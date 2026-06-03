NORTH ATLANTIC ENERGIES : Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 24 juin 2026

Nanterre, le 3 juin 2026

Les actionnaires de la société North Atlantic Energies sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 24 juin 2026 à 15 heures, à l’hôtel Novotel, 21 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison.

L’avis de réunion préalable a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires le 18 mai 2026 et contient l’ordre du jour, les projets de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette assemblée.

Les actionnaires peuvent également consulter au siège social de la société, 20 rue Paul Héroult - 92000 Nanterre, ou se faire adresser, l'ensemble des informations prévues par l’article R. 225-83 du Code de commerce auprès du contact dont les coordonnées figurent ci-dessous.

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