OTTAWA, Ontario, 03 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après des semaines de campagne acharnée, de compétition féroce et plus de 19 000 votes de Canadiens à l’échelle du pays, les lauréats du concours « Les animaux de compagnie les plus mignons sur la Colline du Parlement » 2026 sont officiellement annoncés.

Parrainé par l’Institut canadien de la santé animale (ICSA), le gala de présentation des lauréats de cette année à eu lieu le 2 juin, à la Métropolitain Brasserie, où les animaux de compagnie étaient les bienvenus, regroupant des parlementaires, du personnel politique et des médias, accompagnés de leur compagnon à quatre pattes pour une soirée de célébration de la joie, de la camaraderie et de la connexion que les animaux apportent dans nos vies, sur la Colline du Parlement et partout ailleurs.

Et les lauréats sont :

Chien le plus mignon 2026 : Tuukka

Tuukka Chat le plus mignon 2026 : Coco

Coco Autre animal le plus mignon 2026 : Nugget

Nugget Animal le plus élégant 2026 : Bella





Pour sa quatrième année, le concours a attiré une participation record de 142 participants auprès des députés, des sénateurs, du personnel politique et des membres de la tribune de la presse. En raison du taux de participation impressionnant, l’ICSA a augmenté le nombre de finalistes dans les catégories Chien et Chat de 10 à 15 candidats pour le vote populaire.

« Le concours de cette année a une fois encore capté le plaisir, la personnalité et l’esprit bipartisan qui ont fait du concours Les animaux de compagnie les plus mignons sur la Colline du Parlement une tradition si populaire, souligne la Dre Catherine Filejski, présidente et directrice générale de l’ICSA. Au-delà de l’excitation de la compétition, cet événement constitue également une occasion de souligner les avantages de permettre à nos animaux de compagnie de vivre plus longtemps et en meilleure santé. »

Au programme de la soirée : un crieur public, des cocktails inspirés des animaux de compagnie, des moments dignes du tapis rouge et une bonne dose d’humour « poil-itique », alors que les finalistes et les invités se sont réunis pour célébrer le lien particulier qui unit les Canadiens de la Colline à leur animal de compagnie.

Ce concours met non seulement en lumière le rôle essentiel que jouent les animaux de compagnie dans nos vies, mais souligne également l’importance du travail accompli par l’ICSA pour améliorer l’accès aux médicaments vétérinaires, qui contribue à la bonne santé des animaux et, par conséquent, à celle de l’ensemble de la population canadienne.

Pour voir les lauréats et les finalistes de cette année, visitez le site :

Les animaux de compagnie les plus mignons sur la Colline du Parlement

À propos de l’ICSA

Fondé en 1968, l’ICSA est le porte-parole scientifique de confiance du secteur de la santé animale au Canada. Nos membres offrent aux vétérinaires et aux propriétaires d’animaux canadiens les produits de santé animale et les outils nécessaires au maintien de la santé de nos animaux de compagnie, et de ceux qui sont destinés à l’alimentation. Des animaux en bonne santé pour un Canada en meilleure santé. www.cahi-icsa.ca.

Personne-ressource : Eleanor Hawthorn, directrice des communications, ehawthorn@cahi-icsa.ca

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