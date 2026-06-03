Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, mercredi 3 juin 2026 – 17h45

ARGAN livre un AutOnom® de 18 000 m² pour NORTENE HOME DEPOT sur l’autoroute A11 entre Le Mans et Angers

ARGAN annonce la livraison de sa nouvelle plateforme logistique AutOnom® de 18 000 m² située sur la ZAC Ouest Park de Louailles (72). Le site accueille les équipes de NORTENE HOME DEPOT spécialiste de la distribution de produits pour le jardin et l’aménagement extérieur, dans le cadre d’un bail long terme de 12 années fermes.

NORTENE HOME DEPOT figure parmi les leaders européens du marché du jardinage et du bricolage. Forte de plus de 50 ans d’expertise, l’entreprise intervient à la fois comme fabricant et distributeur. Intégrée au groupe CATRAL, présent en Europe à travers six filiales, la marque commercialise ses produits via un large réseau de distribution comprenant magasins de bricolage, jardineries, coopératives agricoles, quincailleries, soit près de 4 000 points de vente en France, auxquels il convient d’ajouter le e-commerce.

Idéalement implanté à mi-chemin entre Angers et Le Mans, à proximité immédiate de l’autoroute A11, l’entrepôt bénéficie d’une localisation stratégique, à une trentaine de kilomètres seulement du siège français de NORTENE. Cette nouvelle implantation permettra à l’entreprise d’optimiser sa logistique et d’accompagner durablement sa croissance.

S’adapter afin de répondre à un besoin urgent

ARGAN et ses partenaires ont su répondre à l’urgence du besoin exprimé par NORTENE en livrant et en mettant à disposition par phases successives dans des délais très courts ce nouveau site, permettant aux équipes de s’installer et de commencer à exploiter avant même la fin du chantier. La première tranche avait ainsi été livrée dès la fin de l’année 2025, soit 10 mois après le lancement des travaux.

Un projet labellisé AutOnom®, l’entrepôt qui produit sa propre énergie

Comme pour l’ensemble des nouveaux développements menés par ARGAN, cette plateforme est labellisée AutOnom®.

Une centrale photovoltaïque développant une puissance de 300 kWc installée en toiture est couplée à des batteries de stockage d’une capacité de 200 KWh qui couvrent les besoins du site en matière d’éclairage et de chauffage. Le chauffage est assuré par des pompes à chaleur électriques haute-performance. Au total, l’ensemble des équipements AutOnom® permet de diviser par 10 les émissions CO 2 du site ; le résiduel d’émissions étant compensé par un plan de reforestation mené à Cestas (33). Le site est ainsi carbone neutre en phase d’exploitation.

Ronan Le Lan, Président du Directoire d’ARGAN précise : « Ce projet est une véritable vitrine du savoir-faire développé par ARGAN en matière de développement immobilier logistique. Nous avons fait de notre agilité et de notre capacité d’adaptation des valeurs centrales de notre offre. Le succès de ce projet mené dans un délai très court, avec mise à disposition anticipée par phase, nous le devons également à l’implication de l’ensemble de nos partenaires et notamment A26 Architectures, IDEC et la Communauté de Communes du Pays Sabolien ».

Olivier Morel, Directeur Général de NORTENE HOME DEPOT conclut : « Nous sommes heureux de pouvoir investir ce nouvel outil de travail aux standards les plus élevés, spécialement au plan environnemental. Le label Aut0nom®, et notamment l’autoconsommation énergétique du bâtiment, est en ligne parfaite avec notre forte ambition ESG résumée dans notre signature groupe For a Sustainable Garden. Un grand merci et bravo aux équipes ARGAN pour leur capacité à délivrer ce chantier en site semi-occupé et en un temps record.»

Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2026

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2026 23 juillet : Résultats semestriels 2026

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026





Calendrier financier 2027 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

4 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2026

trimestre 2026 21 janvier : Résultats annuels 2026

25 mars : Assemblée Générale 2027





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués et labellisés AutOnom® (qui produisent leur propre énergie pour leur autoconsommation), pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative. Au 31 décembre 2025, ARGAN représente un patrimoine de 3,8 millions de m², avec plus de cent entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 4,1 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel de plus de 214 millions d’euros (revenus locatifs annualisés du patrimoine livré au 31/12/2025).

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. La solidité financière du modèle du Groupe se traduit notamment par une notation Investment Grade (BBB- avec perspective stable) auprès de Standard & Poor’s. ARGAN déploie, par ailleurs, une politique ESG volontaire et ouverte sur l’ensemble de ses parties prenantes, dont les avancées sont régulièrement reconnues par des organismes tiers tels que Sustainalytics (risque extra-financier faible), Ethifinance (médaille d’or) ou encore Ecovadis (médaille d’argent – top 15 % des entreprises).

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

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