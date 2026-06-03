Avis aux médias : MADD Canada dévoilera deux nouveaux panneaux commémoratifs routiers en l'honneur de Laura Hannah et de sa fille Jamie Hannah, tuées dans une collision causée par un chauffard aux capacités affaiblies

DUNDURN, Saskatchewan, 03 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les médias sont invités à assister à la cérémonie de dévoilement du panneau commémoratif routier organisée par MADD Canada en mémoire de Laura Anne Fearnley Hannah et de sa fille, Jamie Jean Hannah, qui ont tragiquement été tuées dans une collision causée par un chauffard aux capacités affaiblies dans la région de Dundurn, en Saskatchewan.

Le 19 octobre 2024, vers 21 h 45, Laura et Jamie roulaient sur l'autoroute 11 dans la région de Dundurn pour se rendre à des funérailles lorsqu'un camion qui circulait à contresens a percuté leur véhicule. Tragiquement, Laura et Jamie ont été déclarées mortes sur les lieux.

Les médias sont invités à assister à la cérémonie. Des entrevues avec les invités d'honneur seront disponibles sur demande.

Date et heure : Vendredi 5 juin 2026 à 11 h Endroit : Stationnement du Mountainview Food & Fuel Store et du Dundurn Motel & Restaurant, à l'intersection de la route 211 et de Government Allowance Road Orateurs : Dawn Regan, cheffe des opérations de MADD Canada Matt Jurkiewicz, maire de Dundurn Tom Willms, chef des pompiers, service d'incendie de Dundurn Sergent-chef Jason Sauve, officier des services de la circulation du sud-ouest de la GRC Reanne Hannah, fille de Laura et sœur de Jamie La famille et les amis de Laura et Jamie

Les panneaux commémoratifs routiers ont un fort impact pour rendre hommage aux victimes et rappeler aux automobilistes les conséquences tragiques et durables de la conduite avec capacités affaiblies. MADD Canada tient à remercier Reanne Hannah, la fille de Laura et la sœur de Jamie, pour leur courage, ainsi que le gouvernement de la Saskatchewan pour son soutien à la mise en place de ces panneaux commémoratifs. Merci également à la ville de Dundurn pour son soutien à la cérémonie de dévoilement.

Pour confirmer votre présence à l'événement, veuillez contacter :

Dawn Regan, cheffe des opérations, MADD Canada, 1-800-665-6233, poste 223 ou dregan@madd.ca

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca