FLEURY MICHON : DECLARATION MENSUELLE RACHAT/VENTE ACTIONS 05 2026

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

            
Formulaire type de déclaration des programmes de rachats 
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation 
SIREN : 572058329         
Dénomination sociale de l'émetteur :FLEURY MICHON LEI :96950009EM1D72NGCV27  
            
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…)ACTION Date de début du programme   
            
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES		 
            
Opérations du mois de :mai        
            
I. INFORMATIONS CUMULEES 
            
            
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) :258 668/5,90%   
            
Solde au [date], date de la dernière déclaration :    254 731   
            
Nombre de titres achetés dans le mois :    5 637   
Nombre de titres vendus dans le mois :     1 700   
Nombre de titres transférés (1) dans le mois     0   
Nombre de titres annulés dans le mois :     0   
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois0   
            
            
            
            
            
            
            
            
            
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…     
            


II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
        
Date de
transaction
jj/mm/aaaa		Nom de
l'intermédiaire		Achat / Vente /
Transfert (2)		Nombre de
titres (3)		Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité		Cours de la
transaction (4)		MontantCommentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
        
04/05/2026CICA21725 22,074 788,30 
04/05/2026CICV1313 22,50 292,50 
05/05/2026CICA330131 21,837 204,40 
05/05/2026CICV3333 21,85 721,00 
06/05/2026CICA2101 22,004 619,60 
06/05/2026CICV153153 22,103 380,60 
07/05/2026CICA16336 21,983 582,80 
07/05/2026CICV11 22,30 22,30 
08/05/2026CICA375152 22,358 383,00 
08/05/2026CICV412412 23,249 573,70 
11/05/2026CICA27911 22,006 139,30 
11/05/2026CICV6161 22,301 360,30 
12/05/2026CICA30311 22,296 753,70 
12/05/2026CICV3131 22,32 692,00 
13/05/2026CICA2872 22,296 397,20 
13/05/2026CICV22 22,50 45,00 
14/05/2026CICA31231 22,156 910,60 
14/05/2026CICV22 22,50 45,00 
15/05/2026CICA26131 22,125 773,00 
15/05/2026CICV3131 22,19 688,00 
18/05/2026CICA32851 22,137 259,90 
18/05/2026CICV181181 22,764 119,90 
19/05/2026CICA34552 22,177 649,60 
19/05/2026CICV2121 22,90 480,90 
20/05/2026CICA29551 22,056 504,60 
20/05/2026CICV2626 22,49 584,80 
21/05/2026CICA2431 22,065 361,10 
21/05/2026CICV2626 22,18 576,60 
22/05/2026CICA33252 22,197 367,70 
22/05/2026CICV22 22,50 45,00 
25/05/2026CICA2371 22,365 298,40 
25/05/2026CICV1111 22,18 244,00 
26/05/2026CICA2841 22,206 304,70 
26/05/2026CICV9191 22,432 041,30 
27/05/2026CICA2021 22,204 484,60 
27/05/2026CICV11 22,40 22,40 
28/05/2026CICA3021 22,206 704,70 
28/05/2026CICV159159 22,463 571,70 
29/05/2026CICA3321 23,497 798,60 
29/05/2026CICV443443 23,2710 308,40 

Pièce jointe


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