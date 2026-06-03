COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATION NON-RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, le 3 juin 2026, 17h55

Nextensa annonce la réservation de 196 logements à Bel Towers par Vicinity





Bruxelles, le 3 juin 2026 - Nextensa annonce la réservation par Vicinity Affordable Housing Fund de 196 logements au sein du projet Bel Towers. Cette transaction constitue une étape clé dans le développement de Bel Towers et confirme l’attractivité du projet auprès d’acteurs institutionnels de premier plan.

Développé par Nextensa sur le site des anciennes tours Proximus, Bel Towers est un projet de reconversion urbaine d’envergure totalisant 122.000 m². Situé au cœur du quartier Nord à Bruxelles, le projet combinera logements, bureaux, commerces et équipements collectifs au sein d’un environnement durable, connecté et ouvert sur la ville.

Le volet résidentiel représente environ 48.000 m² et comprendra 439 unités résidentielles, contribuant significativement au renforcement de l’offre résidentielle dans un quartier en pleine évolution. Grâce à sa localisation stratégique à proximité immédiate de la Gare du Nord et des principaux réseaux de mobilité de la capitale, Bel Towers participera activement à la transformation de ce pôle urbain majeur.

La réservation de 196 logements par Vicinity marque une avancée importante dans la concrétisation du projet et témoigne de l’intérêt croissant pour des développements urbains alliant qualité de vie, durabilité et accessibilité

« Cette réservation constitue une étape importante pour Bel Towers et confirme l’attractivité du projet. Avec Bel Towers, nous transformons un site emblématique de Bruxelles en un quartier mixte, durable et ouvert sur la ville, contribuant ainsi à la revitalisation du quartier Nord et au renforcement de l’offre résidentielle de la capitale. »

Michel Van Geyte, CEO de Nextensa





À propos de Bel Towers

Bel Towers est un projet de reconversion urbaine développé par Nextensa sur le site des anciennes tours Proximus à Bruxelles. D’une superficie totale de 122.000 m², le projet associera environ 48.000 m² de logements, des bureaux, des commerces, des équipements collectifs et des espaces publics de qualité. Grâce à son approche mixte et durable, Bel Towers ambitionne de devenir une nouvelle référence urbaine au cœur de la capitale belge.





À propos de Nextensa

Nextensa est un investisseur et développeur immobilier mixte.

Le portefeuille d’investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (32 %), la Belgique (54 %) et l’Autriche (14 %) ; sa valeur totale s’élevait à environ 1,1 milliard d’euros au 31/03/2026.

En tant que développeur, Nextensa est principalement active dans de grands projets de transformation urbaine. À Tour & Taxis à Bruxelles (plus de 350.000 m² de développement), Nextensa développe un portefeuille immobilier mixte combinant la revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg, à Cloche d’Or, Nextensa participe au développement d’une importante extension urbaine de plus de 400.000 m² comprenant bureaux, commerces et logements.

Nextensa est cotée sur Euronext Brussels et affichait une capitalisation boursière d’environ €447,53 millions (valeur au 31/03/2026).





Pour plus d'informations :

NEXTENSA

Michel Van Geyte – Chief Executive Officer

+32 2 882 10 08 - michel.van.geyte@nextensa.eu



Annick Swaelens – Head of Marketing & Communications

+32 497 90 80 27 – Annick.swaelens@nextensa.eu





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