NORTH ATLANTIC ENERGIES : Communiqué de mise à disposition du rapport sur le gouvernement d’entreprise

 | Source: North Atlantic Energies North Atlantic Energies

Nanterre, le 3 juin 2026

Information réglementée

Communiqué de mise à disposition
du rapport sur le gouvernement d’entreprise

La société annonce avoir mis à la disposition du public, et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, le rapport sur le gouvernement d’entreprise.

Le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise figure dans le rapport financier annuel de la société, qui peut être consulté sur son site internet à l’adresse www.northatlantic.fr  

 CONTACT

 

CIC Market Solutions -
Solutions de Marché Primaire
6 avenue de Provence - 75009 Paris

 

Aurélie HERVÉ
01 53 48 81 82
E-mail : aurelie.herve@cic.fr


 

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20260603 - Communique de presse - Mise a disposition rapport gouvernement entreprise
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