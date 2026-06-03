La galerie HOFA présente Specimens of Time: The Glitched Sublime de Maja Petrić, une exposition inaugurée dans le cadre du festival SXSW Londres 2026

LONDRES, 03 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La galerie HOFA a le plaisir de présenter Specimens of Time: The Glitched Sublime, une nouvelle exposition de Maja Petrić inaugurée dans le cadre du festival SXSW Londres 2026. À une époque de plus en plus marquée par la vitesse, l’automatisation et la production numérique effrénée, cette exposition propose une fonction différente pour la technologie : celle d’un vecteur de sens, de perception et de connexion profonde avec le monde naturel.

Développée depuis plus de vingt ans, la pratique de Petrić intègre l’intelligence artificielle sur mesure, la robotique, la lumière ainsi que des données environnementales en temps réel afin de créer des œuvres où le changement écologique engendre directement la forme. The Glitched Sublime a été conçu en collaboration avec Mihai Jalobeanu, scientifique spécialisé en intelligence artificielle et en robotique, en s’appuyant sur des données climatiques arctiques en temps réel comme matériau de base.

Cette œuvre repose sur un principe simple : l’œuvre d’art n’est pas une simple représentation du changement environnemental, mais un enregistrement physique de celui-ci. Dans l’Arctique, le réchauffement s’accélère deux fois plus vite que la moyenne mondiale, déstabilisant ainsi les conditions saisonnières dont dépend la vie dans cette région. Les pavots arctiques émergent dans ces conditions et y fleurissent brièvement avant que les températures ne dépassent leur seuil de survie. L’exposition retrace ce processus à travers des sculptures lumineuses et des œuvres pigmentaires générées par des systèmes robotiques et d’IA sur mesure qui réagissent en temps réel à des données climatiques en direct.

Au SXSW Londres 2026

Présentée dans le cadre du SXSW Londres 2026, Specimens of Time: The Glitched Sublime entre en résonance avec les thématiques du festival, centrées sur l’intelligence artificielle, l’automatisation et l’avenir de l’expérience humaine. À contre-courant d’une grande partie de la culture actuelle de l’IA générative, l’exposition propose une autre voie pour la technologie, centrée sur la mémoire écologique, l’expérience incarnée et la reconnexion au monde vivant.

En parallèle de l’exposition, Petrić présentera Art, Tech & Nature: The Glitched Sublime au SXSW Londres 2026, le mercredi 3 juin de 11h40 à 12h10 aux Protein Studios (Salle 2). Elle participera également à la table ronde Worldbuilding for the Senses: When Art Meets Experience Meets Brand le jeudi 4 juin de 16h10 à 16h50, à la Truman Brewery (Salle Truman 1).