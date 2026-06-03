Alpega nomme David Landau au sein de son board

VIENNE, 03 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alpega, l’un des principaux fournisseurs de solutions d’exécution du transport, a annoncé aujourd’hui la nomination de David Landau au sein de son board, complétant ainsi la composition de ce dernier.

Sa nomination renforce l'orientation stratégique d'Alpega et fait suite à une série de nouveaux arrivants au sein de l'équipe de direction d'Alpega : Daniel Cohen en tant que nouveau CEO, Patrick van Denzel en tant que Chief Revenue Officer pour les expéditeurs, Olivier Gonon en tant que Chief Revenue Officer pour les transporteurs, Georgia Leybourne en tant que Chief Marketing Officer et Leonard Bottelberghs en tant que Chief of Staff. Ils rejoignent Christian Mayer, récemment nommé COO, et Julia Seidl, Chief Financial Officer de longue date.

David Landau apporte une expertise approfondie du secteur ainsi qu’une solide expérience en matière de leadership, avec plus de 25 ans d’expérience dans les logiciels de chaîne d’approvisionnement, la stratégie produit, l’alignement des stratégies de commercialisation et le développement d’entreprises technologiques.

Au cours de sa carrière, il a occupé des postes de direction chez Manhattan Associates, BluJay Solutions et Transporeon, et a plus récemment conseillé des fournisseurs de logiciels d’entreprise axées sur la croissance ainsi que des sociétés de capital-investissement investissant dans les technologies de la chaîne d’approvisionnement.

« L’expertise de David jouera un rôle crucial pour aider Alpega à remplir sa mission, qui consiste à faire de la confiance le fondement du transport de fret moderne », a déclaré Nikolay Pargov, Chairman du board d’Alpega, « car sa connaissance approfondie du secteur et son vaste réseau renforceront encore les trois piliers stratégiques de la confiance intégrés à notre écosystème connecté : la transparence, la fiabilité et la valeur mutuelle. »

Daniel Cohen, CEO d’Alpega, a salué cette nomination en déclarant : « Alors que nous construisons Alpega autour de la confiance, la vision de David nous aidera à avancer plus vite et avec une plus grande conviction. Il comprend ce secteur, il comprend les plateformes, et il comprend ce qu’il faut pour transformer la technologie, la participation au réseau et la stratégie produit en une réelle valeur ajoutée pour le client. Nous avons la chance de l’avoir dans notre équipe, et je me réjouis de travailler avec lui pour mettre en œuvre notre stratégie. »

David Landau explique ce qui l’a motivé à rejoindre le board d’Alpega : « Nous sommes à un moment charnière de la technologie logistique européenne. Alpega est idéalement positionnée pour devenir la plateforme de confiance pour l’exécution des transports. La combinaison de données propriétaires en temps réel et de la vaste portée des réseaux privés et publics d’Alpega est unique dans le secteur. C’est le type de fondement grâce auxquels l’IA peut s’épanouir. Les agents s’appuient sur de vastes quantités de données actualisées et de haute qualité. Personne n’en dispose davantage qu’Alpega. »

Avec son board désormais au complet, Alpega dispose des bases nécessaires pour faire progresser sa stratégie, approfondir la collaboration au sein de son écosystème et offrir une exécution du fret plus fiable à grande échelle.

À propos d’Alpega

Le groupe Alpega est une société paneuropéenne de premier plan spécialisée dans les logiciels logistiques, qui propose des solutions de transport de bout en bout permettant aux expéditeurs, aux transporteurs et aux professionnels de la logistique de rationaliser et d’optimiser l’exécution du transport tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Forte de plusieurs décennies d’expertise dans le secteur, Alpega fournit des systèmes de gestion du transport, une plateforme collaborative d’exécution des transports et des solutions de bourse de fret, par l’intermédiaire de ses marques bien établies Wtransnet, Teleroute et Bursa Transport. Ensemble, ces solutions favorisent l’efficacité, la visibilité et la collaboration au sein de l’écosystème du transport.

Contact presse

Alpega@rlyl.com

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