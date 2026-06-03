Communiqué de presse : Sanofi fédère l'écosystème de santé pour accélérer le diagnostic des maladies rares en France : Biogen rejoint accelRare

Sanofi fédère l’écosystème de santé pour accélérer le diagnostic des maladies rares en France : Biogen rejoint accelRare

Paris, 3 juin 2026 - Sanofi annonce aujourd’hui l’arrivée de Biogen au sein d’accelRare, outil gratuit de pré-diagnostic des maladies rares co-développé avec 13 filières de Santé Maladies Rares et la start-up française Medvir. Cette collaboration marque une nouvelle étape dans l’ambition portée par Sanofi de fédérer les professionnels et industriels de santé ainsi que les acteurs technologiques afin de réduire l’errance diagnostique des maladies rares en France.

Près de 3 millions de personnes vivent aujourd’hui avec une maladie rare en France1, dont plus de la moitié sans diagnostic précis. En moyenne, les patients attendent près de 4 ans avant d’obtenir un diagnostic, et certains restent en errance pendant plus d’une décennie. Réduire ce délai constitue une priorité majeure de santé publique, inscrite dans les 3e et 4e Plans Nationaux Maladies Rares en France.

Accessible gratuitement à l’ensemble des médecins, accelRare est un outil de prédiagnostic conçu pour faciliter l’identification précoce d’une suspicion de maladie rare. Il s’appuie sur une base de données validée par les experts des 13 filières de santé maladies rares ainsi que sur l’outil de prédiagnostic MedVir, afin d’aider les praticiens à orienter plus rapidement leurs patients vers les centres de référence les plus adaptés.

La plateforme permet aujourd’hui de cibler plus de 310 maladies rares. Lancé en 2024, accelRare a déjà permis la réalisation de plus de 7 000 pré-diagnostics, avec un taux de satisfaction des médecins utilisateurs de 4,54/5.

Dans le cadre de cette collaboration, Biogen contribuera à promouvoir accelRare auprès de son réseau de professionnels de santé pour renforcer le pré-diagnostic de certaines maladies rares, notamment l'ataxie de Friedreich. Le partenariat permettra également d’enrichir l’algorithme en s’appuyant sur l’expertise et le réseau d’experts de Biogen, en élargissant le spectre des maladies rares intégrées au sein de la plateforme, en particulier celles associées à un fort risque de “perte de chance”, des pathologies pour lesquelles un diagnostic précoce peut significativement changer la prise en charge.

"Avec accelRare, nous avons démontré qu'une approche collective qui réunit industriels de santé, experts médicaux, et start-ups innovantes comme Medvir peut améliorer le parcours des patients. L'entrée de Biogen dans ce partenariat est une magnifique étape qui nous rapproche de notre ambition : rassembler l'ensemble de l'écosystème pharmaceutique autour d'un objectif commun, réduire l’errance diagnostique qui pénalise encore des millions de patients atteints de maladies rares.” déclare Laure Durand, Directrice de la franchise maladies rares en France chez Sanofi.

« La collaboration inédite entre Sanofi, Medvir et Biogen autour d’accelRare illustre pleinement la force du collectif au service des patients atteints de maladies rares. En conjuguant nos expertises, nous œuvrons concrètement pour accélérer le diagnostic, réduire l’errance diagnostique et limiter les pertes de chance. Chez Biogen, nous sommes profondément convaincus que l’innovation en santé doit être collective et ancrée dans les besoins des acteurs de terrain », souligne Thibaud Guymard, Directeur Innovation, Services & Digital chez Biogen France.

« Medvir, moteur d’accelRare depuis son lancement, est très fière d’avoir contribué avec Sanofi à initier la réduction de l’errance diagnostique dans le domaine des maladies rares. Maintenant que la valeur médicale est démontrée avec une étude de performances, nous débutons l’ouverture de la plateforme à d’autres acteurs du monde médical qu’ils soient publics ou privés. Biogen est le premier de ceux-ci. Nous les remercions pour leur confiance et leur engagement de participer à l’enrichissement du portefeuille de maladies ainsi qu’à la promotion de la solution. Notre ambition est de devenir la plateforme de référence pour les maladies rares tout en restant agnostique de tout traitement et nous sommes persuadés qu’un élan collectif sous la bannière accelrare nous permettra d’atteindre notre objectif commun : réduire l’errance diagnostique. » indique Dominique Harrouet, Directeur général de Medvir

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise biopharmaceutique qui innove en R&D et exploite l'IA à grande échelle pour améliorer la vie des gens et créer de la croissance à long terme. Grâce à notre compréhension approfondie du système immunitaire, nous concevons des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde — et développons un portefeuille d’innovations thérapeutiques qui pourrait en aider des millions d’autres. Animées par une mission commune — poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens — nos équipes œuvrent chaque jour à faire progresser la recherche, avoir un impact positif sur nos collaborateurs et les communautés que nous servons, et répondre aux grands défis de santé, d’environnement et de société de notre époque. Sanofi est cotée sur EURONEXT: SAN et NASDAQ: SNY.

À propos de Medvir

MedVir est un outil digital de pré-diagnostic différentiel fiable, développée par des professionnels de santé pour des professionnels de santé. Medvir est utilisée exclusivement dans le monde médical dans les domaines des urgences, de la médecine générale, des maladies rares et de la prévention. Sur la base du recueil de la plainte du patient (qui reste anonyme) et notamment de ses symptômes, de façon écrite ou orale, MedVir assiste les professionnels de santé en leur proposant des hypothèses diagnostiques et des niveaux de gravité. Ces probabilités permettent, entres autres, de prioriser les patients en fonction du niveau d’urgence envisagé et de fournir un rapport, reprenant les symptômes exprimés et les hypothèses diagnostiques, transférable dans tout DPI. Ainsi le professionnel de santé gagne du temps et est assisté dans sa démarche diagnostique, meme sur les maladies présentant des signaux faibles, multi-systémique ou évoluant à bas bruit. Medvir est également le moteur de la plateforme accelRare et contribue à réduire l’errance diagnostique dans les maladies rares. Medvir : alerter quand c’est nécessaire, rassurer quand c’est possible

À propos de Biogen

Biogen est une entreprise de biotechnologie, pionnière dans l’innovation scientifique, qui développe et met à disposition de nouveaux médicaments qui transforment la vie des patients et créent de la valeur pour nos parties prenantes. Nous nous appuyons sur une compréhension approfondie de la biologie humaine et nous mobilisons différentes approches pour développer des traitements là où il n’y a pas de solutions, ou des thérapies présentant des bénéfices supérieurs pour les patients. Notre démarche consiste à prendre des risques audacieux et mesurés pour garantir un retour sur investissement au service d’une croissance durable.

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1 https://sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/maladies-rares/article/les-maladies-rares







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