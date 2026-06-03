Alpega beruft David Landau in den Vorstand

WIEN, June 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alpega, ein führender Anbieter von Transportabwicklungslösungen, hat heute die Ernennung von David Landau in den Vorstand bekannt gegeben und damit das Gremium vollständig besetzt.

Seine Ernennung stärkt die strategische Ausrichtung von Alpega und folgt auf mehrere Neuzugänge im Führungsteam, darunter Daniel Cohen als neuer CEO, Patrick van Denzel als Chief Revenue Officer für Verlader, Olivier Gonon als Chief Revenue Officer für Spediteure, Georgia Leybourne als Chief Marketing Officer und Leonard Bottelberghs als Chief of Staff. Sie ergänzen den bereits ernannten COO Christian Mayer und CFO Julia Seidl.

Landau verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in Supply-Chain-Software, Produktstrategie, Go-to-Market und der Skalierung von Technologieunternehmen. Im Laufe seiner Karriere hatte er Führungspositionen bei Manhattan Associates, BluJay Solutions und Transporeon inne. Zuletzt beriet er wachstumsorientierte Softwareunternehmen sowie Private-Equity-Firmen mit Fokus auf Supply-Chain-Technologie.

„Davids Fachwissen wird eine zentrale Rolle dabei spielen, Alpega bei der Umsetzung unserer Mission zu unterstützen, Vertrauen zur Grundlage des modernen Güterverkehrs zu machen“, sagte Nikolay Pargov, Vorstandsvorsitzender von Alpega. „Seine fundierte Branchenexpertise und sein starkes Netzwerk werden unsere drei strategischen Säulen des Vertrauens in unserem vernetzten Ökosystem weiter stärken: Transparenz, Zuverlässigkeit und gegenseitigen Mehrwert.“

Daniel Cohen, CEO von Alpega, begrüßte die Ernennung mit den Worten: „Alpega basiert auf Vertrauen, und Davids Perspektive wird uns helfen, schneller und mit mehr Überzeugung voranzukommen. Er kennt die Branche, er versteht Plattformen und er weiß, wie sich Technologie, Netzwerkeffekte und Produktstrategie in echten Kundennutzen übersetzen lassen. Wir sind froh, ihn im Team zu haben, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit bei der Umsetzung unserer Strategie.“

Landau erläutert seine Motivation für den Beitritt zum Alpega-Vorstand: „Wir befinden uns an einem entscheidenden Punkt in der europäischen Logistiktechnologie. Alpega ist einzigartig positioniert, um die vertrauenswürdige Plattform für die Transportabwicklung zu werden. Die Kombination aus proprietären Echtzeitdaten und der großen Reichweite der privaten und öffentlichen Netzwerke von Alpega ist in der Branche einzigartig und genau das schafft die Grundlage, auf der KI ihr Potenzial entfalten kann. Spediteure sind auf große Mengen hochwertiger, aktueller Daten angewiesen. Niemand verfügt über mehr davon als Alpega.“

Mit dem nun vollständig besetzten Vorstand verfügt Alpega über eine starke Grundlage, um seine Strategie weiter voranzutreiben, die Zusammenarbeit im Ökosystem zu vertiefen und eine zuverlässigere Frachtabwicklung im großen Maßstab sicherzustellen.

Über Alpega

Die Alpega Group ist ein führender paneuropäischer Anbieter von Logistiksoftware, der durchgängige Transportlösungen anbietet, mit denen Verlader, Spediteure und Logistikexperten die Transportabwicklung entlang der gesamten Lieferkette rationalisieren und optimieren können. Mit jahrzehntelanger Branchenexpertise bietet Alpega über seine etablierten Marken Wtransnet, Teleroute und Bursa Transport Transportmanagementsysteme, eine kollaborative Transportabwicklungsplattform sowie Frachtbörsenlösungen an. Zusammen sorgen diese Lösungen für mehr Effizienz, Transparenz und Zusammenarbeit im gesamten Transportökosystem.

Medienkontakt

Alpega@rlyl.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e5984572-be29-4e69-851b-3320fb87fe3e/de