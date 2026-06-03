Un nouveau sondage révèle que le secteur canadien des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle subit une pression croissante, alors que le fardeau administratif continue de s’alourdir.

MONTREAL, 03 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AlayaCare, un fournisseur de premier plan de solutions infonuagiques pour les soins à domicile, soutenant les organisations de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et les centres de traitement pour enfants partout au Canada, a publié son Bilan sectoriel 2026 des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle au Canada. Le sondage, réalisé au début de 2026, a recueilli les réponses de 164 professionnels occupant des rôles de direction, d’exploitation, cliniques et de première ligne dans les services aux adultes ayant une déficience intellectuelle, les services de traitement pour enfants et les organisations offrant une gamme variée de services à l’échelle nationale. Plus de 60 % des répondants étaient des cadres supérieurs ou des décideurs.

Les résultats révèlent un secteur soumis à une pression importante et soutenue; un secteur engagé envers sa mission, mais contraint par des outils désuets, des systèmes déconnectés et un fardeau administratif qui éloigne le personnel de celles et ceux qu’il soutient.

Principales conclusions

Le temps du personnel est la contrainte la plus urgente

68 % des organisations ont identifié le manque de temps et de capacité du personnel comme leur plus grand obstacle à la qualité des soins, et ce, devant le financement, les niveaux de dotation et la technologie. Le personnel n’est pas simplement insuffisant en nombre; il est épuisé par les systèmes qui l’entourent, passant des heures à la documentation et à la saisie manuelle de données, plutôt qu’auprès des clients.

L’engagement des familles reste prisonnier d’une boucle dépassée

Malgré le contexte de 2026, 81 % des organisations s’appuient encore sur le téléphone (la ligne téléphonique terrestre et le courriel pour tenir les familles informées, et 41 % utilisent des journaux de bord sur papier. Seulement 16 % des organisations utilisent un portail en ligne ou un outil numérique pour offir les mises à jour aux familles. Le personnel a cité le manque de temps comme principal obstacle à une communication plus régulière.

Le financement complexe est un défi quotidien

La plupart des organisations rendent des comptes à plusieurs bailleurs de fonds simultanément — ministères provinciaux des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ministères de l’enfance, autorités sanitaires et sources philanthropiques — chacun ayant ses propres exigences, échéanciers et gabarits. 34 % ont identifié la saisie manuelle de données et la réconciliation comme leur principale source de friction en matière de facturation et de rapports.

Les systèmes déconnectés sont monnaie courante

Plus du tiers des organisations utilisent plusieurs plateformes qui ne communiquent pas entre elles, créant des silos de données et multipliant les défis de production de rapports. Près du tiers s’appuient encore sur des tableurs, et 16 % fonctionnent principalement sur papier.

L’intérêt pour l’IA est pragmatique

50 % des répondants voient un rôle concret pour l’IA dans la réduction du temps consacré à la documentation à court terme. 70 % ont affirmé que récupérer du temps sur les tâches administratives est leur objectif le plus important pour les 12 à 18 prochains mois. Le secteur ne cherche pas une transformation — il cherche un répit.

« L’engagement envers les soins dans ce secteur est remarquable, et la demande continue de croître. Mais les outils n’ont pas suivi cette évolution. Lorsque le personnel passe plus de temps à gérer des processus qu’à accompagner les personnes, il devient clair que quelque chose doit changer. Notre objectif est simple : leur redonner ce temps. »

— Aleem Bhanji, directeur du marché canadien, AlayaCare

Un secteur prêt pour le changement

Le rapport met également en lumière un défi structurel propre au paysage canadien des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle : près d’une organisation sur trois soutient des personnes tout au long de leur vie, de la petite enfance à l’âge adulte. Lorsque les jeunes passent des programmes de traitement pour enfants aux services pour adultes ayant une déficience intellectuelle, leur histoire, leurs objectifs et leurs plans de soutien ne les suivent souvent pas. Le personnel est contraint de tout rebâtir à zéro, créant des risques, des délais et de la frustration pour toutes les personnes concernées.

Trois priorités se dégagent des données :

Redonner du temps aux personnes : Réduire le fardeau documentaire pour le personnel de première ligne et les cliniciens est le changement le plus impactant que le secteur puisse apporter.

Connecter les soins tout au long de la vie : Les organisations ont besoin de technologies capables d’assurer la continuité des dossiers, des plans et des relations lors des transitions, afin que le personnel n’ait pas à tout recommencer à chaque fois.

Aider les familles à rester connectées : Donner aux familles un accès autonome en temps réel aux horaires, aux services et aux mises à jour n’est pas un simple avantage — c’est essentiel pour des soins centrés sur la personne.

À propos d’AlayaCare

AlayaCare est une plateforme de bout en bout conçue pour servir les organisations de soins à domicile et communautaires publiques, privées et à but non lucratif, qui gère l’ensemble du cycle de vie des clients, incluant les évaluations des besoins, les plans de soins, la planification, l’optimisation des visites et des trajets, ainsi que la vérification des visites. Fondée en 2014 et comptant maintenant plus de 600 employés, AlayaCare combine des solutions de soins traditionnels à domicile et de soins virtuels qui permettent aux prestataires de soins de réduire les coûts et d’améliorer les résultats pour leurs clients. Pour en savoir plus, visitez AlayaCare.com.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3b7ba0a8-ee35-4a7e-b245-70bb9bf1b23b