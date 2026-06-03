CSL prend livraison du MV CSL Kuleana et poursuit le renouvellement du Pool CSL International

MONTRÉAL, 03 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 29 mai 2026, le Groupe CSL (CSL) a pris livraison du MV CSL Kuleana au chantier naval YAMIC, marquant ainsi une nouvelle étape importante dans le renouvellement de la flotte du Pool CSL International. Le navire a depuis pris la mer pour son voyage inaugural.

Le CSL Kuleana est le quatrième d’une série de cinq nouveaux navires de type Kamsarmax développés avec notre partenaire du Pool. Ce programme de nouvelles constructions redéfinit la flotte avec une nouvelle génération de navires autodéchargeants, spécialement conçus pour remplacer les navires plus anciens tout en améliorant la performance, la flexibilité et les normes environnementales.

Conçu pour répondre aux exigences en constante évolution du transport de vrac sec, le CSL Kuleana allie une capacité de chargement accrue, une manutention hautement efficace et une conception polyvalente qui permet au navire d'opérer sans difficulté sur un large éventail de routes commerciales et avec différentes cargaisons. La configuration standardisée commune à toute la série permet à la flotte de répondre de manière plus dynamique aux besoins du marché tout en maintenant un service constant pour les clients.

Au cœur de la conception se trouve une coque de type Kamsarmax de quatrième génération qui dépasse les exigences du niveau III de l'EEDI, couplée à des moteurs Tier 3 prêts à opérer au méthanol. Le CSL Kuleana est également équipé pour l'alimentation à quai, ce qui permet de réduire les émissions lors des escales.

Cette nouvelle série de navires devrait offrir un rendement d’environ 40 % supérieur à celui des navires qu’elle remplace, grâce à des améliorations tant au niveau de la consommation de carburant que de la capacité de levage optimisée.

Avec une capacité de chargement de 72 250 tonnes métriques et un débit d'autodéchargement pouvant atteindre 5 000 tonnes métriques par heure, le CSL Kuleana allie une grande capacité de chargement à des capacités de déchargement efficaces.

La livraison du CSL Kuleana témoigne de l’investissement continu de CSL dans une flotte moderne et évolutive, en phase avec les normes environnementales en constante évolution et l’avenir du transport maritime.

Groupe CSL est un fournisseur de classe mondiale de solutions maritimes complexes et le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeants au monde. Son siège social est situé à Montréal et l’entreprise compte des divisions aux Amériques, en Australie, en Europe et en Afrique. CSL offre une vaste gamme de services d'expédition et de manutention et transporte annuellement des millions de tonnes de marchandises pour des clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

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Brigitte Hébert, directrice, Communications

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