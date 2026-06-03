Dans sa lettre aux actionnaires, le PDG de Tonner Drones évoque SpaceX, le redressement de l'entreprise et l'avenir

Paris, le 3 juin 2026, 18h00.

Chers actionnaires,

Au cours de la période écoulée, Tonner Drones a entamé un nouveau chapitre. L'entreprise a tourné la page d'un passé difficile et s'est attachée, dans le même temps, à jeter les bases solides d'un modèle reposant sur trois piliers : les opérations et les investissements dans le domaine des drones, la gestion active de sa trésorerie et la prise de participations dans d'autres sociétés, ainsi que l'utilisation prudente de sa cotation en bourse comme outil stratégique pour collaborer avec des partenaires.

Cette orientation n'était pas simplement un repositionnement cosmétique. La lettre aux actionnaires d'octobre 2024 indiquait explicitement qu'il fallait mettre fin aux structures de financement préjudiciables, qu'une politique de capital plus équitable était nécessaire et qu'un dialogue plus ouvert avec les actionnaires serait essentiel. Lors de la séance de questions-réponses avec les actionnaires en février 2025, ces points ont été développés avec des explications supplémentaires concernant l'identité, la stratégie et la discipline en matière de capital. Vous trouverez ces deux documents sur notre site web (dans la section « Communiqués de presse »).

Je voudrais vous exposer brièvement dans quelle mesure l’entreprise a réellement tenu ses promesses et comment j’envisage son avenir.

De la promesse à la concrétisation

La stabilité financière et opérationnelle est la priorité absolue depuis la mise en place de la nouvelle direction en octobre 2024. Depuis lors, l’entreprise a pris plusieurs mesures visant à restructurer son bilan, à améliorer la structure de sa dette et à réduire la pression exercée par les anciens mécanismes de financement. Cela s’inscrit dans la droite ligne de la promesse centrale formulée dans la lettre aux actionnaires, qui consistait à s’éloigner des modèles destructeurs de valeur à long terme. Tonner Drones se félicite des objectifs atteints. En octobre 2024, la situation financière était fragile, avec une faible trésorerie et des capitaux propres négatifs (-5,5 millions d’euros). Les capitaux propres sont désormais positifs (+880 000 euros), avec une trésorerie (et des équivalents de trésorerie) saine, et l’exercice 2025 s’est clôturé avec un bénéfice de près d’un million d’euros grâce à la réalisation de la valeur latente des actifs de l’entreprise.

Avec le développement d’un drone destiné au secteur de la logistique, l’activité principale de l’entreprise, à savoir les drones, a été préservée. Ces activités de R&D sont menées dans le cadre d’un contrôle strict des coûts, d’une collaboration potentielle avec de nouveaux partenaires et d’une analyse approfondie des risques et des avantages. Cette activité de R&D est complétée par des investissements ciblés et des opérations de financement visant à renforcer la position industrielle de l’entreprise et à accroître la rentabilité pour les actionnaires.

La participation indirecte dans SpaceX (une partie du produit de la vente de Donecle a servi à acquérir des actions via une transaction secondaire valorisant l'entreprise à 888 milliards de dollars), annoncée en janvier, illustre parfaitement la nouvelle stratégie de Tonner Drones. L'entreprise possédant plusieurs autres actifs attractifs, le résultat financier de cet investissement dans SpaceX ne sera pas, à lui seul, déterminant pour son avenir. Cependant, il démontre que la direction de Tonner Drones met à profit son expérience et son expertise pour créer de la valeur pour les actionnaires et tirer parti des tendances actuelles du marché. Compte tenu de la forte appréciation du cours de SpaceX ces derniers mois, Tonner Drones cèdera sa participation aux alentours de l'introduction en bourse. Maintenir et renforcer la rentabilité pour les actionnaires est une priorité absolue pour la direction. Tonner Drones nourrit des attentes positives quant à la capacité de ses autres investissements à générer davantage de valeur pour ses actionnaires.

La crédibilité envers les actionnaires est un autre pilier essentiel de notre politique. Depuis octobre 2024, la direction a fait savoir qu’elle allait mettre l’accent sur un dialogue accru, une implication directe de la direction et une approche visant à démontrer que le conseil d’administration et les actionnaires se rapprochaient. Ce discours a été étayé par des communications ultérieures soulignant l’importance d’une gestion transparente, d’une bonne gouvernance et de la fourniture d’explications stratégiques supplémentaires aux actionnaires. Je suis moi-même actuellement le principal actionnaire et j’ai décidé de renoncer à mes honoraires de gestion pour 2025, dans l’attente de la confirmation d’un redressement réussi. La politique de Tonner Drones est que les intérêts des actionnaires doivent toujours passer en premier.

