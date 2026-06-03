Paiements Canada accueille de nouveaux membres alors que le nombre de ses membres augmente rapidement

OTTAWA, Ontario, 03 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Paiements Canada a annoncé aujourd’hui l’approbation de nouveaux membres, dont Beem Credit Union, Ebury Partners Canada Limited (« Ebury »), Shaype Canada Financial Limited (« Shaype »), Libro Credit Union et Newton Crypto Ltd.

Cette croissance du nombre des membres reflète l’intérêt croissant pour les paiements canadiens, y compris la participation possible à l’infrastructure nationale des paiements de Paiements Canada, ainsi que les récentes modifications législatives à la Loi canadienne sur les paiements. Bien que certaines organisations soient des membres obligatoires en vertu de la loi, les modifications récentes élargissent l’admissibilité aux fournisseurs de services de paiement (FSP) en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, aux coopératives de crédit locales qui sont membres d’une coopérative centrale et aux chambres de compensation exploitant des systèmes de paiement désignés en vertu de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements. L’élargissement de l’admissibilité des membres offre à une plus grande variété d’organisations plus de souplesse dans la façon dont elles interagissent avec Paiements Canada.

« Un système de paiement moderne, inclusif et résilient est essentiel à la croissance économique et à la compétitivité du Canada » , a déclaré l’honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national. « La croissance continue du nombre de membres de Paiements Canada et l'élargissement de l'accès à ces infrastructures nationales critiques favoriseront l'innovation, renforceront la concurrence et contribueront à uniformiser les règles du jeu, offrant ainsi des choix plus sécuritaires et plus efficaces, et de meilleurs services financiers aux Canadiens et aux entreprises. »

Paiements Canada a accueilli neuf autres nouveaux membres en 2026 : Wise Payments Canada Inc., Float Financial Solutions, KOHO Financial Inc., Element Financial Technology Inc. (« Paramount Commerce »), Brim Financial Inc. , uSecure Escrow Solutions Inc. (« DoBusiness.com ») , Neo Financial Technologies Inc. , Meridian Credit Union et Tru Cooperative Bank .

« Nous sommes ravis de l’élan soutenu et de l’enthousiasme persistants des organisations qui cherchent à se joindre à Paiements Canada; une première étape qui offre aux organisations admissibles la possibilité d’explorer la participation future à nos systèmes, y compris le prochain système de paiement en temps réel du Canada », a déclaré Donna Kinoshita, chef des paiements, Paiements Canada. « L’accueil de quinze nouveaux membres déjà cette année met en lumière un enthousiasme commun pour l’avenir des paiements canadiens; enthousiasme qui s’est fait entendre tout au long du SOMMET de 2026 de Paiements Canada, y compris par le ministre des Finances et du Revenu national. À mesure que notre bassin de membres augmente, il renforce l’écosystème et soutient notre vision de favoriser la productivité, la prospérité et la croissance économique qui, en fin de compte, profitent aux consommateurs et aux entreprises du Canada. »

Assurer la sécurité et la solidité des systèmes de paiement du Canada demeure une priorité fondamentale pour Paiements Canada. La participation aux systèmes de Paiements Canada exige que les organisations satisfassent à des exigences techniques, opérationnelles et de sécurité rigoureuses, ainsi qu’à d’autres exigences liées au système et au modèle de participation choisi. Les exigences de participation garantissent que, au fur et à mesure que de nouveaux participants sont introduits, la sécurité et la résilience de l’infrastructure nationale sont continuellement maintenues.

Les organisations admissibles sont invitées à explorer les avantages de l’adhésion et à communiquer avec Paiements Canada à info@payments.ca pour obtenir de plus amples renseignements.

TÉMOIGNAGES DE PARTICIPANTS

« Nous sommes très heureux de nous joindre à Paiements Canada, ce qui nous semble être une étape logique dans la poursuite de notre croissance. Grâce à cette adhésion, Newton dispose d’une voix au sein de l’infrastructure de paiement centrale du Canada, ce qui nous permet d’agir plus rapidement, de fonctionner plus efficacement et d’offrir une meilleure expérience à nos clients. Nous sommes impatients de contribuer à façonner l’intégration des actifs numériques dans l’avenir des paiements au Canada. » — Chantelle D’Alves, chef de la direction, Newton Crypto Ltd.

