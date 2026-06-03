Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

 | Source: Deutsche Lufthansa AG Deutsche Lufthansa AG

Köln

Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

03. Jun 2026 / 11:51 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name Deutsche Lufthansa AG
Straße und Hausnummer Venloer Strasse 151-153
Postleitzahl 50672
Ort Köln
LEI 529900PH63HYJ86ASW55

2. Grund der Mitteilung

Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Juristische Person

Name Sitz Staat
The Capital Group Companies, Inc. Los Angeles US

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name
EUPAC Fund

5. Datum der Schwellenberührung

01.06.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a.) Anteil Instrumente (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.b.1. + 7.b.2.) Summe Anteile (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
Neu 4,94% 0,36% 5,30% 1.202.082.895
Letzte Mitteilung 5,15% 0,16% 5,31% -

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN absolut in %
direkt (§ 33 WpHG) zugerechnet (§ 34 WpHG) direkt (§ 33 WpHG) zugerechnet (§ 34 WpHG)
DE0008232125 0 59.384.711 0% 4,94%
Summe 59.384.711 4,94%

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0%
Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Summe 0 0,00%

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Rückübertragungsanspruch aus Wertpapierleihe Physische Abwicklung 4.368.938 0,36%
Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Summe 4.368.938 0,36%

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen
Name Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
The Capital Group Companies, Inc.
Capital Research and Management Company 4,76% 5,12%
-
The Capital Group Companies, Inc.
Capital Research and Management Company 4,76% 5,12%
Capital Group International, Inc.
Capital International, Inc.
-

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

Datum der Hauptversammlung

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile

10. Sonstige Informationen

Datum

02.06.2026

Ende der Mitteilung

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com

Sprache Deutsch
Unternehmen Deutsche Lufthansa AG
Venloer StraÃŸe 151-153.
50672 Koeln
Germany
Internet https://www.lufthansagroup.com/investor-relations

GlobeNewswire

Recommended Reading

 