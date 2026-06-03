Die HOFA Gallery präsentiert „Specimens of Time: The Glitched Sublime“ von Maja Petrić – Eröffnung während des SXSW London 2026

LONDON, June 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die HOFA Gallery freut sich, „Specimens of Time: The Glitched Sublime“ zu präsentieren, eine neue Ausstellung von Maja Petrić, die im Rahmen der SXSW London 2026 eröffnet wird. In einer Zeit, die zunehmend von Geschwindigkeit, Automatisierung und unablässiger digitaler Produktion geprägt ist, schlägt die Ausstellung eine andere Rolle für die Technologie vor: die eines Mediums für Bedeutung, Wahrnehmung und eine gefühlte Verbundenheit mit der Natur.

Petrićs künstlerisches Schaffen, das sich über mehr als zwei Jahrzehnte entwickelt hat, verbindet maßgeschneiderte KI, Robotik, Licht und Umweltdaten in Echtzeit, um Werke zu schaffen, in denen ökologische Veränderungen unmittelbar die Form bestimmen. „The Glitched Sublime“ wurde in Zusammenarbeit mit dem KI-Forscher und Robotiker Mihai Jalobeanu entwickelt, wobei aktuelle Klimadaten aus der Arktis als Ausgangsmaterial dienten.

Das Werk geht von einer einzigen Prämisse aus: Ein Kunstwerk ist keine Darstellung des Umweltwandels, sondern eine physische Aufzeichnung desselben. In der Arktis schreitet die Erwärmung doppelt so schnell voran wie im globalen Durchschnitt, was die saisonalen Bedingungen destabilisiert, von denen das Leben in der Region abhängt. Unter diesen Bedingungen sprießen arktische Mohnblumen und blühen nur kurz, bevor die Temperaturen die für ihr Überleben kritische Grenze überschreiten. Die Ausstellung verfolgt diese Entwicklung anhand von Leuchtkasten-Skulpturen und Pigmentarbeiten, die von maßgeschneiderten Robotern und KI-Systemen erzeugt werden, welche in Echtzeit auf aktuelle Klimadaten reagieren.

Auf der SXSW London 2026

Das im Rahmen der SXSW London 2026 präsentierte Projekt Specimens of Time: The Glitched Sublime steht im Dialog mit den Schwerpunktthemen des Festivals: künstliche Intelligenz, Automatisierung und die Zukunft der menschlichen Erfahrung. Im Gegensatz zu weiten Teilen der heutigen Kultur der generativen KI schlägt die Ausstellung einen anderen Weg für die Technologie vor, der sich auf ökologisches Gedächtnis, verkörperte Erfahrung und die Wiederannäherung an die lebendige Welt konzentriert.

Parallel zur Ausstellung wird Petrić am Mittwoch, dem 3. Juni, von 11:40 bis 12:10 Uhr in den Protein Studios (Bühne 2) auf der SXSW London den Vortrag Art, Tech & Nature: The Glitched Sublime halten. Außerdem wird sie am Donnerstag, dem 4. Juni, von 16:10 bis 16:50 Uhr in der Truman Brewery (Truman Stage 1) an der Podiumsdiskussion Worldbuilding for the Senses: When Art Meets Experience Meets Brand teilnehmen.