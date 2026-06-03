Viridien : Assemblée Générale Mixte et Réunion du Conseil d’administration du 3 juin 2026 - Henning Berg nommé Directeur Général et Administrateur de Viridien

Assemblée Générale Mixte et Réunion du Conseil d’administration du 3 juin 2026

Henning Berg nommé

Directeur Général et Administrateur de Viridien

Paris, France – 3 juin 2026

L’Assemblée Générale Mixte de Viridien s’est tenue ce 3 juin 2026 à Paris sous la présidence de Sophie ZURQUIYAH. Le résultat des votes et la retransmission vidéo de l’évènement seront disponibles sur le site de la Société : https://www.viridiengroup.com/fr/investors/shareholder-services/general-meetings.

Toutes les résolutions ont été approuvées avec un fort niveau de soutien des actionnaires, notamment la nomination de Henning BERG en qualité d’administrateur. Le Conseil d’administration, réuni à l’issue de l’Assemblée générale, a nommé Henning BERG en qualité de Directeur Général. Sophie ZURQUIYAH demeurera à la présidence du Conseil afin d’assurer la continuité stratégique et d’orienter la vision à long terme de Viridien.

Sophie ZURQUIYAH, Président du Conseil d’administration :

“Je tiens à remercier personnellement l’ensemble de nos collaborateurs, clients et actionnaires pour leur confiance et leur soutien au cours de ces huit dernières années. Ce fut un honneur d’exercer les fonctions de Directeur Général de Viridien durant cette période charnière, au cours de laquelle nous avons transformé la Société et mis en œuvre avec succès notre stratégie fondée sur un modèle « asset-light » et une différenciation technologique. Fort de l’expérience, du savoir-faire opérationnel et du leadership reconnu d’Henning, conjugués aux solides fondamentaux de Viridien, je suis convaincue que la Société dispose de tous les atouts pour poursuivre sa réussite et sa croissance à long terme.”

Henning BERG, Directeur Général :

“Je suis honoré de la confiance que m’accorde le Conseil d’administration au moment où je m’apprête à mener Viridien dans une nouvelle étape de son développement. Viridien bénéficie de fondamentaux solides, d’une expertise différenciante, d’une culture unique et des équipes d’exception qui contribuent chaque jour à la création de valeur au bénéfice de nos clients à travers le monde. Je me réjouis de travailler aux côtés de nos collaborateurs afin accélérer l’innovation, de renforcer nos partenariats stratégiques avec nos clients et d’ouvrir une nouvelle phase de croissance durable et de création de valeur à long terme pour la Société. ”

L’Assemblée Générale a également adopté plusieurs autres résolutions, parmi lesquelles :

Les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2025 ;

Les résolutions Say on Pay portant sur la rémunération des mandataires sociaux ;

Les délégations et autorisations financières au Conseil d'administration, notamment l’autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d'actions de la Société dans les conditions prescrites par la loi.





Le Conseil d’administration, réuni à l’issue de l’Assemblée Générale, comprend désormais 9 administrateurs dont 78% sont des membres indépendants et 44% sont des femmes. Il est composé de :

Sophie ZURQUIYAH, Président du Conseil d’administration

Philippe SALLE*, Vice-Président et Administrateur Référent

Henning BERG, Administrateur et Directeur Général

Michael DALY*

Olivier JOUVE*

Anne-France LACLIDE-DROUIN*

Colette LEWINER*

Amélie OYARZABAL*

Mario RUSCEV*





La composition de ses comités est maintenue à l’identique :

Le Comité d’Audit et de Gestion des Risques

Anne-France LACLIDE-DROUIN*, Président

Colette LEWINER*

Amélie OYARZABAL*





Le Comité de Rémunération, de Nomination et de Gouvernance

Colette LEWINER*, Président

Olivier JOUVE*

Mario RUSCEV*





Le Comité Nouveaux Business et M&A

Michael DALY*, Président

Olivier JOUVE*

Amélie OYARZABAL*

Mario RUSCEV*

Le Comité Durabilité

Philippe SALLE*, Président

Michael DALY*

Anne-France LACLIDE-DROUIN*

Mario RUSCEV*

* Administrateur indépendant

Biographie de Henning BERG

Henning a rejoint Viridien en tant que Directeur des Opérations en mars 2026, avant d’être nommé Directeur Général en juin 2026.

Henning apporte plus de 27 ans d’expérience de direction à l’échelle internationale dans le secteur de l’énergie, ayant notamment occupé des fonctions de Président et de Vice-Président au sein de quatre grandes activités mondiales chez SLB. Sa solide formation technique, associée à une expertise approfondie sur les plans opérationnel et commercial, lui a permis de diriger des organisations dans des environnements complexes, mondiaux et cycliques.

Il a débuté sa carrière comme ingénieur avant d’évoluer vers des fonctions de management opérationnel, puis d’occuper des postes de direction à l’international en Europe, en Afrique, en Russie et aux États-Unis. Dans ces fonctions, il a piloté des portefeuilles technologiques de plusieurs milliards de dollars, supervisé des opérations de services et de projets, conduit d’importantes intégrations M&A et soutenu la croissance dans plusieurs régions et lignes de produits.

Il est titulaire d’un MSc en énergie thermique et mécanique des fluides, ainsi que d’un MSc en management de l’industrie pétrolière et gazière.

A propos de Viridien:

Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et en données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 100 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN: FR001400PVN6)

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