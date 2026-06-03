DIAGNOS présentera à la conférence Emerging Growth le 10 juin 2026

DIAGNOS invite les investisseurs individuels et institutionnels, ainsi que les conseillers et les analystes, à assister à sa présentation interactive en direct lors de la conférence Emerging Growth.

BROSSARD, Québec, 03 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK, OTCQB : DGNOF, FWB : 4D4A), une entreprise dédiée à la détection précoce de maladies critiques de l’œil en utilisant des techniques en intelligence artificielle (IA), a le plaisir d'annoncer que M. André Larente, président de DIAGNOS, a été invité à donner une présentation lors de la conférence Emerging Growth, le 10 juin 2026.

Cet évènement interactif en ligne permettra aux investisseurs et à la communauté financière d'échanger en temps réel avec M. Larente. La présentation commencera à 9 h 05, heure de l'Est et durera 30 minutes. La session se déroulera en anglais.

Les participants doivent s’inscrire ici afin de participer à la conférence. Si les participants ne peuvent pas assister à l'événement, un enregistrement sera également disponible sur www.EmergingGrowth.com.

À propos de la conférence Emerging Growth

La conférence Emerging Growth constitue un moyen efficace pour les sociétés cotées en bourse de présenter et de communiquer leurs nouveaux produits, services et autres annonces importantes à la communauté des investisseurs, depuis le confort de leurs bureaux et en un temps record. La conférence met l'accent sur des entreprises issues d'un large éventail de secteurs en croissance, dotées d'équipes de direction solides, de produits et services innovants, d'une stratégie ciblée, d'une bonne capacité d'exécution et d'un potentiel global de croissance à long terme. Son public comprend potentiellement des dizaines de milliers d'investisseurs particuliers et institutionnels, ainsi que des conseillers en investissement et des analystes.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui se consacre à la détection précoce des problèmes de santé oculaire critiques. En tirant parti de l'intelligence artificielle, DIAGNOS vise à fournir plus d'informations aux cliniciens en soins de santé afin d'améliorer la précision des diagnostics, de rationaliser les flux de travail et d'améliorer les résultats pour les patients à l'échelle mondiale.

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedarplus.com .

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