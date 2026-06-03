Communiqué de presse

Nicox : Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 24 juin 2026 et désignation d’un mandataire ad hoc

3 juin 2026 – publication à 7H30

Sophia Antipolis, France







Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, rappelle à ses actionnaires que l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, se tiendra le mercredi 24 juin 2026 à 14h30, au siège social de la Société situé à Sundesk Sophia Antipolis, rue Evariste Galois, Emerald Square, Bâtiment C – 06410 Biot.







L’ordre du jour ainsi que le texte des projets de résolutions soumis à l’Assemblée Générale des actionnaires figurent dans l’avis de réunion valant avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°59 du 18 mai 2026 (n° 2601744).







Nomination d’un mandataire ad hoc chargé de représenter les actionnaires défaillants







En raison des difficultés importantes pour atteindre le quorum requis, le Président du Tribunal de Commerce d’Antibes a désigné par ordonnance en date du 12 mai 2026, la SCP EZAVIN-THOMAS, représentée en la personne de Maître Thibault EZAVIN, domiciliée au 1 rue Alexandre Mari – 06000 Nice, en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter les actionnaires défaillants lors de l'Assemblée Générale convoquée le 24 juin 2026 sur première convocation.







Le mandataire ad hoc représentera ainsi la totalité des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires qui n’ont pas participé ou qui ne sont pas représentés à cette Assemblée Générale. La participation du mandataire ad hoc portera ainsi le quorum à 100% des actions avec droit de vote.







Afin d’assurer la neutralité du rôle du mandataire ad hoc, les droits de vote attachés aux actions des actionnaires défaillants seront exercés de la manière suivante :







pour les résolutions à titre ordinaire, qu'elles soient présentées, agréées ou non agréées par le Conseil d'administration : à raison de la moitié de votes positifs et de la moitié de votes négatifs ;

pour les résolutions à titre extraordinaire présentées ou agréées par le Conseil d'administration : à raison de deux tiers de votes positifs et d'un tiers de votes négatifs ;

pour les résolutions à titre extraordinaire non agréées par le Conseil d'administration : à raison d'un tiers de votes positifs et de deux tiers de votes négatifs.



Documentation et participation à l’assemblée générale







Les documents relatifs à l’Assemblée Générale, notamment le projet des résolutions et le formulaire de vote, sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et consultable sur son site internet (https://www.nicox.com/fr/investisseurs/investisseurs-assemblees-generales/).







Les actionnaires peuvent voter par procuration, par internet ou assister en personne à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire. Un guide expliquant les modalités de vote, et notamment le vote par internet, est disponible sur le site de la Société. Les actionnaires peuvent également contacter l’équipe Relations Investisseurs par e-mail à l’adresse ag2026nicox@nicox.com pour toute question sur les modalités de vote.

A propos de Nicox

Nicox SA est une société internationale spécialisée en ophtalmologie développant des solutions innovantes visant au maintien de la vision et à l’amélioration de la santé oculaire. Le principal programme en phase de développement avancée de Nicox est le NCX 470 (bimatoprost grenod), un nouveau collyre bimatoprost donneur d’oxyde nitrique, pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire, licencié à Ocumension Therapeutics pour les marchés chinois, coréen et d’Asie du Sud-Est et à Kowa dans le reste du monde. Nicox mène également un programme de recherche préclinique NCX 1728, un inhibiteur de la phosphodiestérase-5 donneur d’oxyde nitrique (NO), avec Glaukos. Le premier produit de Nicox, VYZULTA®, licencié exclusivement au niveau mondial à Bausch + Lomb, dans le glaucome, est commercialisé aux États-Unis et sur 15 autres territoires. Nicox génère des revenus provenant de ZERVIATE® dans la conjonctivite allergique, licencié dans plusieurs territoires, notamment à Harrow, Inc. pour les États-Unis et à Ocumension Therapeutics pour les marchés chinois, et dans la majorité des pays d’Asie du Sud-Est.



Nicox dont le siège social est à Sophia Antipolis (France), est cotée sur Euronext Growth Paris (Mnémo : ALCOX).



Pour plus d’informations www.nicox.com

Couverture par les analystes





H.C. Wainwright & Co Yi Chen New York, États-Unis

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