourd’hui sur instruqt.com/ai-adoption. La méthodologie complète, y compris le questionnaire SlashData et la répartition des répondants, est publiée avec le rapport.

À propos d’Instruqt

Instruqt est la plateforme d’adoption pratique que les entreprises de logiciels B2B utilisent pour transformer des produits complexes en expériences que les clients peuvent réellement utiliser. Les équipes marketing utilisent Instruqt pour générer des prospects qualifiés grâce à des expériences produit interactives. Les équipes commerciales l’utilisent pour réaliser des démonstrations et des preuves de concept de meilleure qualité sans les coûts d’installation initiaux. Les équipes pédagogiques l’utilisent pour étendre les processus d’intégration et de certification grâce à des environnements réels plutôt qu’à des présentations PowerPoint. Parmi ses clients figurent Google Cloud, MongoDB, Elastic, HashiCorp, Red Hat et Puppet. Pour en savoir plus, consultez instruqt.com.

À propos de SlashData

SlashData est le principal cabinet d’analyse de l’économie des développeurs, suivant les tendances du secteur dans les domaines du mobile, du desktop, de l’IoT, du cloud, du web, de la RA/RV, de l’apprentissage automatique et des jeux. Les recherches de l’entreprise reposent sur des enquêtes menées chaque année auprès de plus de 40 000 développeurs dans plus de 165 pays.

Tyler Crumpler

Vice-président du marketing

Instruqt

(919) 417-2146

Tyler@instruqt.com