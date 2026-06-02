Stingray obtient une dispense visant à faciliter les investissements effectués par des non-Canadiens

MONTRÉAL, 02 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Stingray Inc. (« Stingray » ou la « Société ») (TSX : RAY) a annoncé aujourd’hui qu’elle a obtenu une dispense lui permettant de traiter les actions à droit de vote subalterne et les actions à droit de vote subalterne variable de Stingray comme une catégorie unique à certaines fins, notamment en ce qui concerne les exigences applicables aux offres publiques d’achat et à la déclaration selon le système d’alerte aux termes de la législation canadienne en valeurs mobilières. Stingray a demandé cette dispense, dont la prise d’effet est immédiate, afin de faciliter les investissements dans ses actions à droit de vote subalterne variable effectués par des non-Canadiens.

À la suite d’une demande présentée par Stingray, les autorités en valeurs mobilières de chaque province et de chaque territoire du Canada ont accordé une dispense (la « Décision ») à l’égard, notamment, (i) des exigences applicables en matière d’offre publique d’achat prévues par la législation canadienne en valeurs mobilières, de sorte que ces exigences ne s’appliqueraient qu’à une offre visant l’acquisition de 20 % ou plus des actions à droit de vote subalterne et des actions à droit de vote subalterne variable de Stingray en circulation, sur une base combinée, et (ii) des exigences applicables à la déclaration selon le système d’alerte prévues par la législation canadienne en valeurs mobilières, de sorte que ces exigences ne s’appliqueraient qu’à un acquéreur qui acquiert ou détient la propriété véritable de 10 % ou plus des actions à droit de vote subalterne et des actions à droit de vote subalterne variable de Stingray en circulation, sur une base combinée, ou qui acquiert ou détient une emprise sur de telles actions (ou 5 %, dans le cas des acquisitions effectuées pendant la durée d’une offre publique d’achat). On peut consulter une copie de la Décision sur SEDAR+,au www.sedarplus.ca.

La Décision tient compte du fait que la structure du capital à deux catégories d’actions subalternes de Stingray a été mise en place uniquement pour assurer le respect des règles concernant la propriété par des Canadiens prévues par la Loi sur la radiodiffusion (Canada). L’investisseur ne contrôle ni ne choisit la catégorie d’actions de Stingray qu’il acquiert et détient. La catégorie d’actions qu’un investisseur pourra acquérir en définitive est uniquement tributaire de son statut de Canadien ou de non-Canadien. Par conséquent, le nombre d’actions en circulation dans chaque catégorie varie, tandis que le nombre total d’actions des deux catégories reste inchangé, ce qui offre aux actionnaires peu de certitude quant au nombre d’actions en circulation dans chaque catégorie à un moment donné. Prises dans leur ensemble, ces considérations rendent plus difficile pour les investisseurs, en particulier les investisseurs non canadiens, d’acquérir des actions de Stingray dans le cours normal des activités sans craindre de déclencher par inadvertance l’application des règles régissant les offres publiques d’achat et des exigences applicables à la déclaration selon le système d’alerte (compte tenu de l’application de ces règles à l’acquisition d’actions d’une catégorie) et pourraient éventuellement limiter l’intérêt des investisseurs non canadiens envers les actions de Stingray pour des raisons qui ne sont pas liées à leurs objectifs d’investissement.

À propos de Stingray

Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY), la plus importante société de diffusion numérique sur plateformes connectées au monde, offre un contenu audio et vidéo de qualité inégalée aux consommateurs du monde entier. Pionnière de la diffusion et de la distribution multiplateformes, Stingray propose un vaste portefeuille de contenu numérique qui comprend des milliers de stations audio en direct et de radio, des chaînes télévisées consacrées à la musique, aux concerts et aux documentaires musicaux, des produits de karaoké ainsi que des chaînes d’ambiance et de bien-être. Ses services sont accessibles sur les téléviseurs connectés, les haut-parleurs intelligents, les appareils mobiles, les voitures connectées ainsi que dans les commerces de détail. Atteignant des centaines de millions de consommateurs chaque mois, les produits de Stingray offrent une portée publicitaire exceptionnelle, qui permet aux marques de s’adresser à un public engagé partout dans le monde. Propriétaire de plusieurs marques de renommée mondiale, dont TuneIn, Singing Machine, Stingray Karaoke et Qello Concerts, Stingray doit son succès à son équipe internationale comptant plus de 1 000 employés. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l’information prospective, au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Cette information prospective comprend, sans limitation, des énoncés concernant la structure du capital-actions de la Société, l’investissement dans ses actions, la capacité de ses actionnaires à évaluer leurs participations et le respect de la législation en valeurs mobilières. Bien que la Société estime que les attentes indiquées dans cette information prospective sont raisonnables, cette information comporte des risques et des incertitudes et est fondée sur les renseignements dont la Société dispose à l’heure actuelle. De par sa nature, cette information est assujettie à des risques et incertitudes inhérents qui peuvent être d’ordre général ou particulier. Divers facteurs importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Stingray, ont une incidence sur les activités, la performance et les résultats de Stingray et de son entreprise et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées dans l’information prospective. On reconnaît l’information prospective à l’emploi de mots et d’expressions comme « pouvoir », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « planifier », « croire », « continuer » et d’autres expressions semblables ou la forme négative de ces expressions, ainsi qu’à l’utilisation du conditionnel, y compris les renvois à des hypothèses. Toutefois, il est à noter que l’information prospective ne contient pas toujours ces mots ou expressions. Des renseignements supplémentaires sur les risques et incertitudes qui ont une incidence sur les activités de Stingray figurent sous la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de Stingray pour l’exercice clos le 31 mars 2025, que l’on peut consulter sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca. Par conséquent, toute l’information prospective figurant dans les présentes est visée par la mise en garde qui précède, et rien ne garantit que les résultats ou les événements auxquels Stingray s’attend se réaliseront ou, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les incidences ou les effets prévus sur l’entreprise, la situation financière ou les résultats d’exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne commande une autre interprétation, l’information prospective figurant dans les présentes est donnée en date des présentes, et Stingray ne s’engage pas à la mettre à jour ou à la modifier, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf dans la mesure où la législation applicable l’exige.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Mathieu Péloquin, CPA

Vice-président principal, Marketing et communications

Groupe Stingray Inc.

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