Depuis notre entrée en fonction en octobre 2024, le cours de l’action de Tonner Drones a affiché une bonne performance, progressant de plus de 350 % et surperformant pratiquement toutes les actions majeures et populaires (telles que celles d’autres entreprises de drones, de Silver, de NVDA ou des sociétés du CAC 40). Cette hausse s’est produite malgré la dilution qui a eu lieu, laquelle était nécessaire pour résoudre des problèmes passés.

Tonner Drones a toujours donné à ses actionnaires la possibilité de participer au financement de la société. Elle l’a fait en optant pour un financement équitable et l’attribution de BSA à tous les actionnaires. Tonner Drones estime que la participation des actionnaires a contribué au succès de la restructuration de la société et à la solide performance du cours de l’action.

Les bonnes relations avec les actionnaires constituent une priorité essentielle pour la direction, et nous invitons donc les actionnaires à assister à l’assemblée générale du 11 juin à Paris.

Identité visuelle

On entend souvent dire que Tonner Drones n’est qu’une coquille vide. Or, ce n’est pas le cas. Bien que les revenus issus des activités commerciales soient actuellement faibles, Tonner Drones possède des actifs de valeur susceptibles de générer des bénéfices pour les actionnaires.

Bien que le secteur des drones connaisse actuellement un fort élan, la concurrence y est féroce et la croissance prime souvent sur la rentabilité. Tonner Drones a également une vision plus large qui ne se limite pas au seul secteur des drones. Alors que les opportunités dans le secteur des drones continuent d’être évaluées, l’objet social de la société a été élargi, permettant à Tonner Drones d’opérer également dans d’autres secteurs prometteurs. La direction de Tonner Drones analyse en permanence les nouvelles opportunités sur les marchés en croissance, en mettant toujours l’accent sur la rentabilité.

C’est pour cette raison que, parallèlement au développement d’un drone destiné au secteur de la logistique, les réserves de trésorerie sont gérées de manière active et une stratégie d’investissement est mise en œuvre. L'activité industrielle principale n'est donc pas pour autant abandonnée. Cependant, en la soutenant par des activités alternatives rentables, un modèle durable est créé.

Tonner Drones n'est pas une coquille vide. Tonner Drones est une entreprise qui a achevé son redressement, qui est prête à poursuivre sa croissance et qui s'efforce de créer davantage de valeur pour ses actionnaires à l'avenir.

Diede van den Ouden

PDG et président du conseil d'administration

À propos de Tonner Drones : Tonner Drones conjugue capital, expertise et innovation pour accélérer sa croissance et créer une valeur durable pour ses actionnaires. Tonner Drones développe des solutions pour le secteur de la logistique. L'entreprise détient également des participations dans des fabricants français de drones prometteurs tels que Diodon, Elistair et Donecle. Tonner Drones mène une stratégie active de gestion de sa trésorerie et diversifie son portefeuille d'investissements dans différentes sociétés cotées de divers secteurs.

Les actions de Tonner Drones sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR001400H2X4).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tonnerdrones.com / contact@tonnerdrones.com

Attention

Cela ne constitue ni n'inclut aucune confirmation ou engagement de la part de Tonner Drones (ou de toute autre personne) concernant la valeur actuelle ou future des activités de Tonner Drones, de ses titres, de ses filiales ou de tout autre actif de Tonner Drones.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les convictions et les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des projections et des estimations ainsi que leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs, des intentions et/ou des attentes concernant les résultats financiers, les événements, les opérations et les services futurs, ainsi que le développement de produits, ainsi que des déclarations concernant les performances ou les événements. Ces déclarations sont généralement identifiées par les termes « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « projeter », « peut », « devrait » ou la forme négative de ces termes et d'autres expressions similaires. Ces déclarations ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques, incertitudes et hypothèses inhérents concernant Tonner Drones et ses filiales et investissements, les tendances de leurs activités, les dépenses d'investissement et acquisitions futures, les développements liés aux passifs éventuels, les changements dans la conjoncture économique mondiale ou les principaux marchés de Tonner Drones, les conditions concurrentielles du marché et les facteurs réglementaires. La réalisation de ces événements est incertaine ; leur issue pourrait s'avérer différente de celle envisagée aujourd'hui, ce qui est susceptible d'affecter de manière significative les résultats attendus. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux anticipés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué. Sauf si la loi applicable l'exige, Tonner Drones n'assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour les déclarations prospectives, en tenant compte de nouvelles informations ou d'événements futurs.

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