« Libro, qui est l’une des premières coopératives de crédit à se joindre à Paiements Canada, est fière de contribuer à faire progresser le secteur à un moment charnière pour l’écosystème des paiements du Canada. Nous avons toujours cru au pouvoir des partenariats et de l’innovation pour obtenir de meilleurs résultats pour nos membres. Ce jalon nous donne une voix plus forte pour façonner un système de paiement plus inclusif et concurrentiel, tout en appuyant notre travail continu pour offrir des solutions de paiement sûres et fiables à nos membres et aux collectivités que nous servons. » — Shawn Good, président et chef de la direction, Libro Credit Union

« Le Canada modernise ses systèmes de paiement pour un avenir en temps réel, et cela exige que les membres investissent dans le résultat, pas seulement dans l’accès. Shaype a passé sept ans à aider l’Australie à atteindre précisément cet objectif. Notre mission est d’offrir cette expérience aux marques, aux entreprises et aux banques canadiennes qui façonnent les expériences financières de demain. » — Andrew Laycock, chef de la direction et fondateur, Shaype Group

« Nous travaillons avec Paiements Canada depuis le lancement de son programme de modernisation. Il s’agit donc d’une annonce que nous attendions avec impatience! En tant que premier acteur à se connecter directement au FPS au Royaume-Uni et indirectement au SEPA en Europe, nous avons toujours été à l’avant-garde de la collaboration avec des infrastructures de marchés financiers (IMF) tournées vers l’avenir. Voilà un autre exemple de notre intention. Nous croyons fermement que les transferts d’argent à l’international ne devraient pas constituer un frein à la croissance des entreprises canadiennes, et l’établissement de nos propres comptes est essentiel pour atteindre cet objectif. En ayant une voix directe dans l’écosystème, nous pouvons offrir des solutions de paiement transfrontalier encore plus rapides, plus sécuritaires et plus rentables, ce qui, au bout du compte, aide les entreprises canadiennes à être concurrentielles et à prendre de l’expansion sur la scène mondiale. Nous sommes ravis de saisir cette occasion pour proposer directement aux entreprises canadiennes nos solutions de classe mondiale en matière de recouvrement, de paiement et de change, et ainsi contribuer à leur succès à l’international. » — Mark Hewlett, directeur de groupe des services bancaires et infrastructures, Ebury

« Les paiements sont à la base de tout ce que nous faisons dans l’économie, et je tiens à ce que l’avenir des paiements au Canada reflète les besoins des consommateurs. Notre présence à la table nous permet d’aider à façonner un système plus inclusif et plus efficace », a déclaré Brian Harris, chef de la direction de Beem Credit Union. — Brian Harris, chef de la direction, Beem Credit Union

« Il s’agit de transformer l’innovation dans le domaine des paiements en avantages réels qui aident nos membres à transférer des fonds plus rapidement, en toute sécurité et avec plus de facilité, à mesure que leurs attentes continuent d’évoluer » — Oscar Roque, chef des produits et de l’innovation, Beem Credit Union

À propos de Paiements Canada :

Paiements Canada assure la prospérité, la productivité et la sécurité du Canada grâce à une infrastructure nationale de paiement fiable et essentielle. En tant qu’organisme public sans but lucratif à mission publique, nous possédons et exploitons les systèmes de paiement nationaux essentiels du Canada : Lynx, le système automatisé de compensation et de règlement (SACR) et le système de paiement en temps réel (PTR) du Canada à venir. Nous établissons les règlements administratifs, les règles et les normes qui régissent ces systèmes, qui ont permis de compenser et de régler 103 billions de dollars en 2025, soit plus de 411 milliards de dollars chaque jour ouvrable. Parmi les opérations qu’ils ont facilitées, notons les paiements par carte de débit, les prélèvements automatiques, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les paiements par chèque. En collaboration avec nos divers membres, nous continuons de moderniser l’écosystème des paiements du Canada afin de promouvoir l’innovation, la concurrence et l’efficacité qui alimentent une économie moderne.