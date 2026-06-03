NORTH ATLANTIC ENERGIES : Communiqué de mise à disposition du rapport sur le gouvernement d’entreprise

Nanterre, le 3 juin 2026
Information réglementée
Communiqué de mise à disposition
du rapport sur le gouvernement d’entreprise
La société annonce avoir mis à la disposition du public, et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, le rapport sur le gouvernement d’entreprise.
Le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise figure dans le rapport financier annuel de la société, qui peut être consulté sur son site internet à l’adresse www.northatlantic.fr
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CIC Market Solutions -
Solutions de Marché Primaire
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