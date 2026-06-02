L’ICSA rend hommage à l’honorable Don Boudria pour son engagement envers la santé animale

OTTAWA, Ontario, 02 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut canadien de la santé animale (ICSA) est fier d’annoncer les lauréats de ses prix annuels 2026, qui récompensent un engagement et des contributions exceptionnels dans le secteur de la santé animale au Canada.

Cette année, l’ICSA a décerné son prestigieux Prix du leadership dans l’industrie à l’honorable Don Boudria, Conseil privé, et son Prix de la présidente au Dr Arman Panah, de Virbac.

Ancien ministre de premier plan et député de longue date, M. Boudria a été récompensé pour son engagement continu en faveur de l’amélioration des politiques en matière de santé animale et du renforcement de la voix du secteur canadien de la santé animale à Ottawa. Depuis le début de sa collaboration avec l’ICSA en 2021, il a joué un rôle clé dans la mise de l’avant des priorités du secteur auprès des décideurs politiques et dans le soutien d’initiatives visant à renforcer la santé animale, la santé publique et la sécurité alimentaire au Canada.

« Don Boudria a été un défenseur exceptionnel du secteur de la santé animale au Canada, a déclaré la Dre Catherine Filejski, présidente-directrice générale de l’ICSA. Sa connaissance approfondie du fonctionnement du gouvernement, sa volonté de tisser des liens au-delà des clivages politiques et son attachement à des politiques fondées sur des données probantes ont contribué à faire avancer des questions cruciales en matière de santé animale au Canada. »

M. Boudria s’est vu remettre ce prix, un vitrail réalisé à la main, en présence de parlementaires, de dirigeants du secteur et de ses pairs, lors du gala « Les animaux de compagnie les plus mignons sur la Colline du Parlement » organisé par l’ICSA, un événement phare qu’il a contribué à mettre sur pied et à promouvoir depuis sa création en 2022.

L’ICSA a également décerné au Dr Arman Panah le Prix de la présidente 2026 pour son leadership exceptionnel et son engagement en faveur de la modernisation de la réglementation et de la collaboration avec le secteur.

En tant que président du comité sur les médicaments de l’ICSA et directeur des affaires réglementaires chez Virbac, le Dr Panah a contribué à mener des initiatives clés visant à relever les défis réglementaires et à améliorer la collaboration entre les intervenants du secteur privé et les pouvoirs publics. Le Dr Panah s’est vu décerner le Prix de la présidente devant ses pairs et ses collègues lors du gala de remise des prix de l’ICSA, le 1er juin 2026.

À propos de l’ICSA

Fondé en 1968, l’ICSA est le porte-parole scientifique de confiance du secteur de la santé animale au Canada. Nos membres offrent aux vétérinaires et aux propriétaires d’animaux canadiens les produits de santé animale et les outils nécessaires au maintien de la santé de nos animaux de compagnie et de ceux destinés à l’alimentation. Des animaux en bonne santé pour un Canada en meilleure santé. www.cahi-icsa.ca.

Personne-ressource : Eleanor Hawthorn, directrice des communications, ehawthorn@cahi-icsa.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/43b39f2e-6ae4-4202-a170-5328f940e121/fr