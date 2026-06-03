Une occasion de 350 G$ : la prochaine phase de croissance du Canada portée par l’IA et le numérique

MONTRÉAL, 03 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes pourraient générer près de 350 milliards de dollars en croissance économique si un plus grand nombre d’entre elles atteignaient le niveau de maturité numérique et d’intelligence artificielle des PME les plus performantes du pays, selon une nouvelle étude de la Banque de développement du Canada (BDC).

La maturité numérique reflète la capacité globale d’une entreprise à transformer la technologie, les données et ses processus en performance, tandis que la maturité en IA renvoie plus précisément à sa capacité à intégrer et déployer l’intelligence artificielle efficacement dans ses opérations quotidiennes.

Cette estimation repose sur un scénario dans lequel 92 % des PME atteindraient le niveau de maturité numérique des 8 % d’entreprises les plus avancées, ce qui met en lumière l’ampleur de l’écart entre les chefs de file et le reste du marché.

Le défi ne tient plus à la sensibilisation mais bien à l’exécution. Le passage de l’adoption aux résultats constitue désormais le principal facteur de différenciation entre les économies les plus performantes. Pour le Canada, accélérer la maturité numérique est aussi une question de souveraineté, liée à la capacité de développer des capacités nationales et de capter la valeur à grande échelle.

L’étude montre que la numérisation des entreprises canadiennes s’accélère : 96 % des PME ont investi dans des technologies numériques en 2025, comparativement à 91 % en 2021. Toutefois, si l’adoption est généralisée, les résultats demeurent inégaux : la productivité des PME pourrait augmenter jusqu’à 38 % si l’ensemble des entreprises atteignait un niveau élevé de maturité numérique.

Le PIB du Canada pourrait ainsi croître de près de 14 %, soit environ 350 milliards de dollars, à long terme si toutes les PME atteignaient un niveau élevé de maturité. Or, seulement 30 % des PME utilisent actuellement l’IA générative, même si celles qui le font affichent une productivité supérieure de 24 %.

Pour mesurer la maturité numérique, l’équipe Recherche économique de BDC a élaboré un indice sur 100 points qui tient compte du niveau technologique, de la culture organisationnelle, de la gestion des données et de l’intensité d’utilisation de l’IA.

« Plusieurs des obstacles à l’adoption de l’IA ne sont pas techniques, ils reposent sur des idées reçues », affirme Jean-Sébastien Charest, chef des technologies de l’information à BDC. « Comme celle que l’IA est uniquement pour les grandes entreprises, qu’elle est trop complexe ou qu’elle peut attendre. Les organisations qui prennent une longueur d’avance sont celles qui dépassent ces perceptions : elles commencent à petite échelle, intègrent l’IA à leurs opérations et l’utilisent pour prendre des décisions plus rapides et plus éclairées au quotidien. »

« Le Canada n’est pas en retard dans l’adoption des technologies mais il l’est dans sa capacité à en tirer pleinement parti », ajoute Pierre Cléroux, économiste en chef à BDC. « Le risque ne se limite plus à une croissance plus lente de la productivité. Il tient au fait que la valeur économique générée par les données et l’IA soit captée ailleurs. Dans un monde où les données et les systèmes sous-tendent tous les secteurs, la manière et l’endroit où nous utilisons ces technologies deviennent une question de souveraineté économique. »

Exemples : comment les PME transforment déjà l’IA en résultats

Foothills Group / ShopView — A utilisé des systèmes alimentés par l’IA pour optimiser ses opérations, passant d’une perte de 1 M$ à un bénéfice de 2,7 M$ en un an

— A utilisé des systèmes alimentés par l’IA pour optimiser ses opérations, passant d’une perte de 1 M$ à un bénéfice de 2,7 M$ en un an Maxa — Utilise l’IA pour unifier des données d’entreprise fragmentées, permettant de générer des analyses en temps réel et d’améliorer la productivité

— Utilise l’IA pour unifier des données d’entreprise fragmentées, permettant de générer des analyses en temps réel et d’améliorer la productivité Outreach Genius — Plateforme vocale basée sur l’IA qui transforme les appels manqués en revenus pour les entreprises de services

— Plateforme vocale basée sur l’IA qui transforme les appels manqués en revenus pour les entreprises de services SketchDeck.ai — Plateforme qui automatise l’estimation en construction, permettant aux entreprises de croître sans augmenter leurs effectifs





L’écart de productivité du Canada et une fenêtre qui se referme

Le défi de productivité du Canada souligne l’urgence d’agir. Le pays se classe parmi les derniers du G7 en matière de production par heure travaillée, devant seulement le Japon et loin derrière des leaders comme les États-Unis et l’Allemagne. Combler cet écart nécessitera des gains de productivité significatifs pour atteindre la moyenne de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

À propos du rapport

L’étude La transformation numérique des PME à l’ère de l’intelligence artificielle repose sur un sondage mené en février 2026 auprès de 1 500 propriétaires et décideurs d’entreprises canadiennes, à partir du panel en ligne de Forum Research. Les résultats ont été pondérés selon la région et la taille des entreprises. L’étude s’appuie également sur un sondage comparable réalisé par BDC en 2021. Comme ces sondages reposent sur des échantillons non probabilistes, leurs résultats ne peuvent être généralisés à l’ensemble de la population et aucune marge d’erreur ne peut être calculée. L’analyse a été réalisée par l’équipe Recherche et analyse économique de BDC.

À propos de BDC, la banque des propriétaires de PME du Canada

BDC se centre sur les propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) et leur offre du financement, des investissements et des conseils. En tant que banque de développement du Canada, nous soutenons aussi les entrepreneur·es qui ont des modèles d’affaires non conventionnels en travaillant avec un réseau de partenaires et nous contribuons au développement de marchés moins bien servis pour libérer leur potentiel économique. Notre mission est de bâtir des entreprises solides et résilientes qui stimulent la croissance économique du Canada. BDC figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada et détient la certification B Corp. Pour en savoir plus, visitez bdc.ca ou rejoignez-nous sur les médias sociaux.

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