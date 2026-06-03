Avis aux médias : Trois nouveaux noms ajoutés à l’Œuvre commémorative du Québec de MADD Canada

QUÉBEC, 03 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) invite les médias et le public à assister à sa cérémonie commémorative à Québec en l'honneur des personnes qui ont été tuées dans des collisions liées à l'alcool, et/ou aux drogues. Cette année, les noms de trois victimes ont été ajoutés à l’Œuvre commémorative : Marie-Jade Kuncer, Jolyane Potvin, et Derek Godin-Rioux, augmentant ainsi le total à 61.

L’Œuvre commémorative du Québec est constituée de trois panneaux translucides disposés le long d'une ligne brisée, qui représente une route brisée par une collision et les vies à jamais bouleversées de toute victime de collisions liées à l'alcool et/ou à la drogue. Les noms des victimes sont gravés sur l'un des panneaux translucides.

Les médias sont invités à assister à la cérémonie. Des entrevues avec les invités d’honneur seront disponibles sur demande.

Date et heure : Samedi 6 juin 2026, à 11 h. Endroit : Parc de l’Amérique latine, Boulevard Jean-Lesage, ville de Québec Invités d’honneur : Capitaine Charles Morneau, capitaine au module de la sécurité routière à la section soutien aux opérations policières du Service de police de la Ville de Québec

Catherine Deschamps, conseillère municipale et présidente de l’Arrondissement des Rivières

Bénévoles de la section du Québec de MADD Canada

« Le chagrin causé par la conduite avec capacités affaiblies va bien au-delà du moment de la collision, » a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. « Les familles portent cette douleur chaque jour — à travers les anniversaires manqués, les étapes importantes et les moments qui devraient être partagés ensemble. La cérémonie commémorative rend hommage à toutes les victimes et rappelle que la conduite avec capacités affaiblies est entièrement évitable. »

Depuis 2009, MADD Canada a érigé des monuments commémoratifs provinciaux à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en Nouvelle-Écosse et en Ontario. Des cérémonies commémoratives sont organisées chaque année pour commémorer et honorer la mémoire de toutes les victimes. Le Monument de l‘Île-du-Prince-Édouard sera bientôt dévoilé et l’organisme travaille à l’installation d’un Monument semblable en Colombie-Britannique.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Chloé Piché, responsable régionale des services aux victimes, Québec et Ontario, 1-800-665-6233 poste 237 ou cpiche@madd.ca

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca