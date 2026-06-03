Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
03. Jun 2026 / 11:48 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
|Name
|Deutsche Lufthansa AG
|Straße und Hausnummer
|Venloer Strasse 151-153
|Postleitzahl
|50672
|Ort
|Köln
|LEI
|529900PH63HYJ86ASW55
2. Grund der Mitteilung
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person
|Name
|Sitz
|Staat
|The Capital Group Companies, Inc.
|Los Angeles
|US
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Name
|EUPAC Fund
5. Datum der Schwellenberührung
|29.05.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a.)
|Anteil Instrumente (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.b.1. + 7.b.2.)
|Summe Anteile (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|Neu
|5,15%
|0,16%
|5,31%
|1.202.082.895
|Letzte Mitteilung
|4,88%
|0,27%
|5,15%
|-
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt (§ 33 WpHG)
|zugerechnet (§ 34 WpHG)
|direkt (§ 33 WpHG)
|zugerechnet (§ 34 WpHG)
|DE0008232125
|0
|61.909.405
|0%
|5,15%
|Summe
|61.909.405
|5,15%
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0%
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Summe
|0
|0,00%
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Rückübertragungsanspruch aus Wertpapierleihe
|Physische Abwicklung
|1.868.957
|0,16%
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Summe
|1.868.957
|0,16%
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen
|Name
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|The Capital Group Companies, Inc.
|Capital Research and Management Company
|4,97%
|5,12%
|-
|The Capital Group Companies, Inc.
|Capital Research and Management Company
|4,97%
|5,12%
|Capital Group International, Inc.
|Capital International, Inc.
|-
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
10. Sonstige Informationen
Datum
|01.06.2026
Ende der Mitteilung
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com
|Sprache
|Deutsch
|Unternehmen
|Deutsche Lufthansa AG
|Venloer StraÃŸe 151-153.
|50672 Koeln
|Germany
|Internet
|https://www.lufthansagroup.com/investor-relations